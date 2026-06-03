Hackean la página de la Policía Nacional: ofrecen 300 mil carpetas con datos de agentes en la dark web

Un grupo de ciberdelincuente ha vulnerado los servidores de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú, poniendo a la venta 300,000 carpetas con información sensible, incluyendo datos personales de agentes.| ATV

La Policía Nacional enfrenta una grave vulnerabilidad en medio de la creciente demanda ciudadana por mayor seguridad. Un grupo de ciberdelincuentes autodenominado Latam Fuckers ha perpetrado un ataque informático contra los servidores policiales y ha puesto a la venta 300 mil carpetas con información personal y operativa de los agentes en la dark web, según informe del programa Ocurre Ahora.

El paquete de datos, que ocupa 7,8 gigabytes, se ofrece por un valor de 700 dólares, según el propio anuncio difundido por los atacantes. Los archivos sustraídos incluyen DNI, código ZIP, referencias familiares y datos operativos de la Dirección Antidrogas (Dirandro).

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Hackeo a la Policía Nacional: 300 mil carpetas de agentes aparecen a la venta en la dark web|Foto: genera con Gemini IA

Exponen datos sensibles y deja interrogantes

Los hackers han comenzado a filtrar perfiles policiales a modo de prueba para demostrar la autenticidad del robo.

“Estoy vendiendo un total de trescientas mil carpetas, siete punto ocho gigabytes por setecientos dólares. Si quieres que te dé acceso a alguna base de datos, contáctame vía sessions”, expone el mensaje de Latam Fuckers.

El ataque ha puesto en entredicho la capacidad de protección de los sistemas informáticos de la Policía Nacional, cuya página web permanece inactiva desde la jornada del incidente. Hasta el momento, la institución no ha confirmado ni descartado oficialmente la violación de la base de datos de la Dirandro.

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El abogado especialista en derecho digital Erick Iriarte explicó que existen varias hipótesis sobre el origen de la brecha.

Un ataque informático expuso datos personales y operativos de efectivos policiales, mientras expertos y autoridades analizan el origen y las consecuencias de la brecha de seguridad| ATV

“Lo que hay que establecer es si esto ha sido un leak, una filtración de parte de dentro de la organización y sacarla. Segundo, si ha sido una brecha de seguridad que no estaba cerrada, algún tipo de seguridad y con lo cual ingresaron los atacantes y extrajeron la información”, mencionó al citado medio.

O tercero, se podría tratar de una “fuerza bruta” para descifrar contraseñas y acceder a la información.

La filtración se suma a antecedentes recientes atribuidos al mismo grupo, que habría vulnerado sistemas en otros países de la región. En Argentina, Latam Fuckers obtuvo acceso a bases de datos del Ministerio de Salud, mientras que en Guatemala se reportó una intrusión similar en fechas recientes.

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Iriarte advirtió que la legislación peruana presenta importantes debilidades en materia de ciberseguridad. Señaló que Perú carece de una política definida sobre este tema y que la respuesta institucional frente al cibercrimen resulta insuficiente, a pesar de que existe especialistas.

Sismate bajo la lupa

La noche del 20 de mayo de 2026, miles de ciudadanos peruanos recibieron en sus celulares una alerta del sistema oficial Sismate que advertía sobre un supuesto sismo de magnitud 8,7 frente a la costa central del país y un inminente peligro de tsunami. El mensaje, que generó alarma y desconcierto en varias regiones, incluía un enlace externo, algo inusual en las comunicaciones oficiales de emergencia.

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el acceso no autorizado se realizó mediante la cuenta del proveedor Consorcio Everbridge. Desde esa plataforma, los atacantes enviaron mensajes masivos con información falsa y contenido político, lo que evidenció una grave vulnerabilidad en los canales digitales del Estado.