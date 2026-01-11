Petroperú se privatizará con el dinero de los peruanos: MINEM transfiere S/86,4 millones para las auditorías de ProInversión

El Ministerio de Energía y Minas transfiere S/86,4 millones a ProInversión para iniciar la privatización de Petroperú.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) oficializó la transferencia de S/86,4 millones a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) para financiar los estudios técnicos y legales requeridos en el proceso de privatización de Petroperú S.A.

La operación, oficializada mediante resolución ministerial N° 008-2026-MINEM/DM este domingo 11 de enero, marca el primer uso de fondos públicos para costear la reorganización patrimonial de la principal petrolera del país.

La autorización se formaliza tras una cadena de comunicaciones que comenzó el 7 de enero, cuando Petroperú informó oficialmente al MINEM que, debido a su situación financiera, no podía asumir el gasto de las auditorías y solicitó que el Estado canalizara los fondos.

Ese mismo día, ProInversión presentó su requerimiento al ministerio, respaldándose en el Decreto de Urgencia N° 010-2025, que habilita a la agencia a recibir hasta S/144 millones de Petroperú y faculta al MINEM a transferir recursos públicos adicionales para la reorganización.

El Decreto de Urgencia, emitido entre gallos y medianoche el 31 de diciembre de 2025, eliminó la protección legal contra la privatización de Petroperú, dispuso la segmentación de activos y la transferencia de la Nueva Refinería Talara a operadores privados, y abrió la puerta a la reducción de personal financiada por el Estado.

La norma establece que los ingresos de la privatización se destinen a cubrir pasivos críticos y obligaciones laborales y financieras. En este caso, el ministerio echará mano de su Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos para 2026 -establecido bajo la Ley N° 32513-, ascedente a S/669,8 millones.

MINEM todavía tiene que transferir hasta S/240 millones para despidos de Petroperú

No será el único monto que deba transferir el MINEM, pues el mismo decreto elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la privatización contempla la inyección de hasta S/240 millones a la estatal para ejecutar la liquidación de buena parte de sus trabajadores.

Vale precisar que Petroperú no recibe partidas en el Presupuesto Público de Perú y se autofinancia sola, dada su naturaleza de empresa pública que opera bajo el derecho privado como una sociedad anónima.

Con la inyección de S/86,4 millones, ProInversión queda oficialmente facultada para administrar, transferir y negociar los activos y pasivos de los bloques patrimoniales, así como para coordinar con otras entidades como COFIDE y Osinergmin para mantener el flujo de los combustibles durante la transición.

ProInversión tiene un plazo máximo de 60 días calendario, contados desde el 1 de enero de 2026, para aprobar el plan de promoción aplicable al proceso de reorganización y privatización parcial de Petroperú. Este plan será vinculante para la empresa estatal y definirá las modalidades y etapas del proceso.

Trabajadores de Petroperú se van a paro nacional de 72 horas

Diversos especialistas del sector y trabajadores de Petroperú han cuestionado la idoneidad de ProInversión para liderar el proceso de privatización de la petrolera. Señalan que la agencia carece de experiencia directa en el sector hidrocarburos y arrastra un historial de retrasos y problemas en la puesta en valor de grandes proyectos de inversión en el país.

En un reciente comunicado, el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) denunció que el gobierno del presidente José Jerí y el MEF estarían llevando deliberadamente a la empresa al colapso a través del abandono financiero y la falta de decisiones claras.

Los sindicatos advirtieron que la retirada de la calificación crediticia por parte de Fitch Ratings es consecuencia de la incertidumbre fabricada desde el propio Estado y acusaron a la administración de la ministra Denisse Miralles de actuar como un factor activo de deterioro, trasladando el mensaje de que Petroperú es prescindible.

Ante este escenario, la Coalición de Sindicatos de Trabajadores de Petroperú anunció un paro nacional de 72 horas a partir del 19 de enero, en rechazo a lo que consideran una política deliberada de debilitamiento y abandono de la empresa estatal.

Fitch Ratings deja de calificar a Petroperú tras abandono del MEF

Fitch Ratings anunció en las últimas horas que retiró todas las calificaciones de Petroperú alegando que carece de información suficiente para tomar una decisión de calificación sobre el emisor y sus instrumentos de deuda.

La calificadora señaló que la posición de liquidez de la petrolera es “débil” y que las conversaciones con el MEF aún están en curso, por lo que Fitch dejó de proporcionar cobertura analítica y monitoreo crediticio sobre la empresa. Este retiro, sin emitir acción de calificación, acentúa la percepción de opacidad financiera que rodea a Petroperú.

Paralelamente, Standard & Poor’s rebajó la calificación crediticia de Petroperú de “B” a “B-” y la colocó bajo vigilancia crediticia negativa, advirtiendo que, de no concretarse un respaldo estatal adicional o una reestructuración exitosa, la empresa podría caer en default.

El informe destaca la persistente debilidad en los indicadores financieros, el alto endeudamiento y la exposición a cambios políticos que afectan la sostenibilidad de futuros apoyos del Estado. Standard & Poor’s identificó que la mejora temporal en los resultados del tercer trimestre de 2025 no modifica el panorama de alto riesgo, ya que la cobertura de intereses sigue siendo insuficiente y la reducción de deuda se considera poco probable en los próximos años.

¿Cómo se llevará a cabo la privatización de activos de Petroperú?

Antes de recibir oficialmente la inyección de S/86,4 millones, ProInversión ya había iniciado los trabajos técnicos para la reestructuración de los activos de Petroperú. Como primer paso, la agencia prevé lanzar un Aviso de Expresiones de Interés, de naturaleza informativa y exploratoria, dirigido a inversionistas, desarrolladores y operadores especializados tanto nacionales como internacionales.

El objetivo inicial es sondear el mercado respecto a un portafolio de 55 predios e inmuebles no críticos de la petrolera, ubicados en regiones como Áncash, Lima, Piura (Talara), Pasco, Lambayeque y Tumbes.

Esta información servirá para diseñar lmecanismos de promoción que, según la agencia del MEF, “serán más eficientes, transparentes y competitivos”, dentro de los límites y procedimientos establecidos por el marco legal vigente.

“Nuestro objetivo es gestionar estos bienes de manera profesional y oportuna para recuperar su valor y contribuir a la sostenibilidad de una empresa que es de todos los peruanos”, dijo el presidente de ProInversión, Luis del Carpio.