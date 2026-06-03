Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del miércoles 3 de junio de 2026

El organismo científico mantiene el monitoreo en tiempo real mientras zonas como Ica y Tacna evalúan el impacto de los recientes eventos sísmicos en su infraestructura y población

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Mapa de Perú junto al Océano Pacífico mostrando grietas sísmicas y un epicentro. Edificios destruidos, señal de alerta de terremoto, logo del IGP y calendario de junio 2026 con día 9.
Esta imagen ilustra la constante alerta sísmica en Perú, destacando la ubicación del país frente al Océano Pacífico, un epicentro y daños, junto al logo del IGP y la fecha del 9 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad sísmica en Perú ha registrado una semana de fuerte movimiento. Según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), desde el sábado 24 hasta el viernes 30 de mayo de 2026, el país experimentó al menos nueve sismos repartidos en diferentes regiones.

El evento de mayor magnitud alcanzó los 6.5 grados en la escala de Richter, con epicentro al sur de Tacna, mientras que otras zonas como Arequipa, Lima, Moquegua, Ica, Tumbes, Puno y Pasco también registraron movimientos telúricos de menor intensidad. Estos datos reflejan la constante exposición de la población peruana a riesgos sísmicos durante los últimos días.

Entre los sismos reportados por el IGP se encuentran:

  • Un sismo de 6.5 grados al sur de Tacna (25 de mayo, 16:52).
  • Un sismo de 4.0 grados al sur de Quilca, Arequipa (25 de mayo).
  • Un temblor de 3.7 grados al suroeste de Chilca, Cañete, Lima (28 de mayo).
  • Un evento de 3.9 grados al suroeste de Ilo, Moquegua (29 de mayo).
  • Un evento de 4.5 grados ocurrió al suroeste de Paucartambo, Pasco - Pasco (1 de junio)
  • Un temblor de 4 grados ocurrió en Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes (2 de junio)
  • Un sismo de 3.4 grados sacudió el noroeste de Puerto Bermúdez, Oxapampa - Pasco (2 de junio)
08:36 hsHoy

Respuesta institucional y simulacros

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), desarrolló esta semana el I Simulacro Nacional Multipeligro 2026. El ejercicio, realizado el 29 de mayo, reunió a más de 20 instituciones y buscó preparar a la población ante escenarios de alto impacto. De acuerdo con la proyección oficial presentada por la MML durante el simulacro, un sismo de 8.8 grados en Lima podría dejar más de 9.255 fallecidos, 157.000 heridos y la destrucción de 363.936 viviendas. Estos datos fueron difundidos en el marco del aniversario número 56 del terremoto de 1970 que devastó la ciudad de Yungay en Áncash.

La importancia de estos simulacros radica en la necesidad de fortalecer la cultura de prevención ante la amenaza constante de los sismos. INDECI y el IGP reiteraron la relevancia de que la ciudadanía conozca las zonas seguras, los puntos de encuentro y los protocolos de evacuación. Entre las recomendaciones figuran permanecer alejados de ventanas y objetos que puedan caer, no utilizar ascensores, y detener los vehículos en lugares seguros durante un sismo.

En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:23 hsHoy

Importancia de realizar simulacros de sismo

  • Permiten a la población identificar rutas de evacuación y zonas seguras dentro de viviendas y lugares de trabajo.
  • Fomentan la coordinación familiar y comunitaria ante situaciones de emergencia.
  • Refuerzan la memoria colectiva sobre los pasos a seguir durante un sismo real.
  • Facilitan la identificación de posibles obstáculos o riesgos en los entornos cotidianos.
  • Fortalecen la articulación entre instituciones de respuesta y la ciudadanía.
Vista panorámica de una ciudad peruana con personas evacuando edificios hacia una plaza, brigadistas con chalecos reflectantes y bandera del IGP en primer plano.
Cientos de personas evacuan edificios en una ciudad peruana durante un simulacro sísmico, supervisados por brigadistas y con la bandera del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en primer plano, reforzando la cultura de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:53 hsHoy

El impacto del sismo de 6.1 en Ica el 19 de mayo

El registro sísmico más relevante de las últimas semanas en Perú corresponde al temblor de magnitud 6.1 que sacudió la región de Ica el pasado 19 de mayo. El movimiento afectó de manera considerable infraestructuras históricas y modernas. El Cementerio General de Saraja resultó especialmente perjudicado, con nueve pabellones al borde del colapso y más de 10 mil tumbas en riesgo de demolición.

Los reportes oficiales del Ministerio Público, Defensa Civil y la Dirección Regional de Salud confirmaron daños estructurales severos en varios puntos de la ciudad. La catedral, universidades y centros educativos también sufrieron afectaciones. La Beneficencia de Ica estimó que la demolición y reconstrucción de los pabellones dañados requerirá una inversión aproximada de S/ 12 millones. Esta situación mantiene en alerta a los habitantes ante posibles réplicas o nuevos eventos.

Una calle destruida con grietas y escombros. Al fondo, un edificio de ladrillo colapsado con cinta amarilla. Un casco naranja y una libreta están en primer plano.
Daños estructurales severos en una ciudad peruana tras un sismo, mostrando una calle con grietas profundas, escombros, una vivienda parcialmente colapsada y cinta de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:29 hsHoy

Sismo de magnitud 6.5 en Tacna el 25 de mayo

La actividad sísmica reciente en Tacna también generó preocupación. El 25 de mayo, la región fue sacudida por un sismo de magnitud 6.5, según registros del IGP. La profundidad y localización del evento, junto con la magnitud, provocaron alarma en diversas localidades del sur del país, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas fatales.

El IGP y medios locales informaron que el movimiento fue percibido en varios distritos y motivó la activación de protocolos de seguridad en edificaciones públicas y privadas. Las autoridades supervisaron el estado de hospitales, escuelas y viviendas, evaluando posibles daños estructurales para asegurar la integridad de la población.

Vista de una calle urbana peruana con edificios, personas evacuando y vehículos detenidos. Dos brigadistas con chalecos reflectantes dirigen a la multitud. Se ven banderas de Perú y del IGP.
Simulacro sísmico masivo en ciudad peruana destaca preparación ciudadana y rol del IGP - VisualesIA ScribNews
07:23 hsHoy

Monitoreo permanente y recomendaciones oficiales

El IGP reitera de forma constante la importancia de mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades ante cualquier sismo. Recalca la necesidad de contar con mochilas de emergencia, identificar zonas seguras en los hogares y participar en simulacros de evacuación organizados por las municipalidades y organismos de defensa civil.

La entidad recomienda, ante la ocurrencia de un sismo, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, así como no utilizar ascensores y mantener la comunicación mediante mensajes de texto para evitar la saturación de las líneas telefónicas. El monitoreo sísmico nacional y regional continúa siendo una prioridad para el Estado y las instituciones de prevención.

Vista trasera de un operador con auriculares en una sala de monitoreo sísmico del IGP, rodeado de pantallas con mapas de Perú y gráficos de ondas sísmicas.
Un operador del Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorea gráficos de actividad sísmica y mapas del país en una sala de control, con el logo del IGP prominente en la pantalla central. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:28 hsHoy

Contexto geológico y actividad en la región

El territorio de Perú se ubica en una de las zonas más activas del planeta en términos sísmicos. El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra gran parte de la energía sísmica global y el país experimenta movimientos telúricos de forma habitual. Durante los últimos siete días se han reportado más de veinte sismos de magnitud variable en la costa y la sierra.

Entre los eventos más recientes destaca el temblor de magnitud 4.2 registrado en San Ramón, Junín, el 1 de junio. Aunque de menor intensidad que los sismos de Ica y Tacna, este tipo de movimientos refuerza la percepción de riesgo y la importancia del seguimiento científico por parte del IGP y otras instituciones.

Ilustración del mapa de Perú en rojo, explicando su vulnerabilidad sísmica en el Cinturón de Fuego con placas de Nazca y Sudamericana. Océano, tsunami, edificios y logo del IGP.
Ilustración que explica la vulnerabilidad sísmica de Perú, situado en el Cinturón de Fuego de Sudamérica por la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, con el logotipo del Instituto Geofísico del Perú monitoreando la actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:59 hsHoy

Acciones de las autoridades y balance preventivo

A raíz de los sismos de las últimas semanas, las autoridades intensificaron las inspecciones en centros educativos, hospitales y edificios históricos, especialmente en zonas afectadas como Ica y Tacna. El despliegue de brigadas técnicas busca garantizar que las infraestructuras cumplan con estándares de seguridad y se priorice la atención a las poblaciones más vulnerables.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento junto con los gobiernos regionales coordina la entrega de materiales y asesoría técnica a familias cuyas viviendas presentan daños. El objetivo es evitar riesgos adicionales en futuras emergencias y avanzar en la cultura de prevención frente a desastres naturales.

Perú podría registrar un sismo de magnitud 8.8 en la costa central y sur, advierte el IGP. (Foto: Infobae Perú)
Perú podría registrar un sismo de magnitud 8.8 en la costa central y sur, advierte el IGP. (Foto: Infobae Perú)
05:09 hsHoy

Último sismo del 2 de junio

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó que el martes 2 de junio de 2026 se registró un sismo de magnitud 3.4 en la región de Oxapampa, departamento de Pasco. El evento ocurrió a las 21:51 horas locales y tuvo una profundidad de 15 kilómetros.

Según el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0330, el epicentro se localizó 26 kilómetros al noroeste de Puerto Bermúdez. La intensidad del movimiento fue clasificada como II en esa localidad, lo que indica que fue percibido de manera leve por la población local, sin que se hayan reportado daños materiales ni víctimas.

Temblor en Pasco: fuerte sismo de 4.2 grados alarmó a cerreños
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