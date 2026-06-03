Paro de transporte: ¿en qué consiste el subsidio temporal para transportistas de Lima y Callao que empieza a regir desde hoy 3 de junio?

El Ejecutivo de Perú aprobó un subsidio temporal para el transporte público de Lima y Callao con el objetivo de mitigar el impacto de la subida internacional de los combustibles. La medida, que entrará en vigor el 3 de junio, se aplicará mediante un cálculo basado en los kilómetros recorridos y el tamaño de cada unidad. El beneficio apunta a aliviar la presión económica sobre los transportistas y a garantizar la continuidad del servicio en medio de la volatilidad de los precios del combustible.
De acuerdo con el informe, el subsidio tiene un alcance potencial de hasta 13.000 vehículos equipados con GPS en Lima y Callao, aunque solo 4.000 están actualmente conectados al sistema de monitoreo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El gobierno estableció un tope máximo de 44 millones de soles para financiar esta iniciativa.
PUBLICIDAD
Cálculo del subsidio: kilómetros recorridos y tipo de vehículo
El esquema de apoyo definido a través de un decreto de urgencia establece que el subsidio se calculará en función de la distancia recorrida por cada unidad y el tipo de vehículo utilizado. Un ómnibus recibirá 0,50 soles por cada kilómetro, mientras que un minibús accederá a 0,40 soles por kilómetro y un microbús a 0,30 soles por kilómetro.
El subsidio cubrirá un periodo de dos meses. Según el vocero de la ATU, Pabel Flores, los pagos se realizarán “en el menor tiempo posible” y no se extenderán hasta el 31 de diciembre, plazo límite dispuesto para el depósito. El monitoreo de los recorridos comenzará el miércoles 3 de junio y servirá de base para calcular el beneficio.
PUBLICIDAD
La decisión responde a la presión que enfrentan los transportistas debido al incremento en el costo del combustible. Un conductor relató en el reporte que antes destinaba 20 soles por carga y ahora debe gastar 40 soles para llenar el tanque. Otro transportista detalló que hasta fines de enero el precio en un grifo era de 12 soles y actualmente llega a 18,49 soles.
Requisitos y condiciones para acceder al subsidio
El subsidio estará disponible exclusivamente para aquellos transportistas formales que cumplan requisitos estrictos. Según explicó Pabel Flores, los beneficiarios deberán contar con autorización vigente en el registro del Servicio Público de Transporte Regular de la ATU, seguro obligatorio contra accidentes de tránsito y certificado vigente.
PUBLICIDAD
Cada vehículo tendrá que estar equipado con un GPS conectado al centro de gestión de la ATU. Los operadores que ya poseen GPS, pero no transmiten información podrán incorporarse al subsidio una vez que logren la conexión o cumplan con los requisitos tecnológicos, indicó Flores en el reporte.
La ayuda no será universal. Solo los operadores formales con documentación en regla y con el sistema de geolocalización enlazado al monitoreo oficial podrán calificar. La medida busca fortalecer el control sobre el servicio y diferenciar a los transportistas autorizados.
Reacciones de transportistas y usuarios frente a la medida
Entre los conductores, la subida de los combustibles ya se refleja en el gasto diario. El testimonio de un transportista recogido por Latina Noticias Central expresa: “Antes cargaba 20 soles, ahora tengo que cargar 40”. Otro agregó: “Hasta fines de enero el precio era de 12 soles, ahora está en 18,49 soles”.
PUBLICIDAD
En tanto, los usuarios del transporte público mantienen expectativas limitadas respecto a un eventual descenso en el precio del pasaje. Una pasajera: “En un solo carro yo pago un sol. Ahora yo pago dos soles”. Consultada sobre si el subsidio podría ayudar a reducir la tarifa, otra usuaria respondió: “No, ya no baja. Ya es un cuento. Hasta la Plaza Unión pagaba un sol. Ahora quieren cobrar 2 soles por más subsidio que le den”.
Fijación de tarifas y perspectivas del sector
Los operadores de transporte son quienes fijan el precio del pasaje, a diferencia de los servicios concesionados, donde la tarifa se establece de antemano. Esta diferencia genera incertidumbre entre los pasajeros sobre el impacto real del subsidio en los costos diarios del transporte.
PUBLICIDAD
De acuerdo con la ATU, el monitoreo basado en el GPS permitirá identificar qué operadores cumplen con los requisitos y asegurar que los fondos se distribuyan conforme a las reglas establecidas. El proceso de control y verificación será clave para el éxito de la medida y para que el beneficio llegue a los transportistas formales de Lima y Callao.
El subsidio temporal representa una respuesta gubernamental ante la presión generada por el alza internacional de los combustibles y la necesidad de sostener el servicio público en las principales ciudades del país.
Más Noticias
Álvaro Barco rompió su silencio tras ser señalado por malos contratos en Universitario: “Si quieres botar a un jugador, tienes que pagar”
El exdirector deportivo de la ‘U’ se refirió al caso particular del volante Miguel Silveira, quien no continuaría en el club para el Torneo Clausura 2026
Lima: este es el precio de la gasolina este miércoles 3 de junio
<p>El precio de las gasolinas cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su coste </p>
Hackean la página de la Policía Nacional: ofrecen 300 mil carpetas con datos de agentes en la dark web
Un grupo de ciberdelincuentes habría puesto a la venta archivos confidenciales con datos personales y operativos de efectivos, tras acceder de forma ilícita a los sistemas de la PNP
¿El calor se intensificará más de lo normal hasta los primeros meses del 2027? Senamhi alerta sobre ampliación del Niño Costero
Varias ciudades afrontan máximos históricos en la temporada fría, mientras expertos prevén una tendencia sostenida de anomalías térmicas y llaman a informarse por vías oficiales
Detectan a más de mil conductores sin brevete durante operativos en lo que va del 2026
La ATU internó a 2.558 vehículos en depósitos por infracciones vinculadas a prestación irregular del servicio
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD