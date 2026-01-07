Documentos revelan que la designación de Vicente Espinoza, nuevo jefe de la Sunedu, fue irregular y podría implicar delitos

Dos informes del Colegio de Abogados de Lima y del abogado Víctor García Toma señalan que la designación de Vicente Espinosa en la Sunedu fue irregular por la rapidez del proceso y la falta de evaluación de su idoneidad

Dos informes del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y del abogado Víctor García Toma concluyen que la incorporación de Vicente Espinosa al Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), poco antes de asumir la jefatura del organismo, se realizó de forma irregular debido a la rapidez del proceso y a la ausencia de una evaluación sobre su idoneidad para el puesto.

Los documentos, presentados este miércoles por La Encerrona, detallan que la renuncia verbal del predecesor de Espinosa ocurrió la mañana del 10 de diciembre. Ese mismo día, Sunedu aceptó la renuncia, declaró la vacancia e informó al Ministerio de Educación (Minedu).

El informe legal de García Toma afirma que Sunedu carecía de competencia para aceptar la dimisión, ya que esa atribución correspondía solo al ministerio. El Minedu recién oficializó la aceptación la noche del 11 de diciembre, aunque previamente ya circulaba un reporte interno que avalaba la designación de Espinosa como reemplazo.

Menos de dos horas después de ese informe, el ministro Jorge Figueroa firmó la resolución que nombró a Espinosa como miembro del consejo directivo de Sunedu. Todo el proceso, desde la renuncia hasta el nombramiento, se completó en 43 horas.

García Toma también resalta la ausencia de una evaluación sobre la idoneidad de Espinosa. El CAL, de igual modo, advierte que el Minedu no revisó sus antecedentes ni examinó detalladamente su perfil.

Una segunda observación de ambos informes refiere al periodo del nombramiento. El predecesor de Espinosa asumió funciones en febrero de 2023 y, de acuerdo con la ley universitaria, debía permanecer en el cargo hasta febrero de 2026.

Espinosa, en cambio, fue designado por tres años completos, hasta 2028, en vez de cubrir únicamente el tiempo restante del periodo anterior. García Toma considera que el nombramiento debió limitarse al ciclo vigente, mientras que el CAL señala que la extensión supera el plazo legal.

Ante este escenario, García Toma recomienda la anulación de la designación por vía judicial. En tanto, el informe del CAL plantea la posible comisión de delitos de nombramiento ilegal y abuso de autoridad por parte del Minedu.

De acuerdo con el informe, el portafolio respondió el 22 de diciembre a través de su oficina jurídica que no hay un tiempo mínimo para el trámite, que Espinosa cumple con los requisitos y que la ley establece tres años para ocupar el cargo.

El Consejo Directivo de la Sunedu lo conforman representantes del Minedu, universidades públicas y privadas, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) y los colegios profesionales.

Espinosa, designado superintendente en Nochebuena, es doctor en Derecho, magíster en Gobernabilidad y Desarrollo Organizacional, y abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tiene una especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y fue presidente de la junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú.