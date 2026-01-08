Perú

José Jerí ante anunciado paro de transportistas: “Los delincuentes actúan en forma sincronizada con afán de desestabilizar”

El presidente interino afirmó que el Gobierno mantiene diálogo directo con los gremios de transportistas y anticipó la presentación de un balance oficial sobre las acciones implementadas en materia de seguridad

Fuente: Canal N

El presidente interino, José Jerí, afirmó este jueves que el Ejecutivo mantiene “una comunicación directa y estrecha” con los gremios de transportistas, quienes han anunciado un “apagado de motores” o la posibilidad de un paro de transporte público por 48 horas, ante los nuevos ataques contra choferes en Lima y Callao.

Durante una visita oficial a la región Ica, el gobernante defendió los avances logrados bajo el estado de emergencia, que fue prorrogado para fortalecer la lucha de las autoridades contra el crimen organizado y la delincuencia común.

“Las medidas son las mismas que venimos conversando con ellos desde hace como tres o cuatro meses. Tenemos una coordinación estrecha con ellos por intermedio del Ministerio de la Policía. Siempre estamos coordinando con ellos, anticipando situaciones”, señaló.

De igual modo, atribuyó la reciente ola de incidentes a una posible organización criminal interesada en alterar el orden. “Lamentablemente, hay oportunidades en que los delincuentes actúan, parece que en forma sincronizada, con el afán de desestabilizar”, aseveró.

El mandatario atribuyó los últimos incidentes a una posible organización criminal que intenta desestabilizar el orden

“Entendemos la postura y la preocupación, que no solamente es la preocupación de ellos, es la preocupación de nosotros, porque tenemos un compromiso con el sector, como con otros sectores del país”, agregó.

Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte, anunció un paro de transportistas para el 15 de enero, que, según declaró a RPP, será acatado por todas las empresas de transporte urbano de Lima y Callao, integradas por los cuatro conos.

Martín Ojeda, portavoz de los transportistas de los conos de Lima, indicó por su parte que se evalúa un paro de transporte público por 48 horas, cuya decisión se encuentra en la fase final de consultas internas entre los distintos gremios.

Representantes de los transportistas, como Julio Rau Rau y Martín Ojeda, confirmaron que se discute un paro generalizado, mientras las empresas de Lima y Callao ya han confirmado su adhesión

Resultados

Jerí también mencionó el nuevo Plan de Seguridad Ciudadana, que busca reforzar la capacidad de respuesta estatal. “Yo considero que en el marco del nuevo plan vamos a poder reforzar la capacidad de respuesta, pero por encima de todo y con inteligencia, poder anticipar, que es parte de la labor que tenemos que tener como gobierno”, sostuvo.

Consultado sobre los resultados del estado de emergencia en Lima, anunció que el balance oficial se presentará a finales de este mes. “Sí, tenemos el balance listo, y lo vamos a presentar en el marco de la presentación del plan, para que tengan un sentido. No doy todavía una fecha exacta, pero son en este mes que se va a presentar”, explicó.

También refirió que los datos se encuentran en proceso de validación para garantizar su precisión. “En algunos ítems son bastante importantes, son positivos porque han logrado una disminución. Hay otros que todavía no se han controlado de la manera adecuada, pero estamos contentos con el trabajo articulado que se viene haciendo y que va a mejorar exponencialmente en el marco del Plan de Seguridad”, concluyó.

