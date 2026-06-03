José Carvallo elogió la posible llegada de Raúl Ruidíaz a Universitario con una condición: “Va a ayudar mucho a la ‘U’”

El exarquero habló de la posibilidad de que la 'U' incorpore a la 'Pulga' para el Torneo Clausura 2026. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

Las primeras decisiones de la directiva de Universitario de Deportes tras su eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y el fracaso en la pelea por el Torneo Apertura han apuntado de lleno a la reestructuración del plantel. En ese contexto, el nombre de Raúl Ruidíaz ha cobrado protagonismo como posible fichaje estrella para el Torneo Clausura.

José Carvallo no dudó en celebrar la posibilidad de la ‘Pulga’ recale en Ate, sino que además fue enfático en su diagnóstico. “Ese jugador sí quiero que venga. No he hablado con él. Hemos salido campeones juntos en Universitario en Huancayo. Sé que es un jugador que le va a ayudar mucho a la ‘U’. Incluso creo que debe venir otro ‘9′ extranjero”, dijo en el programa L1 Radio.

PUBLICIDAD

La directiva, por su parte, ya ha comenzado a mover fichas para viabilizar la llegada del menudo delantero. Según el periodista Gustavo Peralta, “el plan (de la ‘U’) es que sea Ruidíaz y un ‘9′ extranjero”, una estrategia que responde tanto a la salida de atacantes como a la necesidad de elevar el nivel de competencia en la posición. El exaruqero también mencionó la importancia de la sana disputa por el puesto: “¿Valera? Claro, que compita con Valera”.

El panorama inmediato del plantel también se ve modificado por la inminente salida de Sekou Gassama y Miguel Silveira. Ambos dejarán el club en las próximas semanas, lo que permitirá liberar un cupo de extranjero indispensable para la llegada de un nuevo ‘9’ internacional. La administración ya negocia la recisión de contrato de la ‘Pantera’ con su agencia, mientras que el brasileño también tiene destino fuera de la ‘U’.

PUBLICIDAD

El volante peruano también se refirió a la posibilidad de que la 'Pulga' deje Atlético Grau para volver a la 'U'. (Video: Doble Punta)

Negociaciones con Atlético Grau y situación contractual

Las tratativas para el regreso de Raúl Ruidíaz pasan actualmente por dos filtros: el económico y el contractual. Según Peralta, el atacante regresó a Piura tras unos días en Lima, pero habría disposición para aceptar la oferta que Universitario ha puesto sobre la mesa. “No voy a hablar a nombre de Ruidíaz, pero me parece que va a terminar aceptando lo que la ‘U’ ofrece económicamente. Después, el siguiente paso es que la ‘U’ pueda hablar con la gente de Atlético Grau. Si así la ‘U’ lo decide y termina de convencerse de ir por Ruidíaz, hablar con Atlético Grau para ver la cláusula de salida, que es baja. Luego ver con (Héctor) Cúper seguramente alguna cosa. Está encaminado y avanzado”, comentó.

El comunicador matizó que, hasta el momento de su declaración, “hoy día (ayer) la gente de Atlético Grau ha dicho que no han hablado todavía con ellos para terminar de ver el tema de la cláusula de salida”. La pelota, por el momento, está en el campo de la directiva ‘crema’, que deberá decidir si ejecuta la operación y cómo la estructura en lo deportivo y lo contractual.

PUBLICIDAD

La llegada de Gianluca Lapadula también se mantiene como opción en carpeta. Desde la entidad ‘merengue’ le han presentado una oferta concreta y un plan de vida adaptado a sus necesidades familiares. Aunque el delantero ítalo-peruano valora la propuesta, su decisión final depende de factores personales y del interés de clubes europeos.

Gianluca Lapadula es otro delantero peruano apreciado por la directiva de Universitario para el Torneo Clausura 2026. - créditos: Spezia Calcio

Inconveniente de Universitario sobre inscripción de jugadores

La reestructuración del plantel implica también resolver cuestiones reglamentarias. Según explicó el periodista Gustavo Peralta, “hay un tema en la ‘U’ que tienen que ver por otros jugadores que se van prestados como Ancajima, Paolo Reyna y otros más. Solo seis jugadores se pueden prestar en el año. Por esa razón, hoy día (ayer) la ‘U’ llamó a Atlético Grau, y no para hablar de Ruidíaz, sino para hablar de Aamet Calderón, porque está prestado en Atlético Grau, para romper el préstamo y dejarlo libre”.

PUBLICIDAD

La directiva también gestiona el regreso de jugadores como Álvaro Rojas y el hijo del ‘Charapa’ Renfigo, quien reforzará para la Copa de la Liga, además de otros futbolistas que retornan de sus cesiones. Este movimiento busca liberar cupos y optimizar la inscripción de refuerzos para el Clausura, evitando complicaciones con el límite anual de préstamos.