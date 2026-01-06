Perú

José Jerí a favor del servicio militar obligatorio: Ejecutivo enfocado en generar mayores incentivos para reclutas

Durante la ceremonia de reconocimiento del nuevo jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, el presidente develó conversaciones a fin de fortalecer el reclutamiento. Fuentes de Infobae confirmaron su postura

Guardar
Mandatario recientemente estableció multa para
Mandatario recientemente estableció multa para jóvenes de 17 años que no se inscriban.| Presidencia

En las últimas semanas, el Gobierno implementó una serie de cambios relevantes en el marco del servicio militar. Mediante el Decreto Supremo N.º 018-2025-DE, publicado en El Peruano, se modificó el Reglamento de la Ley N.º 29248 con el objetivo de facilitar el acceso a las Fuerzas Armadas y fortalecer los incentivos para el personal licenciado.

Entre las reformas más destacadas, los jóvenes de diecisiete años deben inscribirse obligatoriamente en el registro militar y, si no lo hacen antes de cumplir los dieciocho, son considerados omisos y deberán abonar una multa equivalente al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. Sin embargo, esta sanción queda sin efecto si el joven culmina el servicio militar acuartelado en el plazo legal. La normativa también flexibiliza los requisitos de ingreso, permitiendo que quienes estén en condición de omisos puedan postular al servicio militar sin presentar la constancia o libreta militar, eliminando trabas burocráticas.

Además, se amplían los beneficios para los licenciados, quienes ahora pueden acceder a capacitaciones técnicas orientadoras en el sector transporte, mediante convenios entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si bien estas capacitaciones no otorgan habilitaciones formales, sí ofrecen herramientas básicas para facilitar el acceso al mercado laboral.

En este contexto de reforma, el presidente José Jerí participó en la ceremonia de reconocimiento al nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño. En su discurso, resaltó la importancia de fortalecer el servicio militar y el compromiso de la juventud con las Fuerzas Armadas: “Tenemos que trazarnos como objetivo mejorar el servicio militar, generando mayores incentivos, mayores compromisos en nuestra juventud, pensando en el presente, pero siempre mirando hacia el futuro. Es un desafío que ya nos habíamos trazado semanas atrás en diferentes conversaciones entre todos los que estamos comprometidos con esta tarea”.

El presidente llamó a la juventud a comprometerse más con la institución para garantizar un futuro de orden y esperanza para el Perú.

Aunque en su intervención pública no mencionó explícitamente la reinstauración del servicio militar obligatorio, fuentes de Palacio de Gobierno confirmaron a Infobae Perú que el presidente tiene una postura favorable a esta modalidad. De acuerdo con la información oficial, el objetivo de mejorar incentivos y compromisos podría derivar en la presentación de un proyecto de ley que restablezca la obligatoriedad, una medida que volvería a poner en la agenda nacional un debate histórico.

Antecedentes: propuestas parlamentarias y debate abierto

La discusión sobre la obligatoriedad del servicio militar no es nueva en el Perú. En años recientes, el Congreso ha recibido varias iniciativas que buscan restablecer esta modalidad. Entre ellas destacan el proyecto de ley N° 9166 presentado por la congresista Noelia Herrera (Renovación Popular), que propone el servicio obligatorio para hombres y mujeres entre dieciocho y cincuenta y un años que no estudian ni trabajan; el proyecto de Edwin Martínez (Acción Popular), que plantea la obligatoriedad para todos los mayores de dieciocho años; y la iniciativa de la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso), que se enfoca en jóvenes desempleados o con antecedentes judiciales.

Asimismo, el Poder Ejecutivo durante la gestión de Dina Boluarte propuso un proyecto para instaurar el servicio militar y policial obligatorio, con la incorporación de jóvenes a la Policía Nacional y la asimilación de licenciados de las Fuerzas Armadas.

Temas Relacionados

servicio militar obligatorioJosé JeríSuneduFuerzas Armadasperu-politica

Más Noticias

Adulta mayor es víctima de robo de identidad y termina presa por cuenta de ahorros digital usada en extorsiones: “No sabe ni usar celular”

La mujer de 80 años de edad fue enviada al penal de Ancón II tras ser vinculada a depósitos de extorsiones en una cuenta digital que su familia asegura fue creada sin su consentimiento

Adulta mayor es víctima de

Familia es intervenida en el Jorge Chávez por usar tarjeta clonada para comprar pasajes aéreos con destino a Colombia

La intervención se realizó en el área de control migratorio del nuevo aeropuerto. Cuatro adultos y dos menores fueron puestos a disposición de la PNP para las investigaciones

Familia es intervenida en el

El duro recorrido de Jeriel de Santis hacia Melgar por la escalada de la crisis en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El delantero venezolano con ascendencia peruana ha quedado varado en medio del clima de tensión que se vive en territorio bolivariano después de la captura del autócrata representante del chavismo

El duro recorrido de Jeriel

Túnel en Perú obtiene récord Guinness, ¿por qué y dónde está ubicado?

La obra al sur del país se convirtió en un referente global para proyectos en zonas de alta montaña, anunció el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Túnel en Perú obtiene récord

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

El burgomaestre se describió como un “político libre” y afirmó que está considerando propuestas de diferentes partidos para participar en las elecciones regionales y municipales de 2026

Franco Vidal, alcalde streamer de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Franco Vidal, alcalde streamer de

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

César Acuña estalla contra Rafael López Aliaga: “No vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

Perú Primero califica de “persecución” y “absurdo jurídico” la exclusión de Mario Vizcarra de la contienda presidencial

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug tras recibir Año

Melissa Klug tras recibir Año Nuevo lejos de Jesús Barco: “Decisiones que me acerquen a la tranquilidad”

Gisela Valcárcel abre las puertas de su casa frente al mar y emociona a sus seguidores: “Fruto de su esfuerzo”

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

Tula Rodríguez descarta relación sentimental con Fernando Niño: “Primero que él tiene novia”

Jota Benz sorprende a Angie Arizaga con propuesta de matrimonio ante el Coliseo Romano: “mil veces sí”

DEPORTES

El duro recorrido de Jeriel

El duro recorrido de Jeriel de Santis hacia Melgar por la escalada de la crisis en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Ignacio Buse comparte emotivo mensaje tras llegar al Top 100 del ranking ATP: “Espero que esto sea solo el comienzo”

Programación de la fecha 1 de la Liga peruana de vóley, fase 2: partidos, horarios y canal TV

Erick Noriega se recuperó más rápido de lo pensado: inició pretemporada con Gremio con miras al Brasileirao 2026

¿Sporting Cristal cuenta con rival para la Tarde Celeste? Histórico club de Chile, a un paso de cerrar amistoso en Perú