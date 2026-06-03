Crimen en VES: Asesinan a obrero de construcción civil durante campeonato de fútbol

Un hombre de 32 años fue asesinado a balazos por un sicario mientras se encontraba en un campeonato de fulbito en Villa El Salvador. Las cámaras de seguridad registraron el brutal ataque que causó pánico entre los asistentes. La víctima, padre de dos niñas, falleció en el hospital.| América Noticias

Un sicario asesinó a Francis Marín Roque, conocido como el ‘Gordo Frank’, durante un campeonato de fútbol en Villa El Salvador, Lima, en un ataque registrado por cámaras de seguridad. El hecho ocurrió cerca de la medianoche del martes, mientras la víctima aguardaba su turno para ingresar a la cancha.

Según información de América Noticias, Francis Marín Roque, de 32 años, se encontraba acompañado de amigos detrás de las mallas del campo deportivo, a la espera de su partido en el campeonato conocido como el “mundialito” del sector nueve. El evento, transmitido ocasionalmente por su página oficial de Facebook, se había retrasado por contratiempos y el último partido estaba programado para la medianoche.

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Cámaras registran asesinato

Minutos antes del encuentro, testigos observaron la llegada de una motocicleta roja. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un sicario cruza el local comunitario, identifica a su objetivo entre el grupo y abre fuego. La víctima recibió cinco disparos en diferentes partes del cuerpo, según confirmó la Policía Nacional del Perú. El atacante escapó inmediatamente hacia la avenida Mariano Pastor Sevilla, que bordea la periferia del barrio.

Asesinato del ‘gordo Frank’ cuando jugaba un campeonato de fútbol| Latina

Tras el ataque, los propios compañeros de Marín Roque intentaron auxiliarlo. Lo trasladaron en un mototaxi hasta el hospital de Villa El Salvador, donde los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento. La víctima, quien trabajaba como obrero de la construcción, deja dos hijas en la orfandad.

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Campos deportivos: el nuevo espacio del crimen

El crimen de ‘el Gordo Frank’ no es un caso aislado. Durante este año, se han registrado al menos cinco asesinatos bajo modalidades similares en losas deportivas de Lima, según reportes policiales. Tres de estos homicidios han ocurrido en Villa El Salvador, y solo en el mes actual se han reportado dos ataques en escenarios deportivos del distrito.

Los hechos suelen compartir características: los sicarios arriban en motocicleta, identifican de manera precisa al objetivo y disparan sin que otras personas resulten alcanzadas, pese a la presencia de público y jugadores. Las cámaras de seguridad han resultado cruciales para reconstruir la ruta de fuga de los agresores y analizar la mecánica de los crímenes.

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En febrero, otro ataque en una cancha de fulbito dejó varias víctimas en circunstancias similares, lo que refuerza la preocupación de los vecinos y autoridades ante una ola de ejecuciones selectivas en espacios comunitarios. Las investigaciones policiales apuntan a que los agresores suelen contar con información detallada sobre los movimientos de sus víctimas y los horarios de los partidos.

Sicarios atacan en Villa El Salvador: ejecutan a ‘el Gordo Frank’ en plena cancha|América Noticias

La Policía Nacional del Perú ha iniciado la revisión de las grabaciones de seguridad, tanto de la cancha como de la avenida Mariano Pastor Sevilla, con el objetivo de identificar plenamente al sicario y a su posible cómplice, quien habría facilitado la fuga en motocicleta. El trabajo de los peritos incluye el análisis balístico y las entrevistas a testigos presenciales.

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Canales de atención

Policía Nacional del Perú (PNP): Teléfono 105 (línea nacional de emergencias policiales).

Samu Salud: comunicarse al 106.

Central de Emergencias Bomberos: puedes llamar al 116.