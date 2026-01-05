José Jerí anuncia nuevo Plan de Seguridad Ciudadana: “Esperemos que sea empleado por quien gane las elecciones”

Durante la ceremonia de Apertura del Año Judicial 2026, el presidente reafirmó el respeto a la independencia de poderes.

El presidente José Jerí anunció este lunes la próxima presentación del nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, un documento multisectorial que buscará fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en el país. El anuncio se realizó durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, presidida por Janet Tello Gilardi, titular del Poder Judicial.

Durante su intervención, identificó como principal desafío la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado e hizo un llamado a todos los poderes del Estado para trabajar de manera conjunta, sin titubeos ni demoras, y así fortalecer la seguridad en el país.

“No hay espacio para vacilaciones al amparo de la ley y con el brazo firme de los operativos y la inteligencia policial y militar llevaremos a nuestro país por el camino de la seguridad y la paz social. Policías, jueces, fiscales, nos corresponde unirnos todos desde nuestros espacios de trabajo. Desde el Gobierno asumimos un firme compromiso con los peruanos y en los próximos días presentaremos el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana”, mencionó.

Mandatario anunció que hoja de ruta será presentada en los próximos días. | Presidencia

Anunció que el documento servirá como hoja de ruta progresiva “que nos va a permitir construir un país mucho más seguro para todos”, y expresó su intención de que sea implementado tanto por el actual gobierno como por la próxima administración.

“Esperamos que sea empleado también por quien gane las próximas elecciones porque este es un asunto no de gobierno, es un asunto de Estado”, manifestó, y agregó que el objetivo es marcar el fin de las formas antiguas de enfrentar la delincuencia e implementar nuevas estrategias para obtener resultados concretos.

En esa línea, reafirmó el compromiso de su gobierno con la separación e independencia de poderes, destacando la importancia de una justicia imparcial y autónoma para proteger los derechos de la ciudadanía: “La autonomía del poder judicial es indispensable para asegurar una justicia imparcial, sin influencias externas y lista para proteger los derechos de los ciudadanos”. Además, reconoció el trabajo diario de los magistrados en la defensa de la legalidad y el orden democrático.

José Jerí participó junto a otros funcionarios como el presidente del Congreso interino, Fernando Rospigliosi.| Presidencia

¿Qué es una hoja de ruta y cuál es su importancia en la seguridad ciudadana?

Una hoja de ruta es un documento estratégico que establece los pasos, objetivos y acciones concretas que deben seguirse para alcanzar una meta específica en un periodo determinado. En el contexto de la seguridad ciudadana, la hoja de ruta anunciada por el Gobierno tiene como función principal organizar y coordinar los esfuerzos de las diferentes instituciones del Estado para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Este plan permitirá definir prioridades, asignar responsabilidades y marcar plazos claros, lo que facilita la implementación progresiva de políticas públicas y el seguimiento de los resultados esperados. Además, una hoja de ruta multisectorial fomenta el trabajo conjunto entre entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, asegurando que las acciones sean integrales y sostenidas en el tiempo.

La importancia de contar con una hoja de ruta en materia de seguridad se refleja en la capacidad del Estado para anticipar desafíos, responder de manera eficiente y garantizar que las estrategias no dependan únicamente de un gobierno en particular, sino que se mantengan como políticas de Estado orientadas a la protección de todos los ciudadanos.