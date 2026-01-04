Venezolanos en Perú celebran caída de Nicolás Maduro, pero persiste la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en su país

Venezolanos residentes en Perú celebran anuncio sobre Maduro mientras persiste la incertidumbre por lo que sucederá con su país. (Crédito: DW Español)

Desde la madrugada, ciudadanos venezolanos residentes en el Perú se reunieron en distintos puntos de Lima para manifestar su reacción tras el anuncio de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. La información fue difundida por el presidente estadounidense, Donald Trump, luego de una intervención militar con bombardeos en Caracas, según el reporte periodístico.

En medio de concentraciones espontáneas, algunos venezolanos expresaron abiertamente su respaldo a la acción anunciada desde Washington. “¡Gracias, Donald Trump, Marco Rubio, cómo decirles mil gracias por esta captura de este sinvergüenza! ¡Mil gracias, Donald Trump!”, manifestó el medio DW Español, uno de los asistentes durante las celebraciones registradas en Lima.

Venezolanos toman las calles de Lima para celebrar la caída de Nicolás Maduro. - Crédito: Infobae / Carlos Díaz

“Estamos muy contentos”

Las expresiones de entusiasmo se repitieron entre varios miembros de la comunidad venezolana, quienes siguieron las noticias desde el extranjero. Para algunos, el anuncio representa un momento largamente esperado luego de años marcados por la crisis política y social en su país de origen.

“La verdad, estamos muy contentos, la mayoría de los venezolanos, por el regalo que nos dio Donald Trump. De verdad, él cumplió, está cumpliendo las promesas que nos dijo, que pronto Venezuela iba a ser libre”, declaró otro ciudadano venezolano consultado durante la cobertura periodística.

Entre cánticos y banderas, los asistentes manifestaron su apoyo a Edmundo González Urrutia y a la transición democrática en Venezuela. - Crédito: Infobae / Clara Giraldo

Presencia venezolana en el Perú

Perú es uno de los países que más migrantes venezolanos acoge en la región. De acuerdo con el reporte, más de 1,6 millones de ciudadanos venezolanos viven actualmente en territorio peruano. Muchos de ellos llegaron durante la ola migratoria que se inició en 2017, cuando la crisis política, económica y social que provocó la dictadura de Nicolás Maduro los obligó a abandonar Venezuela.

Dentro de esta comunidad, las reacciones frente al anuncio han sido diversas. Mientras un sector afirma sentirse liberado y expresa agradecimiento por las acciones anunciadas por Estados Unidos, otros migrantes adoptan una postura más cautelosa y evitan asumir que la captura anunciada garantice un cambio inmediato en la situación de su país.

El ambiente en la embajada estuvo marcado por la emoción y la nostalgia por la tierra natal. - Crédito: Infobae / Clara Giraldo

Incertidumbre por el futuro

Junto con las celebraciones, también se hicieron visibles los temores y preocupaciones por lo que ocurre dentro de Venezuela. Algunos ciudadanos señalaron que mantienen contacto permanente con familiares que permanecen en el país y que la situación continúa siendo compleja.

“Sí hay incertidumbre. Mi familia está allá y me ha mandado imágenes donde ya las colas para comprar comida están muy grandes y ellos también están asustados”, relató una venezolana residente en Perú para el citado medio.

Por ahora, la comunidad venezolana en Perú combina las expresiones de alegría con la expectativa y la cautela. Mientras continúan las reuniones y manifestaciones en Lima, muchos permanecen atentos a los detalles que se conocerán sobre lo que ocurrirá en Venezuela, en medio de la incertidumbre sobre el futuro inmediato del país.

La comunidad venezolana en Perú tomó las calles cercanas a la Embajada de Venezuela en Lima para celebrar la caída de Nicolás Maduro. - Crédito: Infobae / Clara Giraldo

Venezolanos en Perú apoyan a Donald Trump

La reciente declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de una administración temporal de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro generó reacciones inmediatas dentro y fuera del país caribeño. En el Perú, donde reside una amplia comunidad venezolana, el anuncio fue recibido mayoritariamente con opiniones favorables, especialmente entre quienes consideran que una intervención externa podría abrir el camino a una transición política ordenada.

En ese contexto, Exitosa recogió testimonios en el Cercado de Lima, pocas horas después de que Trump confirmara la captura de Maduro y planteara que Estados Unidos asumiría el control administrativo del país sudamericano mientras se concreta un proceso de cambio de gobierno. Ciudadanos venezolanos expresaron su respaldo a la postura de Washington y manifestaron su expectativa frente a un eventual escenario de reorganización política y económica.

El anuncio de una administración provisional de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro despertó reacciones inmediatas en la comunidad venezolana, atenta a un posible proceso de transición y reconstrucción institucional

“Mira, estamos totalmente a favor. Por años fuimos esclavos de Cuba y de otros países. ¿Por qué no darle las gracias a Estados Unidos? Porque por fin logramos la libertad de Venezuela y lo que falta todavía”, señaló una residente venezolana en Perú. La entrevistada sostuvo que, según lo expresado por Trump, la ayuda internacional permitiría reactivar la economía venezolana a través del sector petrolero. “Entonces, si nos va a ayudar, él acaba de decir que ellos van a ayudar con el petróleo a nuevamente levantar a Venezuela, a hacer rico al país de Venezuela. ¿Por qué no apoyarlo? Claro que sí, lo apoyamos hasta el final”, afirmó, y ante la consulta sobre si estaba de acuerdo con que Estados Unidos asuma el mando, respondió: “Por supuesto, por supuesto”.