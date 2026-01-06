José Jerí a favor del servicio militar obligatorio: Ejecutivo enfocado en generar mayores incentivos para reclutas

Mandatario recientemente estableció multa para jóvenes de 17 años que no se inscriban.| Presidencia

En las últimas semanas, el Gobierno implementó una serie de cambios relevantes en el marco del servicio militar. Mediante el Decreto Supremo N.º 018-2025-DE, publicado en El Peruano, se modificó el Reglamento de la Ley N.º 29248 con el objetivo de facilitar el acceso a las Fuerzas Armadas y fortalecer los incentivos para el personal licenciado.

Entre las reformas más destacadas, los jóvenes de diecisiete años deben inscribirse obligatoriamente en el registro militar y, si no lo hacen antes de cumplir los dieciocho, son considerados omisos y deberán abonar una multa equivalente al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. Sin embargo, esta sanción queda sin efecto si el joven culmina el servicio militar acuartelado en el plazo legal. La normativa también flexibiliza los requisitos de ingreso, permitiendo que quienes estén en condición de omisos puedan postular al servicio militar sin presentar la constancia o libreta militar, eliminando trabas burocráticas.

Además, se amplían los beneficios para los licenciados, quienes ahora pueden acceder a capacitaciones técnicas orientadoras en el sector transporte, mediante convenios entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si bien estas capacitaciones no otorgan habilitaciones formales, sí ofrecen herramientas básicas para facilitar el acceso al mercado laboral.

En este contexto de reforma, el presidente José Jerí participó en la ceremonia de reconocimiento al nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño. En su discurso, resaltó la importancia de fortalecer el servicio militar y el compromiso de la juventud con las Fuerzas Armadas: “Tenemos que trazarnos como objetivo mejorar el servicio militar, generando mayores incentivos, mayores compromisos en nuestra juventud, pensando en el presente, pero siempre mirando hacia el futuro. Es un desafío que ya nos habíamos trazado semanas atrás en diferentes conversaciones entre todos los que estamos comprometidos con esta tarea”.

El presidente llamó a la juventud a comprometerse más con la institución para garantizar un futuro de orden y esperanza para el Perú.

Aunque en su intervención pública no mencionó explícitamente la reinstauración del servicio militar obligatorio, fuentes de Palacio de Gobierno confirmaron a Infobae Perú que el presidente tiene una postura favorable a esta modalidad. De acuerdo con la información oficial, el objetivo de mejorar incentivos y compromisos podría derivar en la presentación de un proyecto de ley que restablezca la obligatoriedad, una medida que volvería a poner en la agenda nacional un debate histórico.

Antecedentes: propuestas parlamentarias y debate abierto

La discusión sobre la obligatoriedad del servicio militar no es nueva en el Perú. En años recientes, el Congreso ha recibido varias iniciativas que buscan restablecer esta modalidad. Entre ellas destacan el proyecto de ley N° 9166 presentado por la congresista Noelia Herrera (Renovación Popular), que propone el servicio obligatorio para hombres y mujeres entre dieciocho y cincuenta y un años que no estudian ni trabajan; el proyecto de Edwin Martínez (Acción Popular), que plantea la obligatoriedad para todos los mayores de dieciocho años; y la iniciativa de la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso), que se enfoca en jóvenes desempleados o con antecedentes judiciales.

Asimismo, el Poder Ejecutivo durante la gestión de Dina Boluarte propuso un proyecto para instaurar el servicio militar y policial obligatorio, con la incorporación de jóvenes a la Policía Nacional y la asimilación de licenciados de las Fuerzas Armadas.