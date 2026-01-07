Perú

José Jerí hace un alto a la crisis con México y pide al Congreso imitar reforma constitucional: “Dieron un paso firme”

El presidente utilizó sus redes sociales para saludar un avance legislativo en el país vecino, en medio de la crisis bilateral por el asilo concedido a la exministra Betssy Chávez

Presidente de Perú saludó reforma
Presidente de Perú saludó reforma en México. | Fotocomposición: infobae Perú

El presidente José Jerí utilizó sus redes sociales para dejar de lado las diferencias con la administración de Claudia Sheinbaum, saludar una decisión adoptada por el Senado mexicano y pedir al Congreso peruano que lo imite.

“Fuera de las diferencias existentes con el Gobierno Mexicano, un paso firme orientado al bienestar animal. En nuestro país tenemos en el Congreso una iniciativa similar pendiente de votación en el pleno”, escribió Jerí en su cuenta de X (antes Twitter).

Esta declaración, además de ser interpretada como un llamado de atención a los legisladores, se percibe como un intento de distender la fricción que alcanzó a la Organización de Estados Americanos (OEA). El gobierno de México otorgó asilo político a Betssy Chávez, condenada por el intento fallido de golpe de Estado de 2022 y pieza clave en investigaciones de corrupción que afectan al país. Sin embargo, el gobierno peruano ha retenido el salvoconducto hasta hoy, impidiendo que la exfuncionaria abandone el territorio nacional, bajo el argumento de que los delitos imputados son comunes y no políticos.

Betssy Chávez envía saludo de
Betssy Chávez envía saludo de Año Nuevo desde la embajada de México en medio de pedidos para que se entregue a la justicia

¿De qué trata la iniciativa aprobada por México?

México dio un paso histórico en materia de bienestar animal: el Senado aprobó por unanimidad una reforma constitucional que reconoce a los animales como seres sintientes, es decir, criaturas capaces de sentir dolor y experimentar bienestar. Desde ahora, el Estado tiene la obligación de protegerlos y garantizar su trato adecuado, conservación y cuidado.

Esta modificación en los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución Política de México marca un antes y un después, ya que la protección animal se convierte en un deber legal, con nuevas bases para legislar y sancionar el maltrato en todas sus formas. Los planes educativos deberán incorporar contenidos sobre respeto y cuidado de la fauna, reforzando la conciencia social desde las aulas. El reconocimiento de la sintiencia busca superar la visión tradicional de los animales como bienes o propiedades, ubicándolos como sujetos de consideración moral y legal.

¿Qué iniciativa similar se encuentra ‘congelada’ en el Congreso peruano?

En el Congreso peruano permanece pendiente de votación una iniciativa legislativa clave que busca reconocer a los animales como seres sintientes y garantizarles una protección especial en el marco legal. Esta propuesta, elaborada a partir de la acumulación de distintos proyectos —entre ellos, uno presentado por el propio José Jerí como congresista—, apunta a modificar el Código Civil para superar la visión de los animales como simples bienes muebles.

El dictamen, aprobado por mayoría en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, establece cambios de fondo en la legislación civil peruana:

  • Reconocimiento de los animales, especialmente los de compañía, como seres vivos dotados de sensibilidad, diferenciándolos jurídicamente de los objetos materiales.
  • Regulación especial para la custodia de animales de compañía en casos de disolución de la sociedad de gananciales, priorizando su bienestar y permitiendo acuerdos de tenencia, visitas y manutención.
  • Prohibición de embargar animales de compañía y medidas para asegurar su protección en procesos judiciales.
  • Inclusión de la educación sobre bienestar animal en la currícula escolar, con el fin de fortalecer la conciencia social desde edades tempranas.

El texto sustitutorio de la ley, que lleva el nombre de “Ley que modifica el Código Civil para establecer que los animales son seres vivos sensibles, así como un régimen especial con relación a la sociedad de gananciales para animales de compañía”, fue debatido en el Pleno el 12 de octubre de 2023. Sin embargo, tras pasar a un cuarto intermedio para recoger aportes y perfeccionar su contenido, la iniciativa permanece congelada, sin una fecha definida para su votación.

