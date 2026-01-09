Perú

Ministro del Interio destacó accionar de policía que abatió a sicario en Comas y anunció reconocimiento

Autoridades destacan la necesidad de confiar en la Policía Nacional para mantener la seguridad y el orden público

En el distrito de Comas, un policía de civil que se encontraba en el lugar intervino y abatió a un sicario que minutos antes había asesinado a sangre fría al conductor de una combi. El comandante general de la PNP, Jorge Arriola, llegó a la escena del crimen y felicitó la acción del agente, señalando que será premiado y reconocido. Panamericana TV

El ministro del Interior, Vicente Tiburzo, resaltó el accionar de un policía que abatió a un sicario armado en Comas, quien previamente había disparado y asesinado a un chofer de transporte público y lo asesinó. El ministro indicó que este hecho debe servir como modelo para los agentes de la Policía Nacional y subrayó que el oficial actuó conforme a la ley.

“Ha hecho uso de su arma, con uniforme y de civil, y producto de ello ha abatido a un delincuente. En el transcurso de estos días vamos a ponerlo como modelo, bajo el reconocimiento de nuestro presidente, desde el ministro al policía, dándoles esa fortaleza para que ellos sigan interviniendo”, declaró Tiburzo para RPP durante su visita a la región Ica.

Entrega de chalecos

El presidente de la República, José Jerí, acompañó al ministro del Interior en la entrega de chalecos antibalas y fusiles a la Policía de Ica, como parte del refuerzo a la seguridad en la región. Esta entrega se realizó en la sede de la región policial, donde también participó el general Óscar Arriola y otros mandos de la institución.

El ministro destacó que estas acciones forman parte de un trabajo más amplio de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, que incluye la prevención del delito, la mejora de la capacidad de investigación y la garantía de que los policías puedan actuar dentro del marco legal y con respaldo institucional.

El ministro y el presidente coincidieron en la necesidad de que la ciudadanía confíe en la Policía Nacional para mantener la seguridad y el orden público. El hecho del policía de civil que abatió al sicario refuerza, según las autoridades, la importancia de contar con agentes preparados y comprometidos con la defensa de la comunidad.

Lucha contra la corrupción en la PNP

El Gobierno destacó que los policías cuentan con facultades y herramientas legales para actuar conforme a la ley, incluyendo el uso de sus armas en situaciones justificadas. Este respaldo busca garantizar que los agentes puedan enfrentar la delincuencia cumpliendo con sus responsabilidades sin exceder los límites legales.

Al mismo tiempo, se reconoció la existencia de actos de corrupción dentro de la Policía, cometidos por algunos malos efectivos que incluso contribuyen a la criminalidad. Por ello, la institución ha iniciado intervenciones internas para sancionar a quienes transgreden las normas y asegurar que todos los policías cumplan con sus funciones de manera ética y responsable.

Como parte del fortalecimiento de la seguridad ciudadana, se está implementando el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que incluye trabajo preventivo, inteligencia y refuerzo de comisarías y unidades de investigación. Estas medidas buscan garantizar investigaciones sólidas y la entrega de documentación contundente al Poder Judicial, mientras se mantiene la política de cero tolerancia a la corrupción dentro de la Policía.

Policía de civil abatió a sicario

La noche del pasado miércoles 7 de enero, un transportista fue asesinado a balazos en la avenida Víctor Andrés Belaúnde, en el distrito de Comas. La víctima fue identificada como José Carlos Marín Anticona (28), quien falleció a consecuencia de los impactos de bala. Según los primeros reportes, el sicario se habría hecho pasar por un pasajero dentro de la unidad, una combi informal que cubría la ruta Los Olivos – Comas, para disparar contra el conductor.

El agresor fue identificado como Ángel Enrique Paredes Ramos (31), quien intentó huir tras cometer el crimen. Sin embargo, un suboficial de la Policía Nacional, vestido de civil y perteneciente al Escuadrón de Emergencia de Lima Norte, presenció el ataque e inició una persecución que se prolongó por aproximadamente un minuto. Durante el seguimiento, el agente efectuó varios disparos, logrando abatir al sicario a la altura del jirón José de Sucre.

En la escena del crimen, la Policía incautó un arma de fuego utilizada por el delincuente. Este hecho refleja la rápida intervención de las autoridades y resalta la importancia de la presencia policial en labores de prevención y reacción ante delitos violentos, mientras continúan las investigaciones para determinar si el agresor tenía vínculos con otras acciones criminales en la zona.

