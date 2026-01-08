Perú

Petroperú: Rita López Saavedra es la nueva gerente general encargada por el MEF para firmar los despidos masivos en la estatal

Como parte de la privatización de Petroperú, el MEF también ordenó a la petrolera el pago de 144 millones de soles a ProInversión, que debían ser abonados hasta la noche de este miércoles

La Junta General de Accionistas
La Junta General de Accionistas de Petroperú nombró a Rita Lorena López Saavedra como nueva gerente general encargada, en medio de una reestructuración profunda.

Tal como ocurrió con el Decreto de Urgencia 010-2025, la Junta General de Accionistas de Petroperú, integrada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), oficializó alrededor de las 23:00 de este miércoles el nombramiento de Rita Lorena López Saavedra como nueva gerente general encargada de la compañía. La comunicación se hizo pública a través de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Petroperú comunicó a la SMV el acuerdo de su Directorio para designar a López Saavedra en la gerencia general encargada desde el 8 de enero de 2026. La designación quedó registrada en la sesión extraordinaria del Directorio, bajo el Acuerdo de Directorio N.º 002-2026, y tendrá vigencia inmediata tras la aprobación. El cargo de gerencia general se considera de dirección y confianza, por lo que se le aplicará la bonificación que establece la política salarial vigente.

Petroperú nombra a Rita Lorena López Saavedra como gerente general interina

El Directorio de Petroperú también resolvió concluir la encargatura de Gustavo Adolfo Villa Mora en el mismo puesto, quien había asumido funciones en diciembre de 2025. Esta modificación, aprobada mediante el Acuerdo de Directorio N.º 002-2026-PP, deja sin efecto la designación previa de Villa Mora, establecida en diciembre bajo el Acuerdo de Directorio N.º 142-2025-PP. Según el documento remitido por el representante bursátil Enrique Manuel Salgado Ponce de León, estos cambios forman parte de los acuerdos relevantes informados conforme al reglamento de la Superintendencia del Mercado de Valores.

López Saavedra será responsable de firmar los despidos anunciados por el Ejecutivo peruano, cuyos pagos se financiarán con fondos del Ministerio de Energía y Minas hasta por 240 millones de soles. De acuerdo con fuentes del sector consultadas por Infobae Perú, entre 900 y 1.820 trabajadores de Petroperú dejarán sus puestos en los próximos días, conforme a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia 010-2025, que prevé una reestructuración integral de la empresa y una reducción significativa de su personal.

El proceso de reestructuración en
El proceso de reestructuración en Petroperú implica el despido de entre 900 y 1.820 empleados, con indemnizaciones financiadas por el Ministerio de Energía y Minas.

Gobierno transferirá 240 millones de soles para indemnizar despidos en Petroperú

Según el registro de visitas del Gobierno, López Saavedra se reunió el martes 6 de enero con la ministra del MEF, Denisse Miralles, y el titular del Minem, Luis Bravo de la Cruz, para definir el relevo en la gerencia general. Para esa reunión, trascendió que López Saavedra utilizó un permiso de descanso médico. Además, se conoce que su pareja actual también labora en Petroperú.

Entre 2019 y 2025, Rita Lorena López Saavedra ocupó cargos gerenciales en Petroperú, como la Gerencia de Estudios Económicos y la Gerencia Corporativa de Planeamiento, áreas responsables del presupuesto y la planificación operativa. Durante ese periodo, la situación financiera de la empresa se deterioró.

Petroperú ejecuta cambios en la alta gerencia en plena reestructuración y privatización

En los días previos a la designación, se barajaron otros nombres para el cargo, como el de Zenaida Calderón, exgerente corporativa de Cumplimiento, quien fue cesada a finales de 2021 o principios de 2022 tras detectar irregularidades en una compra de biodiésel y perder la confianza del entonces gerente general Hugo Chávez Arévalo.

Actualmente, el MEF y el Minem conducen un proceso de privatización de Petroperú a través de la agencia ProInversión. Aunque ambos ministerios han declarado su disconformidad, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, confirmó que, si resulta necesario, se avanzará con la concesión de activos estratégicos. El más relevante es la refinería de Talara, cuya posible concesión a privados genera rechazo entre especialistas del sector.

El proceso de privatización de
El proceso de privatización de Petroperú es liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, con asesoría de ProInversión.

La reducción de personal en Petroperú genera rechazo de sindicatos y miembros del directorio

La designación de López Saavedra se suma a una serie de decisiones tomadas en horarios atípicos, como el decreto promulgado en la última hora del 31 de diciembre de 2025. Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares, presidenta del Directorio de Petroperú, nombrada por el MEF y el Minem en reemplazo de Luis Canales Gálvez, respalda a López Saavedra. Tanto Rojas Álvarez como Villa Mora se opusieron a la ola de despidos.

Los trabajadores han denunciado que los costos laborales representan apenas el 3,8% de los egresos de Petroperú, lo que cuestiona la justificación de los despidos masivos. Además, rechazan declaraciones desde la Presidencia del Consejo de Ministros sobre supuestas “gollerías” o privilegios laborales.

El proceso de privatización de Petroperú avanza con la intervención de ProInversión

El futuro de Petroperú podría definirse en cuestión de horas, ya que el miércoles 7 de enero venció el plazo dado por el MEF para que la estatal transfiera 144 millones de soles a ProInversión con el fin de financiar las auditorías que habilitarán la privatización.

Pese a su experiencia en la aprobación de proyectos público-privados, ProInversión acumula antecedentes de proyectos que requieren rediseño y relanzamiento, como la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado o el parque industrial de Ancón.

