Cayó el régimen de Nicolás Maduro: ¿Cómo era la relación comercial entre Perú y Venezuela antes del chavismo?

El comercio exterior entre Perú y Venezuela representa solamente el 0,2% de las exportaciones peruanas y el 0,02% de sus importaciones, según datos oficiales.

El comercio exterior entre Perú y Venezuela experimentó transformaciones profundas a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, proceso que derivó en un ascenso sin precedentes del intercambio bilateral, seguido por un desplome drástico y una posterior recuperación moderada en los últimos años.

Según cifras oficiales, el vínculo comercial entre ambos países pasó del apogeo regional a niveles marginales, afectado por las fluctuaciones de la economía venezolana y la crisis institucional que podría haber culminado con la captura de Nicolás Maduro, sucesor de Chávez, a manos de EEUU el pasado 3 de enero de 2025.

¿Cómo era la relación entre Perú y Venezuela antes de Hugo Chávez?

De acuerdo con datos de SUNAT, el comercio exterior entre Perú y Venezuela atravesó cambios profundos tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, evento que dio inicio a un ciclo de expansión inédito en el intercambio bilateral.

Antes, la relación comercial entre Perú y Venezuela se desarrollaba prioritariamente en el marco de la Comunidad Andina (CAN), con un intercambio basado principalmente en exportaciones venezolanas de productos petroleros y derivados, e importaciones de manufacturas y productos no tradicionales peruanos.

Venezuela era uno de los principales socios comerciales regionales de Perú y el intercambio bilateral, aunque importante para ambos países, estaba caracterizado por la existencia de mecanismos de integración y preferencias arancelarias andinas, pero presentaba una balanza comercial favorable a los norteños, sustentada en sus envíos petroleros.

Así, en el año 2000, el intercambio bilateral alcanzó USD 733 millones, dominado por importaciones peruanas de petróleo y derivados, y dejando un déficit comercial para Perú de USD 510 millones.

El capturado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es escoltado, mientras se dirige a una comparecencia inicial para enfrentar cargos federales estadounidenses que incluyen narcoterrorismo, conspiración, narcotráfico, blanqueo de dinero y otros, en el helipuerto del centro de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 5 de enero de 2026. REUTERS/Adam Gray

El comercio Perú–Venezuela tras el chavismo: auge, colapso y recuperación parcial

Tras el cambio de mando -democrático, por ese entonces- el auge bilateral comenzó en 2004, impulsado por la bonanza petrolera y una política cambiaria favorable en Venezuela, lo que permitió que las exportaciones peruanas se triplicaran en pocos años. Entre 2006 y 2012, los envíos peruanos a Venezuela pasaron de USD 410 millones a USD 1.212 millones.

En 2012, el intercambio total alcanzó su máximo histórico con USD 1.422 millones y un superávit para Perú de USD 1.003 millones. El 58% de las exportaciones peruanas a Venezuela en ese año correspondió al sector textil y confecciones, seguido por productos como alambres de cobre refinado, químicos y alimentos procesados.

En contraste, las importaciones peruanas desde Venezuela estuvieron concentradas en derivados de hidrocarburos, especialmente aceite crudo de petróleo, que en 2012 representó el 69% de las compras peruanas a ese país.

Cae el petróleo, caen las “democracias”: llega Nicolás Maduro

La crisis petrolera de 2014 y el deterioro económico e institucional en Venezuela provocaron una caída abrupta del comercio bilateral. Según reportes de la época, las exportaciones peruanas a Venezuela cayeron de USD 500 millones en 2014 a solo USD 27 millones en 2018, mientras que el intercambio total se desplomó de USD 1.422 millones en 2012 a USD 33 millones en 2018.

Este retroceso afectó a decenas de empresas exportadoras peruanas y generó importantes deudas impagas. La producción petrolera venezolana también disminuyó, pasando de 3,1 millones de barriles diarios en 2000 a 1,3 millones en 2018. Por esa época es que asume Nicolás Maduro, tras la muerte del dictador Chávez.

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador petrolero camina junto a torres de perforación en un pozo operado por la estatal venezolana PDVSA, en la rica Faja del Orinoco, cerca de Morichal, estado Monagas, el 16 de abril de 2015. Fotografía tomada el 16 de abril de 2015. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/Foto de archivo

Una leve recuperación para el comercio bilateral Perú-Venezuela

A partir de 2018, el comercio bilateral mostró una recuperación moderada. Las exportaciones peruanas a Venezuela sumaron USD 38,9 millones en 2019 y USD 35,5 millones en 2020, año marcado por la pandemia de COVID-19.

En 2021, los envíos peruanos subieron a USD 88,4 millones y continuaron creciendo hasta alcanzar USD 137,7 millones en 2023. En ese año, el 99,7% de los productos exportados correspondió a bienes no tradicionales, en especial prendas de vestir, productos siderúrgicos, metalúrgicos, químicos y agropecuarios.

Las importaciones peruanas desde Venezuela en 2023 sumaron USD 11,8 millones, principalmente alcohol metílico, ron, mayonesa, manto asfáltico y aluminio en bruto. El número de empresas peruanas exportadoras a Venezuela pasó de 199 en 2019 a 277 en 2023, y la variedad de productos exportados alcanzó las 1.215 partidas distintas.

Una balanza totalmente rota, a la espera de mayores noticias desde el norte

Pese a la recuperación, Venezuela sigue representando solo el 0,2% del total de exportaciones peruanas y el 0,02% de las importaciones. El saldo comercial se mantiene favorable para Perú, pero la relevancia mutua es limitada respecto al comercio internacional de ambos países.

La evolución de la relación bilateral en el último cuarto de siglo muestra cómo los ciclos petroleros, las políticas cambiarias y las crisis estructurales han determinado el paso del auge al colapso y, luego, a una recuperación parcial marcada por mayor diversificación de actores y productos. ¿Será la caída del régimen chavista un nuevo comienzo para la relación comercial entre Venezuela y Perú?