Paro de transporte: ¿en qué consiste el subsidio temporal para transportistas de Lima y Callao que empieza a regir desde hoy 3 de junio?

Este video es una cobertura noticiosa que documenta la aprobación de un subsidio para el transporte público en Lima y Callao. El programa presenta una presentadora en un estudio con un fondo urbano nocturno y una entrevista con Pavel Flores, vocero de ATU. También se observan tomas de calles con autobuses y una perspectiva desde el interior de un vehículo de transporte público. Las imágenes ilustran el contexto del transporte urbano en las mencionadas ciudades.

El Ejecutivo de Perú aprobó un subsidio temporal para el transporte público de Lima y Callao con el objetivo de mitigar el impacto de la subida internacional de los combustibles. La medida, que entrará en vigor el 3 de junio, se aplicará mediante un cálculo basado en los kilómetros recorridos y el tamaño de cada unidad. El beneficio apunta a aliviar la presión económica sobre los transportistas y a garantizar la continuidad del servicio en medio de la volatilidad de los precios del combustible.

De acuerdo con el informe, el subsidio tiene un alcance potencial de hasta 13.000 vehículos equipados con GPS en Lima y Callao, aunque solo 4.000 están actualmente conectados al sistema de monitoreo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El gobierno estableció un tope máximo de 44 millones de soles para financiar esta iniciativa.

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Cálculo del subsidio: kilómetros recorridos y tipo de vehículo

El esquema de apoyo definido a través de un decreto de urgencia establece que el subsidio se calculará en función de la distancia recorrida por cada unidad y el tipo de vehículo utilizado. Un ómnibus recibirá 0,50 soles por cada kilómetro, mientras que un minibús accederá a 0,40 soles por kilómetro y un microbús a 0,30 soles por kilómetro.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, y el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, anuncian el acuerdo con los gremios para levantar el paro de transporte urbano en Lima y Callao. (MTC)

El subsidio cubrirá un periodo de dos meses. Según el vocero de la ATU, Pabel Flores, los pagos se realizarán “en el menor tiempo posible” y no se extenderán hasta el 31 de diciembre, plazo límite dispuesto para el depósito. El monitoreo de los recorridos comenzará el miércoles 3 de junio y servirá de base para calcular el beneficio.

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Buses de transporte urbano de Lima y Callao operan con normalidad luego que gremios suspendieran paro tras alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo sobre un subsidio y rescate económico del sector. (MTC)

La decisión responde a la presión que enfrentan los transportistas debido al incremento en el costo del combustible. Un conductor relató en el reporte que antes destinaba 20 soles por carga y ahora debe gastar 40 soles para llenar el tanque. Otro transportista detalló que hasta fines de enero el precio en un grifo era de 12 soles y actualmente llega a 18,49 soles.

Modernos autobuses, minibuses y microbuses de la ATU, varios con el logo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y un cartel de "subsidio temporal", se alinean en una avenida principal de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos y condiciones para acceder al subsidio

El subsidio estará disponible exclusivamente para aquellos transportistas formales que cumplan requisitos estrictos. Según explicó Pabel Flores, los beneficiarios deberán contar con autorización vigente en el registro del Servicio Público de Transporte Regular de la ATU, seguro obligatorio contra accidentes de tránsito y certificado vigente.

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Cada vehículo tendrá que estar equipado con un GPS conectado al centro de gestión de la ATU. Los operadores que ya poseen GPS, pero no transmiten información podrán incorporarse al subsidio una vez que logren la conexión o cumplan con los requisitos tecnológicos, indicó Flores en el reporte.

La ayuda no será universal. Solo los operadores formales con documentación en regla y con el sistema de geolocalización enlazado al monitoreo oficial podrán calificar. La medida busca fortalecer el control sobre el servicio y diferenciar a los transportistas autorizados.

Un conductor llena el tanque de un bus urbano moderno con logo de la ATU, mientras un dispositivo GPS en el parabrisas monitorea la gestión del combustible para el cálculo de subsidios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones de transportistas y usuarios frente a la medida

Entre los conductores, la subida de los combustibles ya se refleja en el gasto diario. El testimonio de un transportista recogido por Latina Noticias Central expresa: “Antes cargaba 20 soles, ahora tengo que cargar 40”. Otro agregó: “Hasta fines de enero el precio era de 12 soles, ahora está en 18,49 soles”.

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En tanto, los usuarios del transporte público mantienen expectativas limitadas respecto a un eventual descenso en el precio del pasaje. Una pasajera: “En un solo carro yo pago un sol. Ahora yo pago dos soles”. Consultada sobre si el subsidio podría ayudar a reducir la tarifa, otra usuaria respondió: “No, ya no baja. Ya es un cuento. Hasta la Plaza Unión pagaba un sol. Ahora quieren cobrar 2 soles por más subsidio que le den”.

Desde un moderno centro de control en Lima, un operador de la ATU supervisa en tiempo real las rutas y el desempeño del transporte urbano, clave para la optimización y control del subsidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fijación de tarifas y perspectivas del sector

Los operadores de transporte son quienes fijan el precio del pasaje, a diferencia de los servicios concesionados, donde la tarifa se establece de antemano. Esta diferencia genera incertidumbre entre los pasajeros sobre el impacto real del subsidio en los costos diarios del transporte.

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De acuerdo con la ATU, el monitoreo basado en el GPS permitirá identificar qué operadores cumplen con los requisitos y asegurar que los fondos se distribuyan conforme a las reglas establecidas. El proceso de control y verificación será clave para el éxito de la medida y para que el beneficio llegue a los transportistas formales de Lima y Callao.

El subsidio temporal representa una respuesta gubernamental ante la presión generada por el alza internacional de los combustibles y la necesidad de sostener el servicio público en las principales ciudades del país.