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¿Cuándo arranca el Torneo Clausura 2026?: Así se jugará la fecha 1 del campeonato de Liga 1

El organizador confirmó la fecha del inicio de la competición que definirá el futuro de los clubes, donde lucharán por el título nacional, boletos a copas internacionales y el descenso

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¿Cuándo arranca el Torneo Clausura 2026?
¿Cuándo arranca el Torneo Clausura 2026?

La definición del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 dejó como saldo la consagración de Alianza Lima como ganador del primer campeonato. El equipo sumó una diferencia considerable sobre sus competidores directos, lo que le permitió asegurarse el trofeo antes del cierre de la última jornada.

Con la conclusión de estas diecisiete fechas, el calendario de la Liga 1 se reconfigura para dar paso a la etapa más determinante: Clausura. Los clubes ya tienen delineado el camino que definirá sus aspiraciones para el resto de la temporada: desde la pelea por el campeonato nacional hasta la clasificación a torneos internacionales y la lucha por evitar descender.

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¿Cuándo arranca el Torneo Clausura 2026?

La organización de la Liga 1 oficializó que el Torneo Clausura comenzará en coincidencia con la definición de la Copa Mundial 2026. La programación ubica la primera fecha entre el viernes 17 y el lunes 20 de julio, mientras que la jornada final está pautada para el 22 de noviembre.

El inicio de la competición está previsto para el mismo fin de semana en el que se disputará la final del Mundial, que tendrá lugar el domingo 19 de julio. Los clubes deberán ajustar sus preparativos para no perder ritmo competitivo y afrontar los primeros desafíos sin margen de error.

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El organizador del campeonato dio a conocer la fecha del inicio del segundo campeonato de la Liga 1 2026. (L1 Max)

Así se jugará la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

- FC Cajamarca vs Juan Pablo II (Estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs Alianza Atlético (Estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs Melgar (Estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs UTC (Estadio por definir / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso (Estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Sport Huancayo (Estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- ADT vs Universitario de Deportes (Estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Los Chankas vs Sport Boys (Estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- CD Moquegua vs Comerciantes Unidos (Estadio 25 de Noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Programación de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Fecha confirmada del clásico entre Alianza Lima y Universitario

La expectativa por el desarrollo del Torneo Clausura 2026 aumenta con la confirmación de los partidos más esperados del calendario. El clásico del fútbol peruano, que enfrentará a Alianza Lima y Universitario de Deportes en Matute, se celebrará en la fecha 9, ubicada entre el 11 y el 14 de septiembre. El duelo promete ser un punto de inflexión en la lucha por el campeonato y concentra la atención tanto de aficionados como de analistas.

En la séptima jornada, programada entre el 28 y el 31 de agosto, Sport Boys recibirá a Sporting Cristal. Este enfrentamiento representa otra cita clave, especialmente para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla acumulada y en la búsqueda de un lugar en competiciones internacionales.

La ventaja de Alianza Lima en la tabla acumulada significa que, si el equipo mantiene el rendimiento exhibido en el Apertura, podría asegurar su presencia en la final nacional, incluso sin ganar el Clausura. De esta manera, la institución blanquiazul parte como el principal candidato al título, aunque la definición dependerá del desempeño en las fechas decisivas del segundo torneo.

Jairo Concha fue protagonista en el clásico entre Universitario y Alianza Lima.
Jairo Concha fue protagonista en el clásico entre Universitario y Alianza Lima. Crédito: Liga 1

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