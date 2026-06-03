Llevó su celular al técnico y terminó siendo secuestrada y agredida sexualmente: el responsable está prófugo

Este video presenta un informe noticioso del programa Ocurre AHORA de ATV. Inicia con una presentadora en estudio. Posteriormente, se muestra un escenario oscuro en interiores y una entrevista en exteriores con una persona cuya identidad está protegida. La noticia aborda una denuncia de abuso sexual por parte de una adulta mayor en Huarochirí. Se exhibe la fotografía de un hombre, presumiblemente el presunto agresor, en pantalla y en un dispositivo móvil. El reportaje documenta los elementos visibles de la acusación.

Lo que parecía una simple visita para reparar un teléfono celular terminó convirtiéndose en una pesadilla para una mujer de 65 años. La adulta mayor denunció haber sido secuestrada y violada por un técnico de celulares en la provincia de Huarochirí, en Lima. El presunto agresor se encuentra actualmente prófugo y es buscado por la Policía Nacional (PNP).

Según el testimonio de la víctima en ATV, los hechos ocurrieron hace aproximadamente un mes cuando viajó a Huarochirí para visitar a una de sus hijas. Durante su estancia, acudió a un local de reparación de celulares con la intención de arreglar su equipo móvil, sin imaginar que sería víctima de un grave delito.

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Técnico de celulares abusó de adulta mayor

La mujer relató que se quedó sola con el técnico luego de que este cerrara el establecimiento. Fue entonces cuando, según su denuncia, el hombre la amenazó de muerte para evitar que pidiera ayuda. El agresor la habría reducido con un cable dentro del local y la mantuvo retenida durante varias horas.

Fueron momentos de terror para la víctima quien intentó pedir ayuda, pero la música a alto volumen y la puerta cerrada del establecimiento impidieron que otras personas pudieran escuchar sus pedidos de auxilio o percatarse de lo que estaba ocurriendo en el interior del negocio.

Un técnico de reparación de celulares es investigado por la denuncia de abuso sexual a una adulta mayor, mientras la policía inspecciona su presunto local. (Infobae Perú)

Tras varias horas, la mujer logró escapar y posteriormente acudió a las autoridades para denunciar lo ocurrido. Los exámenes practicados por el médico legista habrían confirmado la agresión sexual denunciada.

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Acusado tenía antecedentes y está prófugo

El principal sospechoso fue identificado como Luis Yacsavilca. De acuerdo con información recogida durante la investigación, agentes policiales realizaron operativos para intentar ubicarlo, pero hasta el momento no ha sido encontrado.

Familiares de la víctima expresaron su preocupación por la demora en la captura y exigieron que el caso no quede impune. “Lo que nos dice la Policía es que estaban haciendo el plan cerco”, manifestó uno de sus familiares, quien además pidió celeridad en las investigaciones.

Asimismo, la familia advirtió que el acusado tendría antecedentes por diversos hechos. Según señalaron, registra denuncias relacionadas con atropellos y agresiones contra una expareja.

“No quiero que esto se quede así. Esta vez le pasó a mi mamá y para la próxima puede ser otra persona, puede ser una niña, puede ser cualquier otra persona”, expresó una familiar.

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El caso ha generado indignación entre los vecinos de la zona y vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia sexual contra las mujeres, especialmente contra personas en situación de vulnerabilidad.

Mientras continúan las diligencias, la Policía mantiene la búsqueda del denunciado, quien permanece no habido. Las autoridades han solicitado que cualquier persona que conozca información sobre su paradero la comunique a las dependencias policiales para contribuir con las investigaciones.

Canales de ayuda para mujeres víctimas de violencia

Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, puedes comunicarte con la Línea 100, un servicio gratuito que ofrece orientación y consejería emocional en español, quechua y aimara. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

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También puedes acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se brinda atención integral legal, psicológica y social a las víctimas. Estos centros operan en todo el país y algunos de ellos funcionan dentro de comisarías, con atención permanente.

Para más información, puedes llamar al (01) 419 7260 o ingresar a la página oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).