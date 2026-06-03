Perú

Corte de agua para este viernes 05 de junio por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas ante la suspensión del servicio?

La entidad señaló que la interrupción respondió a un programa de mantenimiento preventivo orientado a proteger la calidad del suministro y reforzar la infraestructura de agua en Lima Metropolitana

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La interrupción se enmarca en un plan de mantenimiento preventivo destinado a resguardar la calidad del servicio y fortalecer la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana - Créditos: Magnific.
La interrupción se enmarca en un plan de mantenimiento preventivo destinado a resguardar la calidad del servicio y fortalecer la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana - Créditos: Magnific.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó que este viernes 05 de junio aplicará una restricción temporal del suministro de agua potable en sectores de Ate, San Juan de Lurigancho y Puente Piedra. La medida alcanzará viviendas y locales comerciales, con cortes y restablecimientos en horarios distintos, de acuerdo con el cronograma operativo difundido por la empresa.

Según precisó la entidad, la interrupción se enmarca en un plan de mantenimiento preventivo destinado a resguardar la calidad del servicio y fortalecer la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana. La entidad indicó que las labores se ejecutarán por etapas para ordenar la reposición del abastecimiento y atenuar el impacto en los usuarios.

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La empresa detalló que la restricción se prolongará por varias horas en las áreas notificadas, debido a inspecciones técnicas y maniobras en componentes de la red. También señaló que, por seguridad, estos trabajos exigen detener el flujo de agua mientras se desarrollan las intervenciones.

Vecinos de tres distritos deberán estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.
Vecinos de tres distritos deberán estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

  • A. H. El Amauta zona A
  • A. H. Inmaculada Concepción
  • A. H. Señor de Murhuay
  • Asoc. Hijos de Amauta Zona A

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

  • A. H. El Amauta zona B
  • A. H. Inmaculada Concepción
  • A. H. Nuevo Amanecer
  • A. H. Señor de la Justicia
  • Asoc. Los Jardines de Noé
  • Asoc. El Paraíso del Amauta

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Corte de agua en Lima: distritos, sectores y horarios afectados del 17 al 19 de marzo
Los vecinos deberán tomar sus precacuciones - Créditos: Andina.

San Juan de Lurigancho

  • A. H. Los Jardines 30 de octubre II etapa
  • A. H. 10 de Octubre Señor de Los Milagros Ampl.
  • A. H. Hospital del Niño
  • Coop. Las Magnolias
  • A. H. Las Palmeras
  • A. H. Atusparia
  • A. H. José Gálvez
  • A. H. San Miguel
  • APV Urpi
  • A. H. Somos Libres
  • APV Casa Blanca
  • A. H. José C. Mariátegui (Las Galeras)
  • Urb. Mariscal Cáceres
  • A. H. Cruz de Motupe Gpo. I
  • A. H. Enrique Montenegro
  • A. H. José C. Mariátegui
  • A. H. Ciudad de Los Constructores
  • A. H. Su Santidad Juan Pablo II
  • A. H. Integración Solidaria y Progreso Sector Los Portales Jardines 30 de Octubre Ampl.
  • A. H. Integración Solidaria y Progreso Sector 9 de Febrero
  • Agrupación Las Casuarinas de Casa Blanca
  • A. H. PI Nuevo San Juan Sector Pedro Zazzali
  • A. H. PI Nuevo San Juan Sector Lomas de Casa Blanca
  • A. H. Saúl Cantoral Huamaní
  • Agrupación Familiar Virgen del Carmen.
  • Agru. Los Jardines de Santa Rosa de Lima
  • Agrup. El Bosque Mariátegui
  • Agru. Fam. Nuevo Amanecer
  • A. H. Peruanos Unidos - Sector El Mirador
  • A. H. Cerrito La Libertad Ampl.
  • Agru. Juan Velasco Alvarado
  • A. H. Integ. Manos Unidas Sector Los Ángeles
  • A. H. Integ. Manos Unidas Sector Sol de Oro
  • A. H. Corazón de Jesús
  • AF Santo Toribio
  • A. H. Integ. Nuevo Perú Sector El Progreso
  • A. H. Isabel Flores de Oliva
  • AF Villa Maestro
  • A. H. Simón Bolívar
  • Coop. de Vivienda La Fragata Ltda.
  • Nueva Juventud Lomas de Casa Blanca
  • Agru. Primavera
  • Agru. Nuevo Perú
  • A. H. Ciudad Mariscal Cáceres Mz. W 5A Sector III Ampl. III
  • A. H. Peruanos Unidos Sector El Amauta
  • A. H. Señor de Muruhuay
  • Asoc. Las Lomas de La Fragata 26 Noviembre

Hora: 9 a. m. - 11:55 p. m.

Imagen DPHBI7HQGBH6HMLXVGMK5J7U5I

Puente Piedra

  • Urb. Santo Domingo

Cuadrante:

  • A. H. Camino Real
  • A. H. Los Jardines de Puente Piedra
  • A. H. El Progreso
  • Asoc. de Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra
  • Asoc. de Pobladores de Carmen Alto
  • C. P. El Carmen Cercado

Hora: 12 m - 8 p. m.

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