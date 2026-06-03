Detectan a más de mil conductores sin brevete durante operativos en lo que va del 2026

Del total enviado al depósito, 439 unidades tenían más de 30 años y quedaron como candidatas a chatarreo obligatorio - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) intensificó sus operativos de fiscalización durante los primeros cinco meses del año con el objetivo de reforzar la seguridad en el transporte público. En coordinación con la Policía Nacional del Perú, la entidad detectó 1.064 conductores que brindaban el servicio de taxi o transporte convencional sin contar con la licencia correspondiente para esa actividad.

El balance de las intervenciones también incluyó el internamiento de 2.558 vehículos en depósitos por cometer infracciones vinculadas a la prestación irregular del servicio. Entre las faltas identificadas figuraron circular sin autorización, incumplir la ruta asignada y operar como colectivo al margen de la regulación, prácticas que, según la ATU, incrementan el riesgo para pasajeros y peatones.

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Uno de los hallazgos que concentró la atención de los fiscalizadores fue la presencia de unidades antiguas en circulación. Del total trasladado al depósito, 439 vehículos tenían más de 30 años de antigüedad y presentaban condiciones consideradas deficientes. La entidad señaló que esos casos pueden ingresar al proceso de chatarreo obligatorio, medida que impediría su retorno a las vías.

Las inspecciones también apuntaron a la documentación exigida para operar. En los controles, se detectaron 535 vehículos que circulaban sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), un requisito que cubre atenciones médicas en caso de siniestro vial. Además, 509 unidades no contaban con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) vigente, documento que acredita el cumplimiento de condiciones mínimas de seguridad mecánica.

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Los operativos detectaron 1.064 conductores que prestaban servicio de taxi o transporte convencional sin la licencia correspondiente - Créditos: ATU.

El reporte consignó, además, un problema recurrente entre operadores y propietarios: la acumulación de sanciones. La ATU informó que 909 vehículos registraban multas impagas por un monto superior a 46 millones de soles, situación que, de acuerdo con la entidad, refleja el peso de la informalidad en el sistema y dificulta el ordenamiento del servicio.

Estas acciones se desplegaron en el marco del estado de emergencia y se ejecutaron a través de 394 operativos en calles y avenidas de Lima y Callao. Como resultado, los fiscalizadores impusieron 4.701 actas, de las cuales 3.585 correspondieron a infracciones asociadas a informalidad.

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La ATU recordó que conducir sin licencia o manejar un vehículo de transporte público sin la categoría habilitante recibe una sanción equivalente al 50 % de una UIT, es decir, S/ 2.750, además del internamiento de la unidad en un depósito. Con estas medidas, la entidad busca reducir la presencia de operadores fuera de norma y elevar los estándares de seguridad para quienes usan el servicio a diario.

En los controles se identificaron 535 vehículos sin SOAT y 509 sin CITV vigente - Créditos: ATU.

Funciones de la ATU

Planificar y organizar el sistema de transporte urbano en Lima y Callao.

Regular el servicio de transporte público, incluido taxi, buses y rutas autorizadas.

Fiscalizar en vías y terminales el cumplimiento de normas y condiciones del servicio.

Imponer sanciones y ordenar el internamiento de vehículos ante infracciones.

Coordinar operativos con la Policía Nacional del Perú y otras entidades.

Supervisar requisitos de seguridad como SOAT y CITV vigentes.

Promover medidas para reducir informalidad y mejorar la seguridad vial.

Administrar información operativa y orientar al usuario sobre servicios regulados.