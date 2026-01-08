Perú

Transportistas acatarían la próxima semana un paro de 48 horas en Lima y Callao por constantes atentados

Los dirigentes sostendrán la tarde de este jueves 8 de enero una reunión definitiva para definir si aplican un nuevo “apagado de motores” o una gran concentración, como respuesta al incremento de atentados y extorsiones durante los primeros días del 2026

Un posible paro de transporte público por 48 horas podría afectar la próxima semana —entre el lunes 12 y el viernes 16 de enero— a Lima y Callao, según anticiparon representantes gremiales. La tarde del jueves 8 de enero se reunieron para definir fecha exacta de la protesta, que puede ser la paralización o un plantón, en respuesta a la ola de crímenes contra conductores y trabajadores del sector durante los primeros días del 2026.

Así lo informó Buenos Días Perú tras recoger las declaraciones de Martín Ojeda, portavoz de los transportistas de los conos de Lima, quien confirmó que la decisión se encuentra en la fase final de consultas internas entre los distintos gremios. Trascendió que hoy darán una conferencia de prensa para oficializar la “medida de fuerza”.

De acuerdo con lo señalado por Ojeda, los gremios de transportistas se reunieron el pasado miércoles 7 de enero en horas de la noche y lo volvieron a hacer la tarde de ayer jueves, para decidir si la medida adoptada será un paro de 48 horas o un gran plantón en Lima y Callao.

“La próxima semana, ya es un hecho, se va a tomar una medida de fuerza (paro de 48 horas o plantón). No es nada personal contra el Gobierno, pero tiene que ver mucho por la falta de prevención”, expresó el dirigente, quien atribuyó la protesta a la falta de respuestas efectivas ante los constantes ataques y extorsiones sufridos por choferes y empresas.

Ojeda detalló que el reciente atentado contra una unidad de la línea R-28 en el paradero de Lurín reavivó la indignación del sector. En ese incidente, un conductor resultó herido de bala en el cuello.

Motivos y antecedentes

El gremio del transporte urbano ha registrado una serie de ataques en las primeras semanas del año. Empresas como Nor Lima, El Nazareno, De Luxe, Translisa, Cristo de Pachacamilla, La 41 y Huáscar han sido víctimas de hechos de violencia que, según Ojeda, “nos está quitando todo tipo de esperanza de los acuerdos o las promesas que nos dieron (desde el gobierno) el año pasado”.

El dirigente puntualizó que la protesta no está dirigida directamente contra el Ejecutivo, pero consideró insuficiente el trabajo preventivo de las autoridades. “Mientras hay un área de investigaciones que está haciendo capturas y está analizando mejoras en la Dirección de Lucha contra la Extorsión, tenemos áreas de prevención de las comisarías que nada o poco están haciendo”, afirmó.

¿Diferencias internas?

La definición de la modalidad de protesta divide a algunos sectores del gremio. Según Ojeda, existen sectores que prefieren una paralización total, mientras que otros apuestan por un plantón o marcha. “La medida se está analizando que pueda ser una marcha, un plantón o un paro de 48 horas”, explicó.

El portavoz recordó las acciones tomadas en el 2025, como los paros del 6 de octubre y 4 de noviembre, y destacó la coordinación lograda en esas ocasiones. “Nuestros paros son un grito de desesperación por unas rachas que se vienen realizando contra el transporte público, porque estamos llevando vidas humanas, independientemente de los mártires que tenemos en la conducción”, sostuvo Ojeda.

Estado de emergencia

Entre los pedidos principales del gremio se encuentra la declaración de estado de emergencia del sector transporte, a raíz de la “burocracia” y el “deficiente manejo” de casos de violencia y atención a víctimas.

Ojeda agradeció la intervención de funcionarios del Gobierno en algunos episodios, pero criticó la lentitud en la atención médica de los heridos. “Va un herido de bala a un hospital y te tienen horas de horas. No hay la máquina, tienes que llevarlo a una clínica y se demoran. Entonces, esa burocracia tiene que ser en estos momentos de crisis cortada a través de un estado de emergencia de transporte”, manifestó.

Críticas a la falta de prevención

Durante la entrevista, Ojeda enfatizó que el principal reclamo del sector es la falta de prevención policial en las zonas de mayor riesgo. Según el dirigente, los ataques suelen producirse entre las cinco de la tarde y las seis de la mañana, lo que evidencia la ausencia de patrullaje y medidas disuasivas en los puntos críticos.

“Los ataques, desde las seis de la tarde, cinco de la tarde a seis de la mañana, se dan impunemente, porque ya se están dando cuenta que las comisarías no están cuidando lo que la investigación sí está avanzando”, aseveró.

El representante de los transportistas solicitó una mayor coordinación entre la Policía Nacional y otras fuerzas logísticas. “Prevención. Si tú ves un banco, que bueno, es estático, a diferencia de la dinámica que tiene el transporte, pero que está resguardado, ¿tú entrarías a disparar? No, porque sabes que va a haber una reacción inmediata”, comparó Ojeda.

Expectativa

La última ronda de reuniones gremiales fue determinante para establecer si la protesta programada para la próxima semana se realizará bajo la modalidad de paro de 48 horas o de plantón masivo.

“De todas maneras, la próxima semana se llevará a cabo una medida de fuerza”, reiteró Martín Ojeda a Buenos Días Perú.

Las decisiones adoptadas serán comunicadas oficialmente tras la conferencia de prensa prevista para hoy, viernes 9 de enero, cuando los transportistas anunciarán la medida concreta y la fecha de inicio.

