Congresista Segundo Montalvo anuncia moción de vacancia contra el presidente José Jerí por privatización de Petroperú

El congresista Segundo Montalvo, miembro de la bancada de Perú Libre, anunció la presentación de una moción de vacancia contra el presidente José Jerí. La decisión responde a la reciente emisión del Decreto de Urgencia 010-2025, norma que, según Montalvo, representa una privatización encubierta de Petroperú y amenaza la soberanía energética nacional.

El anuncio se produjo durante la novena sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso. Montalvo explicó que la iniciativa busca poner a consideración del Parlamento la destitución del presidente Jerí, debido a la gravedad de las medidas adoptadas en el decreto, el cual establece una reorganización patrimonial de la principal empresa estratégica del país. El congresista aseguró que ya cuenta con respaldo de otros legisladores y adelantó que también prepara una denuncia contra el ministro de Educación.

La moción de vacancia fue comunicada poco después de que se presentaran nueve proyectos de ley para derogar el decreto de urgencia. Ante los docentes presentes, Montalvo enfatizó: “Es algo que indigna, pero tenemos que seguir adelante. Yo sé que esto se va a aprobar. Cada uno de los congresistas se va a sumar”, afirmó Segundo Montalvo.

Montalvo acusa a Jerí de atentar contra la seguridad energética nacional

Para el legislador, el Decreto de Urgencia 010-2025 constituye una privatización encubierta de Petroperú, al disponer medidas extraordinarias en materia económica y financiera que, a su juicio, entregan el control de la empresa estatal a intereses privados. Montalvo sostiene que esta decisión afecta “la única industria estratégica que tiene el Perú” y pone en riesgo la seguridad energética del país.

El congresista agregó que la soberanía nacional depende de mantener bajo control estatal los recursos energéticos y advirtió que la reorganización patrimonial planteada en el decreto habilita la intervención de capital privado en sectores clave, lo que podría repercutir de manera negativa en la economía peruana. Entre los argumentos destacados, señaló que la medida “atenta contra la seguridad energética” y que el Parlamento debe actuar con celeridad para impedir la posible pérdida de control sobre Petroperú.

Montalvo hizo un llamado a sus colegas congresistas para que respalden tanto la moción de vacancia como los proyectos de derogación del decreto, y reiteró que se trata de un asunto de interés nacional que requiere una respuesta firme y coordinada.

Presentan nueve proyectos de ley para frenar la privatización de Petroperú

Hasta la fecha, el Congreso ha recibido nueve proyectos de ley para derogar el Decreto de Urgencia 010-2025, una norma señalada por diversos sectores como un avance hacia la privatización de Petroperú y una amenaza directa a la soberanía energética nacional. Estas iniciativas, impulsadas por distintas bancadas, buscan restituir el control público sobre la empresa estatal y evitar su fragmentación patrimonial. A continuación, el detalle de los proyectos, útil tanto para el seguimiento legislativo como para el análisis de la agenda política y la defensa de recursos estratégicos del país:

Proyecto de Ley 13669/2025-CR: presentado el 6 de enero de 2026, plantea derogar el Decreto de Urgencia 010-2025 a fin de evitar la privatización de Petroperú S.A. Autores: Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Pasión Neomías Dávila Atanacio y Alfredo Pariona Sinche.

Proyecto de Ley 13670/2025-CR: presentado el 6 de enero de 2026, propone derogar el Decreto de Urgencia 010-2025 a fin de proteger la seguridad energética nacional. Firman Edgard Cornelio Reymundo Mercado, Ruth Luque Ibarra y Sigrid Tesoro Bazán Narro.

Proyecto de Ley 13671/2025-CR: presentado el 6 de enero de 2026, busca derogar el Decreto de Urgencia 010-2025 y garantizar la soberanía energética del país. Autora: Isabel Cortez Aguirre.

Proyecto de Ley 13672/2025-CR: presentado el 6 de enero de 2026, deroga el Decreto de Urgencia 010-2025, que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú S.A. y garantizar la continuidad de la cadena de producción. Autores: Alfredo Pariona Sinche, Pasión Neomías Dávila Atanacio y Bernardo Jaime Quito Sarmiento.

Proyecto de Ley 13677/2025-CR: presentado el 7 de enero de 2026, deja sin efecto los alcances del Decreto de Urgencia 010-2025, que privatiza Petroperú. Firman Margot Palacios Huamán, Bernardo Jaime Quito Sarmiento y Elías Marcial Varas Meléndez.

Proyecto de Ley 13683/2025-CR: presentado el 8 de enero de 2026, busca derogar el Decreto de Urgencia 010-2025 a fin de evitar la privatización de Petroperú y fortalecer la soberanía energética del país. Autores: Flavio Cruz Mamani, Waldemar José Cerrón Rojas y María Antonieta Agüero Gutiérrez.

Proyecto de Ley 13684/2025-CR: presentado el 8 de enero de 2026, propone derogar el Decreto de Urgencia 010-2025, que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú S.A. y garantizar la continuidad de la cadena de producción. Firman Sigrid Tesoro Bazán Narro, Edgard Cornelio Reymundo Mercado y Susel Ana María Paredes Piqué.

Proyecto de Ley 13695/2025-CR: presentado el 9 de enero de 2026, propone derogar el Decreto de Urgencia 010-2025 que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú S.A. y garantizar la continuidad de la cadena de producción. Autores: Waldemar José Cerrón Rojas, Flavio Cruz Mamani y José María Balcázar Zelada.

Proyecto de Ley 13703/2025-CR: presentado el 9 de enero de 2026, es un proyecto que garantiza la soberanía energética de Petroperú y deroga el Decreto de Urgencia 010-2025 que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de la empresa estatal. Firman Elías Marcial Varas Meléndez, Roberto Helbert Sánchez Palomino y Germán Adolfo Tacuri Valdivia.

El anuncio de la apertura de Petroperú al sector privado que encendió la polémica

A fines de 2025, el Gobierno de José Jerí aprobó el Decreto de Urgencia 010-2025, una medida que habilita la reestructuración patrimonial de Petroperú bajo la dirección de ProInversión.

La norma autoriza dividir los activos de la petrolera estatal en bloques, transferirlos o gestionarlos mediante esquemas privados como asociaciones público-privadas y permite la administración o transferencia de la Nueva Refinería Talara a operadores privados. Además, deroga la protección legal que impedía la venta de estos activos, lo que representa la posibilidad de una privatización parcial de Petroperú, aunque sin señalarlo expresamente.

El decreto responde a la crítica situación financiera de la empresa, que acumula pérdidas, deudas y una fuerte dependencia del financiamiento estatal. Entre las medidas, se contempla la reducción de personal, el uso de recursos públicos para cubrir pasivos y la transferencia de hasta 144 millones de soles a ProInversión para financiar el proceso de reorganización. El Gobierno sostiene que la reforma busca asegurar la sostenibilidad de Petroperú y evitar nuevas crisis, pero especialistas y sindicatos advierten que la norma abre el camino a la privatización de la principal empresa energética del país y pone en riesgo la soberanía sobre los recursos estratégicos.