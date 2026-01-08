Perú

Comas: Sicario asesina a chofer de combi y es abatido por policía de civil tras feroz enfrentamiento

El ataque ocurrió en la avenida Belaúnde Oeste. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, destacó la valentía del agente y afirmó que el criminal estaría vinculado a extorsiones

El asesino se hizo pasar por pasajero y disparó dentro de la combi. La PNP investiga la participación de un cómplice que logró escapar en motocicleta. Infobae Perú / Captura: IG

La noche del miércoles se tiñó de violencia en el distrito limeño de Comas, cuando un chofer de una combi de transporte público fue asesinado a balazos en pleno recorrido, en un hecho que volvió a poner en evidencia la grave situación de inseguridad ciudadana que atraviesa Lima Norte. El crimen ocurrió en la cuadra cinco de la avenida Belaúnde Oeste, una vía transitada por vecinos, comerciantes y pasajeros que, en cuestión de segundos, pasaron del trayecto cotidiano al terror absoluto.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque fue ejecutado por un presunto sicario que se hizo pasar por un pasajero más. Testigos relataron que el sujeto subió a la unidad con total normalidad, sin levantar sospechas entre quienes viajaban en la combi. Vestía de manera común y se desplazó con tranquilidad hasta ocupar el asiento de la cobradora, una posición estratégica desde la cual tenía una visión directa del conductor.

Según contaron algunos pasajeros, el atacante no pronunció palabra alguna antes de abrir fuego. De manera repentina, sacó un arma y disparó en reiteradas ocasiones contra el chofer, quien no tuvo oportunidad de reaccionar. El estruendo de los disparos generó pánico dentro del vehículo; varios pasajeros se arrojaron al piso, mientras otros intentaron huir desesperadamente por las puertas de la unidad, en medio de gritos y confusión.

PNP reconoce a policía que abatió a sicario tras asesinato de chofer en Comas. Infobae Perú / Captura: X

El conductor falleció

El conductor falleció prácticamente en el acto, producto de los impactos de bala, dejando una escena desgarradora que fue presenciada por ciudadanos que regresaban a casa tras su jornada diaria. Para muchos vecinos de la zona, el crimen no fue solo un asesinato más, sino un nuevo golpe a un sector que vive bajo amenaza constante: el transporte público, históricamente afectado por extorsiones, cobros ilegales y atentados armados.

Tras cometer el crimen, el agresor descendió rápidamente de la combi e intentó huir por una calle aledaña. Sin embargo, lo que no sabía es que dentro de la misma unidad viajaba un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se encontraba de civil. Al percatarse del ataque, el agente reaccionó de inmediato, inició una persecución y se produjo un enfrentamiento armado a corta distancia.

El intercambio de disparos terminó con el sicario abatido, evitando que pudiera escapar y, según las autoridades, que pudiera continuar atentando contra más personas. La rápida intervención del policía fue clave para controlar la situación y evitar un desenlace aún más trágico en una zona densamente poblada.

PNP reconoce a policía que abatió a sicario tras asesinato de chofer en Comas. Infobae Perú / Captura: X

Comandante Óscar Arriola reconoce a policía que abatió a sicario

Vecinos del sector indicaron que el atacante no habría actuado solo. De acuerdo con los testimonios recogidos tras el hecho, un cómplice lo habría estado esperando en una motocicleta, con el objetivo de facilitar su fuga luego del ataque. No obstante, al percatarse del enfrentamiento y la presencia policial, el segundo sujeto optó por abandonar el vehículo y darse a la fuga, logrando escapar antes de ser capturado.

Horas después del crimen, el lugar fue acordonado por agentes de la PNP, mientras personal de criminalística realizaba las diligencias correspondientes. La escena, marcada por casquillos de bala y el vehículo de transporte detenido en plena vía, generó consternación entre los vecinos, quienes exigieron mayor presencia policial y acciones concretas frente al avance del crimen organizado.

Hasta la zona llegó el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, quien brindó declaraciones y respaldó de manera enfática la actuación del efectivo que abatió al atacante. El alto mando policial sostuvo que el delincuente estaría vinculado a delitos de extorsión, una modalidad criminal que golpea duramente al gremio de transportistas.

PNP reconoce a policía que abatió a sicario tras asesinato de chofer en Comas. Infobae Perú / Captura: X

Un criminal insano que, atrás de la extorsión, le ha quitado la vida a un transportista. Momentos en los cuales ha sido apreciado por un policía que ha desenfundado su arma de fuego y conforme a la Constitución y a las leyes, lo ha abatido”, sostuvo Óscar Arriola, al destacar que la intervención se dio dentro del marco legal.

El comandante general no solo defendió la acción del agente, sino que la presentó como un ejemplo del tipo de respuesta que la ciudadanía espera frente a la delincuencia armada. “Este es el accionar que nosotros, en mi condición de comandante general, debo reconocer y felicitar bajo todo punto de vista a este efectivo policial”, afirmó ante los medios de comunicación.

En un mensaje directo y contundente, Arriola enfatizó la necesidad de respaldar a los policías que enfrentan el crimen en situaciones de alto riesgo. “Hay que incentivarlo, premiarlo y reconocerlo. De estas acciones necesitamos mil, mil para frenar esta ola de violencia. Así se actúa, con energía, con coraje, mostrando la vocación de servicio”, declaró.

Finalmente, el jefe de la PNP subrayó el compromiso institucional con este tipo de intervenciones y elevó el reconocimiento al más alto nivel del Estado. “Esta es una persona que merece absolutamente todo el reconocimiento del comando y del más alto nivel de Gobierno”, añadió.

PNP reconoce a policía que abatió a sicario tras asesinato de chofer en Comas. Infobae Perú / Captura: X

