Manuel Barreto aseguró que la directiva de Universitario falló en no promover juveniles el 2026: “No había que esperar más”

El jefe de la UTM de la FPF se pronunció por la ausencia de juveniles en el primer equipo de la 'U'. (Video: L1 MAX / La Palabra En Juego)

El ciclo reciente de Universitario de Deportes, caracterizado por un tricampeonato nacional, se ha visto interrumpido de forma abrupta en el primer semestre de 2026. El equipo no logró sostener su rendimiento: quedó fuera de la competencia por el Torneo Apertura con un par de fechas antes del final y tampoco superó la fase de grupos de la Copa Libertadores. Diversos factores internos y externos influyeron para que la escuadra experimentara una caída en su desempeño.

En medio de este escenario, las declaraciones de Manuel Barreto, exdirector deportivo del club y actual jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, han provocado un fuerte debate sobre la política de promoción de juveniles, ya que señaló que la ‘U’ desaprovechó el momento ideal para nutrirse de sus divisiones menores, lo que podría haber cambiado el rumbo de la temporada.

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“¿Por qué Universitario no vende jugadores?”, fue la pregunta que le hicieron en el programa La Palabra en Juego, para luego argumentar que la urgencia de los clubes grandes condiciona la toma de decisiones, especialmente cuando no existe un liderazgo que defienda y proyecte un camino claro. Destacó que la presión por resultados inmediatos suele opacar la planificación a largo plazo y limita el desarrollo de nuevos talentos.

Manuel Barreto lidera la reorganización del sistema formativo en la FPF, con nuevas competiciones juveniles y un programa de captación que ya identificó a cientos de talentos. - créditos: FPF

De acuerdo con Manuel Barreto, el año 2026 representaba la culminación de un proceso iniciado tres años atrás en la institución. “Yo creo que hoy Universitario estaba absolutamente en condiciones, por lo menos este año, y no solo eso, creo que lo necesitaba. Necesitaba energía y que tenía, luego de un proceso de tres años, algunos jugadores, principalmente categoría 2008″, indicó.

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Entre los talentos formados en la cantera, subrayó la generación 2008: uno de esos futbolistas ya fue fichado por el Real Betis de España como Rafael Guzmán y otro, actualmente cedido, recibió una oferta del fútbol europeo.

Al analizar la estrategia institucional, Barreto cuestionó la idea de postergar el salto de los juveniles al primer equipo. “¿Había que esperar un poco? No había que esperar, este año era”, afirmó. Reconoció que, de haber continuado en Universitario, habría apostado por ese recambio generacional, aunque los créditos por esa decisión se los lleve otro.

El dirigente de la FPF también dejó en claro que “no hay que hacer reglas con nombre propio ni para alguien, hay que cambiar el sistema”. En su opinión, solo una transformación profunda permitirá que los clubes fortalezcan sus bases y, a la larga, la selección se beneficie del trabajo de cantera.

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Rafael Guzmán jugó un amistoso con el primer equipo de Universitario y fue vendido a Real Betis de España, donde milita en la División de Honor Juvenil.

Los movimientos de Universitario de llegadas y salidas para el Torneo Clausura 2026

La directiva de Universitario ha definido una reestructuración profunda de su plantel de cara al Torneo Clausura 2026. Entre las salidas confirmadas se encuentran Martín Pérez Guedes —quien pondrá fin a su carrera profesional—, Paolo Reyna (cedido a Juan Pablo II), Sekou Gassama y Miguel Silveira, ambos extranjeros que no lograron consolidarse en el equipo. También abandonan la institución Hugo Ancajima y José Rivera, este último tras solicitar su salida por diferencias con la directiva y a la espera de definir su próximo destino.

En cuanto a llegadas, el club negocia la incorporación de Adrián Quiroz, proveniente de Los Chankas, quien aparece como el fichaje más cercano a concretarse. Otro nombre en la órbita es el volante uruguayo Rodrigo Saravia, solicitado expresamente por el técnico Héctor Cúper para reforzar la zona central. La directiva también gestiona el regreso de Raúl Ruidíaz y busca cerrar la llegada del delantero Gianluca Lapadula.

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Por el sector ofensivo, también figuran en el radar Piero Magallanes y Piero Quispe, aunque la llegada de uno podría descartar al otro, según las últimas negociaciones reportadas. “Si llega Quispe, ya no llega Quiroz”, explicó el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio.