Alerta nutricional en Perú: esta es la preocupante cifra de peruanos con sobrepeso y obesidad, según la APOA

La obesidad y el sobrepeso afectan a 17 millones de peruanos, según la Asociación Peruana para el Estudio de la Obesidad y Aterosclerosis.

Un total de 17 millones de peruanos presentan sobrepeso u obesidad, una cifra que representa una epidemia de salud pública en el país, según la Asociación Peruana para el Estudio de la Obesidad y Aterosclerosis (APOA).

Así lo afirmó el vicepresidente de la organización, Jorge Tupayachi Cruz, en entrevista recogida por Exitosa, donde detalló la magnitud y las consecuencias de este fenómeno que afecta a seis de cada diez personas mayores de quince años.

De acuerdo al experto, la obesidad y el sobrepeso han dejado de ser percibidos como un problema meramente estético para consolidarse como enfermedades crónicas asociadas a graves complicaciones de salud.

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“Diecisiete millones de los peruanos tienen o sobrepeso u obesidad. O sea, es una cifra bastante alta, es una epidemia de salud pública, ya no es un tema estético, es una enfermedad, hoy es así conceptuada”, explicó Tupayachi Cruz.

Seis de cada diez peruanos mayores de 15 años presentan problemas de sobrepeso, consolidando una epidemia de salud pública en el país.

Según el especialista, este escenario implica un alto costo para el sistema de salud, pues la obesidad se vincula con enfermedades cardiovasculares, renales, diabetes y otros trastornos metabólicos.

Factores detrás del aumento

La tendencia al sobrepeso y la obesidad en Perú obedece a múltiples factores. El vicepresidente de la APOA señaló que la alimentación inadecuada constituye uno de los principales detonantes. El consumo elevado de alimentos ultraprocesados, la mezcla excesiva de harinas en las comidas y la preferencia por opciones económicas pero poco saludables favorecen el aumento de peso.

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“La comida más barata es la comida que más te hace ganar peso”, sostuvo. A esto se suma la reducción de la actividad física, que ha disminuido con los cambios en los hábitos urbanos y laborales.

Niños con sobrepeso y obesidad con riesgos a desarrollar algún tipo de cáncer gastrointestinal - Perú - 11 de setiembre - Foto cortesía: Reuters.

El costo de prevenir la obesidad es considerablemente menor que el de tratarla, según la APOA. La prevención requiere educación desde edades tempranas y la orientación de profesionales que ayuden a la población a seleccionar y combinar adecuadamente los alimentos, además de fomentar el ejercicio adaptado a las posibilidades de cada persona.

Consecuencias en la salud

Informó que la obesidad se asocia con un estado inflamatorio crónico. Las personas con exceso de peso presentan mayores niveles de inflamación, lo que incrementa el riesgo de mortalidad frente a enfermedades como las infecciones virales. Durante la pandemia, las personas con obesidad evidenciaron tasas de mortalidad superiores debido a su estado inflamatorio, remarcó.

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El impacto económico también es considerable. Según Tupayachi Cruz, “el tema de la obesidad en el año 2024 está calculado más o menos en ochocientos catorce millones de soles en forma directa por la propia enfermedad. Y en forma indirecta, sea por ausentismo laboral, sea por enfermedades asociadas, era dos mil cuatrocientos millones”.

Un programa de atención domiciliaria, control respiratorio y apoyo multidisciplinario resultó clave para su recuperación sostenida. Foto: EsSalud

Esto representa alrededor del 1,5 % del Producto Bruto Interno (PBI). Las proyecciones de la APOA advierten que para el año 2060 el costo podría alcanzar los 32 mil millones de soles, equivalentes al 3 % del PBI nacional.

La obesidad supone además un mayor gasto sanitario por paciente. De acuerdo con datos citados por Exitosa, mientras una persona con peso normal gasta en promedio cien dólares en una emergencia médica, una persona con obesidad puede requerir hasta mil quinientos dólares, debido a la presencia de enfermedades asociadas.

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Cambios en los hábitos

El cambio en los hábitos alimentarios y de vida se refleja en la comparación entre generaciones. “Antes nosotros todo el mundo se iba a su casa a comer”, recordó el vicepresidente de la APOA. El aumento del consumo de comida rápida y la reducción de la actividad física han contribuido al incremento de los casos de obesidad y sobrepeso.

No obstante, existen alternativas dentro de la gastronomía peruana para lograr una alimentación saludable. “Tú puedes comer rico y puedes conservar el peso o bajar de peso. Lo que pasa es que si tú te comes un ají de gallina, no comas ají de gallina con una papa y arroz, cómete ají de gallina con una papa”, recomendó Tupayachi Cruz. Sustituir harinas refinadas por opciones como la quinua y controlar el uso de condimentos y grasas puede marcar una diferencia en la salud.

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Las proyecciones de la obesidad y sobrepeso para el 2050 causa alarma, sobre todo en países con recursos económicos limitados, según un estudio global publicado en The Lancet | Foto: Agencia Andina

Identificación y prevención

La APOA sugiere prestar atención al perímetro de la cintura en relación con la cadera para identificar el riesgo de obesidad. La acumulación de grasa visceral, visible cuando no se logra pellizcar el pliegue abdominal, constituye un signo de alerta.

Además, la organización promueve el ejercicio físico individualizado, que puede realizarse en casa, y destaca la importancia de estrategias personalizadas para el control del peso.

La asociación prepara sesiones informativas y actividades dirigidas a profesionales de la salud para mejorar la orientación a la población. Estas iniciativas buscan responder a la dimensión creciente del problema e intentar revertir la tendencia que afecta a millones de peruanos.

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