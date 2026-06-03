¿El calor se intensificará más de lo normal hasta los primeros meses del 2027? Senamhi alerta sobre ampliación del Niño Costero

Este video es una cobertura noticiosa que presenta a una conductora en estudio. Un especialista de Senamhi es entrevistado, explicando los pronósticos climáticos para otoño e invierno. El experto utiliza mapas de anomalías de temperatura superficial del mar para ilustrar las variaciones. Se muestran imágenes de personas en un entorno urbano como complemento visual de la información meteorológica. La emisión corresponde a un segmento de "Primera Hora" de tvperu Noticias.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, el fenómeno conocido como Niño Costero continuará generando temperaturas inusualmente altas durante el otoño e invierno de este año en Perú. De acuerdo con la información oficial, la persistencia de este evento climático está provocando una alteración significativa en los patrones de temperatura, con registros que superan de forma constante el promedio histórico en varias regiones del país.

El Senamhi indicó además que durante mayo podrían registrarse lluvias focalizadas y de ligera intensidad en parte de la costa peruana. La entidad, adscrita al Ministerio del Ambiente, confirmó además que la alerta se mantiene vigente, según el Comunicado ENFEN N.° 9-2026.

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El Fenómeno El Niño ¿Se extenderá para el 2027?

Expertos estadounidenses, citados por el SENAMHI, advirtieron sobre la posibilidad de que este fenómeno alcance una mayor intensidad en los meses siguientes. Las previsiones internacionales para 2027 sugieren el riesgo de enfrentar una fase extremadamente fuerte de El Niño, aunque la magnitud final del evento dependerá de observaciones adicionales. Según el jefe del área climática de la entidad, “la certeza de ocurrencia es del 90% o más para este tipo de eventos climáticos, pero aún subsiste incertidumbre en cuanto a su magnitud final”. Asimismo, destacó que esta probabilidad supera ampliamente la media histórica de ocurrencia de eventos similares.

Un termómetro marcando altas temperaturas en una ciudad costera peruana con el cartel de SENAMHI al fondo, reflejando el impacto de una ola de calor inusual que afecta la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras presentadas por el SENAMHI establecen que la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño y su versión costera suma “más del 90%”, aunque la intensidad final solo podrá precisarse con observaciones adicionales durante los próximos meses. Además, el organismo advirtió que la variabilidad climática será una constante, con escenarios que pueden alternar entre picos de calor y breves irrupciones de frío, pero siempre con un promedio mensual superior al histórico.

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Un mapa conceptual del SENAMHI muestra las áreas costeras de Perú con anomalías térmicas destacadas en rojo y naranja, mientras una mano señala la región más afectada por el fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este escenario, las autoridades del SENAMHI reiteraron la importancia de seguir únicamente los canales oficiales de información y adoptar medidas de precaución, especialmente para los sectores más vulnerables. “El principal riesgo de estos cambios climáticos recae en la población más vulnerable”, sostuvo la institución en su último reporte. El organismo instó a los ciudadanos a mantenerse informados y consultar las actualizaciones diarias emitidas por sus plataformas digitales y canales oficiales.

Senamhi muestra cómo va el clima en Perú

Durante las últimas semanas, el SENAMHI reportó que en regiones como Tumbes se alcanzaron 37 °C (98,6 °F), una cifra que representa aproximadamente 4 °C (7,2 °F) más de lo habitual para esta época del año. Las autoridades meteorológicas detallaron que este registro marca uno de los valores más elevados de los últimos años para la zona norte peruana, donde los efectos del Niño Costero suelen manifestarse con mayor intensidad.

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Se informó que en Lima Metropolitana la tendencia también ha sido anómala: los termómetros marcaron incrementos de entre tres y cinco grados Celsius sobre los valores normales. Esta situación podría sostenerse durante los próximos meses, de acuerdo con las proyecciones oficiales. Incluso podría llegar a los primeros meses del 2027.

Una imagen conceptual editorial muestra una ciudad costera dividida, reflejando el impacto de un calor extremo con cielo anaranjado y un frío gélido con neblina, ambos bajo la advertencia del SENAMHI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el fenómeno del niño?

El desarrollo del Niño Costero implica la presencia de temperaturas del mar cálidas frente a la costa peruana. Este fenómeno, según el SENAMI, modifica la circulación atmosférica y favorece la prolongación de periodos de calor excesivo, desplazando los ciclos estacionales tradicionales de otoño e invierno. “Estamos en pleno desarrollo del Niño Costero, cuyo impacto directo es la presencia de temperaturas del mar anómalamente cálidas frente a la costa peruana”, confirmaron voceros de la institución.

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El impacto del Niño Costero ya se refleja en las rutinas cotidianas de las principales ciudades peruanas. Las estaciones de otoño e invierno comienzan a percibirse menos como periodos fríos y más como etapas de calor atípico. Los datos del SENAMHI confirman que la persistencia de días cálidos será la tónica dominante en los próximos meses, aunque no se descarta la aparición ocasional de jornadas frías propias del ciclo natural. El promedio mensual de temperatura continuará por encima de los valores habituales, una tendencia que afecta tanto a la salud pública como a las actividades productivas y escolares.

Una ilustración muestra una ola de calor extremo azotando una ciudad costera peruana, con un termómetro marcando altas temperaturas y un cartel del SENAMHI emitiendo una alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones ante la prolongación del fenómeno del niño

La alteración de los patrones meteorológicos en Perú plantea desafíos para la planificación de las autoridades sanitarias, educativas y de gestión de riesgos. El SENAMHI recomendó intensificar la vigilancia de las condiciones meteorológicas, reforzar campañas de prevención frente a golpes de calor y coordinar acciones con los gobiernos regionales para proteger a la población.

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SENAMHI recordó que la experiencia de años recientes evidenció la necesidad de una respuesta interinstitucional rápida para mitigar los efectos de este tipo de fenómenos.

Una ilustración conceptual muestra a El Niño Costero como un gigante de agua y nubes que extiende sus brazos sobre la costa peruana, causando calor extremo en un lado y frío con neblina en el otro, junto a un termómetro rojo y el logo del SENAMHI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, los voceros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología subrayaron la urgencia de prepararse para escenarios de alta variabilidad climática en los meses venideros. El organismo anunció que continuará publicando reportes periódicos sobre la evolución del Niño Costero y sus impactos en todo el territorio nacional, con el objetivo de brindar información precisa y actualizada a la ciudadanía.