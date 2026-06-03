Corte de agua para este viernes 05 de junio por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas ante la suspensión del servicio?

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó que este viernes 05 de junio aplicará una restricción temporal del suministro de agua potable en sectores de Ate, San Juan de Lurigancho y Puente Piedra. La medida alcanzará viviendas y locales comerciales, con cortes y restablecimientos en horarios distintos, de acuerdo con el cronograma operativo difundido por la empresa.
Según precisó la entidad, la interrupción se enmarca en un plan de mantenimiento preventivo destinado a resguardar la calidad del servicio y fortalecer la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana. La entidad indicó que las labores se ejecutarán por etapas para ordenar la reposición del abastecimiento y atenuar el impacto en los usuarios.
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La empresa detalló que la restricción se prolongará por varias horas en las áreas notificadas, debido a inspecciones técnicas y maniobras en componentes de la red. También señaló que, por seguridad, estos trabajos exigen detener el flujo de agua mientras se desarrollan las intervenciones.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Ate
- A. H. El Amauta zona A
- A. H. Inmaculada Concepción
- A. H. Señor de Murhuay
- Asoc. Hijos de Amauta Zona A
Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
- A. H. El Amauta zona B
- A. H. Inmaculada Concepción
- A. H. Nuevo Amanecer
- A. H. Señor de la Justicia
- Asoc. Los Jardines de Noé
- Asoc. El Paraíso del Amauta
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
San Juan de Lurigancho
- A. H. Los Jardines 30 de octubre II etapa
- A. H. 10 de Octubre Señor de Los Milagros Ampl.
- A. H. Hospital del Niño
- Coop. Las Magnolias
- A. H. Las Palmeras
- A. H. Atusparia
- A. H. José Gálvez
- A. H. San Miguel
- APV Urpi
- A. H. Somos Libres
- APV Casa Blanca
- A. H. José C. Mariátegui (Las Galeras)
- Urb. Mariscal Cáceres
- A. H. Cruz de Motupe Gpo. I
- A. H. Enrique Montenegro
- A. H. José C. Mariátegui
- A. H. Ciudad de Los Constructores
- A. H. Su Santidad Juan Pablo II
- A. H. Integración Solidaria y Progreso Sector Los Portales Jardines 30 de Octubre Ampl.
- A. H. Integración Solidaria y Progreso Sector 9 de Febrero
- Agrupación Las Casuarinas de Casa Blanca
- A. H. PI Nuevo San Juan Sector Pedro Zazzali
- A. H. PI Nuevo San Juan Sector Lomas de Casa Blanca
- A. H. Saúl Cantoral Huamaní
- Agrupación Familiar Virgen del Carmen.
- Agru. Los Jardines de Santa Rosa de Lima
- Agrup. El Bosque Mariátegui
- Agru. Fam. Nuevo Amanecer
- A. H. Peruanos Unidos - Sector El Mirador
- A. H. Cerrito La Libertad Ampl.
- Agru. Juan Velasco Alvarado
- A. H. Integ. Manos Unidas Sector Los Ángeles
- A. H. Integ. Manos Unidas Sector Sol de Oro
- A. H. Corazón de Jesús
- AF Santo Toribio
- A. H. Integ. Nuevo Perú Sector El Progreso
- A. H. Isabel Flores de Oliva
- AF Villa Maestro
- A. H. Simón Bolívar
- Coop. de Vivienda La Fragata Ltda.
- Nueva Juventud Lomas de Casa Blanca
- Agru. Primavera
- Agru. Nuevo Perú
- A. H. Ciudad Mariscal Cáceres Mz. W 5A Sector III Ampl. III
- A. H. Peruanos Unidos Sector El Amauta
- A. H. Señor de Muruhuay
- Asoc. Las Lomas de La Fragata 26 Noviembre
Hora: 9 a. m. - 11:55 p. m.
Puente Piedra
- Urb. Santo Domingo
Cuadrante:
- A. H. Camino Real
- A. H. Los Jardines de Puente Piedra
- A. H. El Progreso
- Asoc. de Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra
- Asoc. de Pobladores de Carmen Alto
- C. P. El Carmen Cercado
Hora: 12 m - 8 p. m.
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