Claudia Palza hizo mea culpa y confirmó regreso a la Liga Peruana de Vóley tras indisciplina: “Uno aprende de sus errores”

Claudia Palza fue despedida de Rebaza Acosta. Crédito: Prensa club

La salida abrupta de Claudia Palza de Rebaza Acosta provocó una ola de interrogantes en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. La decisión, respaldada por una comunicación institucional, dejó a la central fuera del equipo justo cuando la temporada alcanzaba uno de sus puntos más delicados.

Desde la dirigencia, el presidente Jonel Córdova sostuvo que el despido se debió a “diversas indisciplinas”. Entre las causas principales, mencionó que Palza acumuló varias llegadas tardías a los entrenamientos, lo que habría generado malestar en el cuerpo técnico y la plantilla. Tras evaluar la situación, se resolvió separar a la jugadora para preservar el ambiente interno.

El mea culpa de Claudia Palza tras indisciplina en Rebaza Acosta

Tras su polémica salida de Rebaza Acosta, Claudia Palza decidió cambiar de rumbo y se fue a la liga venezolana, donde salió subcampeona con Sport Caracas Vóley. Ese tiempo afuera del Perú la hizo reflexionar y no dudó en reconocer sus errores.

“Me siento mucho mejor, siento que he madurado deportivamente, como persona. Creo que uno aprende de sus errores; ahora soy una Claudia diferente, en lo personal, y también me he visto en el campo y nunca había celebrado corriendo todo el campo. Me siento diferente de verdad; me dijeron que había una Claudia antes y una Claudia después, y estoy bien”, apuntó la central en conversación con ‘Somos Vóley’.

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La voleibolista fue echada del club y buscó una nueva oportunidad en la liga venezolana. (Somos Vóley)

Además, la voleibolista de 24 años aseguró que mejoró deportivamente durante su estadía en Venezuela y ahora bloquea mejor: “Acá me dicen la ‘muralla’ Claudia Palza, y acá también he aprendido a atacar con más cojas, siempre cuando uno sale del extranjero avanza”.

Claudia Palza confirmó regreso a la Liga Peruana de Vóley

La voleibolista de 24 años reveló que dejará Venezuela para buscar su segunda oportunidad en el Perú. Claudia Palza confirmó que pega la vuelta en la Liga Peruana de Vóley y adelantó por qué equipo fichará la próxima temporada.

“Esta temporada voy a jugar en Perú, para un equipo que terminó en el podio. La próxima temporada quiero jugar en el extranjero, pero quiero salir a Europa”, declaró la central.

Claudia Palza, la sorpresa en la selección de Antonio Rizola

El panorama de la selección peruana de vóley experimentó un giro inesperado luego de la decisión de Antonio Rizola de convocar a Claudia Palza para integrar el equipo nacional. Esta incorporación surge tras la negativa de varias jugadoras a responder al llamado de la selección, entre ellas Flavia Montes y, en fechas más recientes, Ysabella Sánchez.

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Rizola explicó que Palza, quien no había formado parte de las tres primeras convocatorias oficiales, se sumará al plantel una vez que termine su participación con Sport Caracas en la Primera División de Venezuela. La central disputa actualmente las semifinales del torneo venezolano, por lo que su integración al combinado peruano se concretará al cierre de esa instancia competitiva.

“Ayer ganó el primer partido de la semifinal, mañana juega la segunda semifinal y creo que llegará a la final. Claudia habla conmigo todos los días, está muy motivada y está obteniendo buenos resultados”, afirmó el DT.

El técnico brasileño se vio obligado a llamar a otra voleibolista tras la negativa de varias. Créditos: Dosis de Voleibol / X.