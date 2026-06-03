Corte de agua para este viernes 05 de junio por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas ante la suspensión del servicio?

La interrupción se enmarca en un plan de mantenimiento preventivo destinado a resguardar la calidad del servicio y fortalecer la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana - Créditos: Magnific.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó que este viernes 05 de junio aplicará una restricción temporal del suministro de agua potable en sectores de Ate, San Juan de Lurigancho y Puente Piedra. La medida alcanzará viviendas y locales comerciales, con cortes y restablecimientos en horarios distintos, de acuerdo con el cronograma operativo difundido por la empresa.

Según precisó la entidad, la interrupción se enmarca en un plan de mantenimiento preventivo destinado a resguardar la calidad del servicio y fortalecer la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana. La entidad indicó que las labores se ejecutarán por etapas para ordenar la reposición del abastecimiento y atenuar el impacto en los usuarios.

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La empresa detalló que la restricción se prolongará por varias horas en las áreas notificadas, debido a inspecciones técnicas y maniobras en componentes de la red. También señaló que, por seguridad, estos trabajos exigen detener el flujo de agua mientras se desarrollan las intervenciones.

Vecinos de tres distritos deberán estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

A. H. El Amauta zona A

A. H. Inmaculada Concepción

A. H. Señor de Murhuay

Asoc. Hijos de Amauta Zona A

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

A. H. El Amauta zona B

A. H. Inmaculada Concepción

A. H. Nuevo Amanecer

A. H. Señor de la Justicia

Asoc. Los Jardines de Noé

Asoc. El Paraíso del Amauta

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Los vecinos deberán tomar sus precacuciones - Créditos: Andina.

San Juan de Lurigancho

A. H. Los Jardines 30 de octubre II etapa

A. H. 10 de Octubre Señor de Los Milagros Ampl.

A. H. Hospital del Niño

Coop. Las Magnolias

A. H. Las Palmeras

A. H. Atusparia

A. H. José Gálvez

A. H. San Miguel

APV Urpi

A. H. Somos Libres

APV Casa Blanca

A. H. José C. Mariátegui (Las Galeras)

Urb. Mariscal Cáceres

A. H. Cruz de Motupe Gpo. I

A. H. Enrique Montenegro

A. H. José C. Mariátegui

A. H. Ciudad de Los Constructores

A. H. Su Santidad Juan Pablo II

A. H. Integración Solidaria y Progreso Sector Los Portales Jardines 30 de Octubre Ampl.

A. H. Integración Solidaria y Progreso Sector 9 de Febrero

Agrupación Las Casuarinas de Casa Blanca

A. H. PI Nuevo San Juan Sector Pedro Zazzali

A. H. PI Nuevo San Juan Sector Lomas de Casa Blanca

A. H. Saúl Cantoral Huamaní

Agrupación Familiar Virgen del Carmen.

Agru. Los Jardines de Santa Rosa de Lima

Agrup. El Bosque Mariátegui

Agru. Fam. Nuevo Amanecer

A. H. Peruanos Unidos - Sector El Mirador

A. H. Cerrito La Libertad Ampl.

Agru. Juan Velasco Alvarado

A. H. Integ. Manos Unidas Sector Los Ángeles

A. H. Integ. Manos Unidas Sector Sol de Oro

A. H. Corazón de Jesús

AF Santo Toribio

A. H. Integ. Nuevo Perú Sector El Progreso

A. H. Isabel Flores de Oliva

AF Villa Maestro

A. H. Simón Bolívar

Coop. de Vivienda La Fragata Ltda.

Nueva Juventud Lomas de Casa Blanca

Agru. Primavera

Agru. Nuevo Perú

A. H. Ciudad Mariscal Cáceres Mz. W 5A Sector III Ampl. III

A. H. Peruanos Unidos Sector El Amauta

A. H. Señor de Muruhuay

Asoc. Las Lomas de La Fragata 26 Noviembre

Hora: 9 a. m. - 11:55 p. m.

Puente Piedra

Urb. Santo Domingo

Cuadrante:

A. H. Camino Real

A. H. Los Jardines de Puente Piedra

A. H. El Progreso

Asoc. de Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra

Asoc. de Pobladores de Carmen Alto

C. P. El Carmen Cercado

Hora: 12 m - 8 p. m.