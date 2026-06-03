Álvaro Barco rompió su silencio tras ser señalado por malos contratos en Universitario: “Si quieres botar a un jugador, tienes que pagar”

Álvaro Barco rompió su silencio tras ser señalado por malos contratos en Universitario.

Álvaro Barco quedó en el centro de una polémica días después de dejar su cargo como director deportivo de Universitario de Deportes. Se lo señaló como responsable de haber firmado contratos desfavorables para la institución con algunos de los nuevos jugadores del equipo ‘crema’.

La información fue difundida por el periodista deportivo Gustavo Peralta, quien detalló en el programa Modo Fútbol: “Al momento de firmar, las condiciones no coincidían con las acordadas anteriormente. Aunque no se trata de algo ilegal, la sorpresa fue negativa porque los contratos no resultaron favorables para la institución”.

Ante las acusaciones, Barco hizo su descargo y negó haber impuesto condiciones perjudiciales para el club. “Poner un monto o algo que pueda parecer irregular, como dicen ustedes, es simplemente una medida de protección ante un club que quiera comprar, no para una resolución de contrato, porque eso no existe. No sé por qué no entienden, es increíble”.

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El dirigente se refirió de manera puntual al caso de Miguel Silveira, uno de los futbolistas que podría dejar la institución antes del Torneo Clausura 2026. “Si este muchacho no quiere irse, no se puede ir, igual que Valera o cualquier otro caso. No existen cláusulas de resolución unilateral o por bajo rendimiento. No existe. Si quieres botar a un jugador, debes pagarle todo el contrato o llegar a un acuerdo, pero no existen cláusulas ni montos específicos para una resolución unilateral, como parece que busca la ‘U’”.

El exdirector deportivo remarcó que si Universitario pretende la salida de Silveira, deberá negociar, ya que no hay cláusulas que permitan una rescisión unilateral. Explicó que la inclusión de un monto elevado en el contrato solo cumple una función de protección en caso de que otro club quiera comprar al jugador.

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“Si la ‘U’ quiere que este jugador resuelva el contrato, tendrá que negociar. Puedes poner en el contrato del jugador diez millones de dólares y eso sirve como protección ante un club que quiera comprarlo. En este caso, la ‘U’ se protege con un monto alto, pero eso es solo para ese fin, no para resolver el contrato”, agregó.

Finalmente, Barco pidió mayor rigor antes de difundir informaciones que afectan su imagen. “Por eso insisto: ¿por qué no se informan? ¿Por qué no pueden preguntar? ¿Tienen miedo de quedar mal? Solo lanzan comentarios y dejan la impresión de que el tema es irregular o cuestionable”.

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El exdirector deportivo habló sobre el vínculo de Miguel Silveira con el equipo 'crema'. Créditos: Carlos Univazo / X.

La purga en Universitario

Universitario de Deportes afrontará una reestructuración en su plantel tras no cumplir los objetivos previstos para el primer semestre de 2026. La directiva, junto con el entrenador Héctor Cúper, definió la lista inicial de futbolistas que no continuarán en el equipo para el Torneo Clausura.

Según información brindada por el periodista deportivo Gustavo Peralta en L1 Radio, los jugadores que dejarán la institución son Sekou Gassama, Miguel Silveira, Paolo Reyna, José Rivera y Hugo Ancajima. Estas salidas se suman a la de Martín Pérez Guedes, quien decidió retirarse del fútbol profesional.

Gassama ya tiene asegurada su salida de la ‘U’. En el caso de Silveira, su permanencia quedó en duda luego de la llegada de Cúper al banquillo, ya que el brasileño no sumó la cantidad de minutos esperada. La decisión final sobre qué extranjero, entre el brasilleño y Héctor Fértoli, acompañaría a Gassama en la lista de bajas se mantuvo en suspenso hasta la designación del nuevo entrenador.

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Gustavo Peralta dio a conocer los nombres que no seguirán en el Torneo Clausura. Créditos: L1 Max / X.

El club solo puede dar de baja a dos futbolistas extranjeros para el Torneo Clausura, según el reglamento del campeonato. Por esta razón, la directiva evaluó cuidadosamente la situación de cada uno antes de tomar una decisión.

Por su parte, Peralta confirmó que José Rivera tampoco seguirá en Universitario, despejando así las especulaciones sobre su futuro: “El ‘Tunche’ Rivera, yo me animo a decir que tampoco va a seguir en la ‘U’”, reveló.