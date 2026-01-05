Perú

José Jerí anuncia nuevo Plan de Seguridad Ciudadana: “Esperemos que sea empleado por quien gane las elecciones”

Durante su discurso en la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, el mandatario anunció que el documento será presentado “en los próximos días”

Guardar
Durante la ceremonia de Apertura del Año Judicial 2026, el presidente reafirmó el respeto a la independencia de poderes.

El presidente José Jerí anunció este lunes la próxima presentación del nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, un documento multisectorial que buscará fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en el país. El anuncio se realizó durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, presidida por Janet Tello Gilardi, titular del Poder Judicial.

Durante su intervención, identificó como principal desafío la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado e hizo un llamado a todos los poderes del Estado para trabajar de manera conjunta, sin titubeos ni demoras, y así fortalecer la seguridad en el país.

“No hay espacio para vacilaciones al amparo de la ley y con el brazo firme de los operativos y la inteligencia policial y militar llevaremos a nuestro país por el camino de la seguridad y la paz social. Policías, jueces, fiscales, nos corresponde unirnos todos desde nuestros espacios de trabajo. Desde el Gobierno asumimos un firme compromiso con los peruanos y en los próximos días presentaremos el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana”, mencionó.

Mandatario anunció que hoja de
Mandatario anunció que hoja de ruta será presentada en los próximos días. | Presidencia

Anunció que el documento servirá como hoja de ruta progresiva “que nos va a permitir construir un país mucho más seguro para todos”, y expresó su intención de que sea implementado tanto por el actual gobierno como por la próxima administración.

“Esperamos que sea empleado también por quien gane las próximas elecciones porque este es un asunto no de gobierno, es un asunto de Estado”, manifestó, y agregó que el objetivo es marcar el fin de las formas antiguas de enfrentar la delincuencia e implementar nuevas estrategias para obtener resultados concretos.

En esa línea, reafirmó el compromiso de su gobierno con la separación e independencia de poderes, destacando la importancia de una justicia imparcial y autónoma para proteger los derechos de la ciudadanía: “La autonomía del poder judicial es indispensable para asegurar una justicia imparcial, sin influencias externas y lista para proteger los derechos de los ciudadanos”. Además, reconoció el trabajo diario de los magistrados en la defensa de la legalidad y el orden democrático.

José Jerí participó junto a
José Jerí participó junto a otros funcionarios como el presidente del Congreso interino, Fernando Rospigliosi.| Presidencia

¿Qué es una hoja de ruta y cuál es su importancia en la seguridad ciudadana?

Una hoja de ruta es un documento estratégico que establece los pasos, objetivos y acciones concretas que deben seguirse para alcanzar una meta específica en un periodo determinado. En el contexto de la seguridad ciudadana, la hoja de ruta anunciada por el Gobierno tiene como función principal organizar y coordinar los esfuerzos de las diferentes instituciones del Estado para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Este plan permitirá definir prioridades, asignar responsabilidades y marcar plazos claros, lo que facilita la implementación progresiva de políticas públicas y el seguimiento de los resultados esperados. Además, una hoja de ruta multisectorial fomenta el trabajo conjunto entre entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, asegurando que las acciones sean integrales y sostenidas en el tiempo.

La importancia de contar con una hoja de ruta en materia de seguridad se refleja en la capacidad del Estado para anticipar desafíos, responder de manera eficiente y garantizar que las estrategias no dependan únicamente de un gobierno en particular, sino que se mantengan como políticas de Estado orientadas a la protección de todos los ciudadanos.

Temas Relacionados

José JeríPoder JudicialJanet TelloFernando Rospigliosiinseguridad ciudadanacriminalidadElecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Oso hormiguero es visto en plena zona urbana de Tingo María y vecinos piden intervención inmediata autoridades

Testimonios vecinales señalan que el animal podría provenir de un espacio de conservación cercano o de un lugar donde habría estado bajo cuidado humano

Oso hormiguero es visto en

José Jerí y Janet Tello destacan autonomía del Poder Judicial frente a Fernando Rospigliosi, principal crítico del control difuso

Los discursos en respaldo de la separación e independencia de poderes toman principal relevancia ante la presencia del titular del Congreso, quien ha denunciado a un juez por hacer uso del mecanismo amparado en la Constitución

José Jerí y Janet Tello

Seguidores peruanos expresan su preocupación por Speed tras sufrir una herida durante reto con un guepardo en África

La comunidad peruana que sigue a Speed reaccionó con preocupación tras difundirse un video en el que el streamer resulta herido por un guepardo antes de una carrera en África, episodio que generó debate sobre los límites de sus desafíos extremos.

Seguidores peruanos expresan su preocupación

Ranking Netflix Perú: “Stranger Things” continúa arrasando el top 10 de las series más vistas del momento

Tras el estreno de su último episodio el 31 de diciembre, el público peruano no ha dejado de reproducir la que podría ser una de las mejores series en la era del streaming

Ranking Netflix Perú: “Stranger Things”

Verano 2026: Minsa publica la lista de todas las playas saludables en Lima aptas para bañistas

Según el análisis hecho por Digesa, Lima registra 41 balnearios en condiciones de salubridad adecuadas para recibir a visitantes. Lista de playas saludables se actualiza cada semana

Verano 2026: Minsa publica la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí y Janet Tello

José Jerí y Janet Tello destacan autonomía del Poder Judicial frente a Fernando Rospigliosi, principal crítico del control difuso

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

César Acuña estalla contra Rafael López Aliaga: “No vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”

Rafael López Aliaga plantea retenes de guerra en Pataz y denuncia que PNP de la zona está “coimeada”

ENTRETENIMIENTO

Ranking Netflix Perú: “Stranger Things”

Ranking Netflix Perú: “Stranger Things” continúa arrasando el top 10 de las series más vistas del momento

Tula Rodríguez descarta relación sentimental con Fernando Niño: “Primero que él tiene novia”

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

Gisela Valcárcel abre las puertas de su casa frente al mar y emociona a sus seguidores: “Fruto de su esfuerzo”

Melissa Klug tras recibir Año Nuevo lejos de Jesús Barco: “Decisiones que me acerquen a la tranquilidad”

DEPORTES

Erick Noriega se recuperó más

Erick Noriega se recuperó más rápido de lo pensado: inició pretemporada con Gremio con miras al Brasileirao 2026

¿Sporting Cristal cuenta con rival para la Tarde Celeste? Histórico club de Chile, a un paso de cerrar amistoso en Perú

Ignacio Buse entra al Top 100 del ranking ATP: las figuras internacionales que lo felicitaron en redes sociales

Facundo Morando alza la voz ante amenazas en contra de jugadoras de la Liga Peruana de Vóley: “No se puede normalizar, hay que tomar acciones”

Luis Ramos reveló que jugar con Paolo Guerrero influyó en su fichaje por Alianza Lima, y advirtió: “Me tocó salir goleador en todos los equipos”