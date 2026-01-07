Policía Nacional interviene búnker en San Juan de Lurigancho y detiene a 40 personas

Intervención en búnker de SJL: 40 personas arrestadas y hallazgo de arma| Latina Noticias

La madrugada de este miércoles 7 de enero, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron la intervención de un búnker en San Juan de Lurigancho, donde detuvieron a más de cuarenta personas y confiscaron dos armas de fuego, entre ellas una mini Uzi de fabricación casera. El operativo se desarrolló en una licorería ubicada en la zona de Chacarilla de Otero, según informó Latina Noticias.

De acuerdo con el reporte, la acción policial contó con la participación de agentes SUAT y la División de Inteligencia de la región Lima, quienes ingresaron al inmueble de tres niveles en busca de sospechosos vinculados a delitos con armas. Los agentes treparon las paredes del local para acceder al segundo piso, donde se llevaba a cabo una fiesta clandestina con orquesta en vivo.

Fuentes de la Policía Nacional del Perú detallaron que, durante la intervención, se halló dos armas de fuego y una mini Uzi hechiza en poder de dos asistentes que fueron detenidos por tenencia ilegal. El resto de los presentes fue reducido en el suelo por los efectivos, quienes procedieron a su identificación.

Intervención policial en San Juan de Lurigancho deja más de cuarenta detenidos en fiesta clandestina| Latina Noticias

La intervención fue producto de un trabajo de inteligencia que permitió identificar a los portadores de las armas y planificar el ingreso al establecimiento.

“El estado de emergencia nos permite realizar estas intervenciones de manera oportuna. Estamos actuando de forma preventiva para evitar que armas ilegales y organizaciones criminales pongan en riesgo a la ciudadanía”, señaló el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Las diligencias continúan para determinar si las armas decomisadas han estado involucradas en delitos previos. La operación conjunta entre la División de Inteligencia de Lima y el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho forma parte de los esfuerzos para combatir la criminalidad en el distrito.

La intervención dejó como resultado la detención de dos personas por posesión ilegal de armas y la identificación de más de cuarenta asistentes, quienes permanecen bajo investigación mientras avanzan las pesquisas policiales en el sector de Chacarilla de Otero.

Agentes irrumpen en un local de Chacarilla de Otero, arrestan a dos personas armadas y decomisan una mini Uzi de fabricación casera durante un operativo nocturno organizado por la Policía Nacional del Perú| Latina Noticias

Otro operativo de la PNP

La Policía Nacional del Perú desarticuló la banda criminal “Los Catires de San Diego” durante un operativo realizado en el distrito de San Martín de Porres. La intervención estuvo a cargo de la División de Inteligencia y la División de Investigación de Robo de Vehículos Norte, que desplegaron a sus agentes en el inmueble ubicado en el Jr. Santo Toribio de Mogrovejo, urbanización San Diego 123.

En el lugar, los efectivos detuvieron a dos personas adultas y retuvieron a un menor de edad, todos acusados del delito de robo agravado. Durante el operativo se recuperó un vehículo marca Toyota, modelo Rush, con placa CTH-293, que había sido reportado como robado y está valorizado en aproximadamente S/ 95 mil.

Además de la recuperación del automóvil, la policía incautó diversas especies vinculadas a hechos delictivos. Todo el material y las personas intervenidas fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias de ley.