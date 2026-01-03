Aunque con progresos y reformas, la educación peruana en 2025 aún tiene grandes desafíos que siguen pendientes en 2026

Tras un año de inversiones históricas, nuevas políticas y mejoras en la cobertura, el sistema educativo peruano enfrenta aún profundas brechas sociales, retos en infraestructura, violencia escolar y el desafío de lograr una educación de calidad e inclusiva para todos de cara al 2026. Foto: Composición Infobae Perú

El 2025 representó para el Perú un año de transformación profunda en el ámbito educativo, impulsado por reformas estructurales, una mayor inversión pública y la adopción de nuevas estrategias para cerrar brechas históricas. El Ministerio de Educación (Minedu) y distintos organismos han acelerado la modernización del sistema, apostando por la infraestructura, la formación docente y la integración de tecnología. No obstante, las desigualdades, los retos de calidad y las tensiones institucionales aún marcan la agenda nacional.

La expansión de las Escuelas Bicentenario, la revalorización docente, el acceso creciente a la tecnología y la mejora en la culminación de la secundaria son algunos de los logros más destacados en los últimos meses. A la par, la violencia en las escuelas, las brechas digitales y la desconexión entre la educación y el empleo juvenil persisten como desafíos urgentes. La tensión entre el Ejecutivo y la academia, así como la calidad en la educación superior, también generan incertidumbre de cara a los próximos años.

Revolución en las aulas: los principales cambios impulsados por el Estado

El año 2025 se ha caracterizado por una histórica inversión en infraestructura educativa, con el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario como eje central. Según el Observatorio Educativo de la Universidad San Martin de Porres, este programa permitió la entrega de 34 nuevas Escuelas Bicentenario en todo el país, con 17 adicionales proyectadas para 2026. De esta manera, para fines del próximo año se espera contar con 92 escuelas modernas, beneficiando a más de 140.000 estudiantes y 5.100 docentes en Lima y regiones.

Nuevas Escuelas Bicentenario amplían la cobertura educativa en 18 regiones del país, ofreciendo espacios modernos y especializados para estudiantes de educación técnica. Foto: Minedu

La política de gestión Gobierno a Gobierno, en alianza con el Reino Unido y la asistencia técnica de Finlandia, ha elevado los estándares de transparencia y eficiencia. Las nuevas instituciones cuentan con laboratorios de ciencia y tecnología, talleres de arte, aulas inteligentes, espacios bioclimáticos y equipamiento de última generación, como impresoras 3D y cortadoras láser. Cada escuela ha sido diseñada para adaptarse a su entorno natural, optimizando recursos y garantizando ambientes seguros y modernos para el aprendizaje.

Dentro del marco curricular, el Minedu anunció que los egresados de la Educación Básica Regular recibirán, junto a su certificado de secundaria, un título de técnico auxiliar. Esta medida, destacada por el exministro Morgan Quero, busca preparar a los jóvenes para el empleo o el emprendimiento, fomentando la formación técnica desde el colegio y respondiendo a las demandas del mercado laboral actual. Así, la educación peruana se orienta hacia un modelo más práctico e integral.

La seguridad escolar se ha convertido en otra prioridad para el sector. El Minedu, en coordinación con el Ministerio del Interior, implementó el Plan Piloto de Seguridad y el programa Celador, con presencia policial constante en los alrededores de los colegios, especialmente en zonas de mayor riesgo. Además, se ha reforzado la ciberseguridad en plataformas educativas, con sistemas de autenticación y monitoreo para proteger la información de estudiantes y docentes.

Colegio Guadalupe de Comas sufre atentado extorsivo | Foto captura: PNP

Logros que redefinen la educación peruana

El sistema educativo peruano ha registrado avances notables en el acceso y la culminación de la educación secundaria. El estudio Young Lives reporta que el 90% de los jóvenes de la cohorte más reciente completó la secundaria a los 22 años, un incremento frente al 82% de la cohorte anterior en 2016. Aunque solo el 82% termina la secundaria en la edad normativa (17-18 años), esta mejora refleja el impacto positivo de políticas de retención y reinserción escolar, especialmente tras la crisis sanitaria.

La matrícula universitaria también ha crecido: el 35% de la generación más joven accede a la universidad, frente al 27% en 2016. Además, la participación femenina en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) aumentó del 11% al 25%. Según el Observatorio Educativo de la USMP, la inversión pública en infraestructura y equipamiento universitario superó los 278 millones de soles en 2025, con programas específicos para elevar la calidad y la pertinencia en la educación superior.

Integrar tecnología en la enseñanza fomenta habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. - Crédito: Difusión

Un hito relevante de este año ha sido la revalorización de la carrera docente. Más de 400.000 maestros recibieron incrementos salariales, lo que elevó el piso a 3.500 soles, en reconocimiento a su labor. La incorporación de 25.000 docentes a la Carrera Pública Magisterial, tras rigurosos concursos de méritos, y el pago de la deuda social a más de 51.000 trabajadores del sector, son logros celebrados por el magisterio y reconocidos por el propio ministro Quero. La meritocracia y el bienestar profesional docente han sido ejes prioritarios de la actual gestión.

En infraestructura, la entrega de 75 Escuelas Bicentenario y la proyección de 92 para 2026 representan un cambio significativo en la calidad de los espacios educativos. Ejemplos como la IE Javier Pérez de Cuéllar en Lima y la IE Fernando Carbajal en Ucayali destacan por ofrecer ambientes modernos, talleres, laboratorios y bibliotecas adaptadas a las necesidades locales.

Desigualdad, inseguridad, violencia y rezago tecnológico: los grandes desafíos del sistema educativo

A pesar de los avances, el sistema educativo peruano enfrenta desafíos estructurales que amenazan la equidad y la calidad. Según Young Lives, las brechas socioeconómicas y territoriales persisten: los estudiantes de zonas rurales, hogares de menor nivel educativo materno y comunidades indígenas presentan tasas más bajas de culminación escolar y acceso a la universidad. Solo el 20% de los jóvenes cuyas madres solo cursaron primaria accede a la educación superior, frente al 83% de quienes provienen de familias con estudios universitarios.

Así se ven los exteriores de los dormitorios del colegio del anexo de Huarcaya, el cual funciona también como albergue para menores de inicial, primaria y secundaria | Foto: Radio Yaraví

La violencia en el entorno escolar, especialmente la violencia sexual y el acoso, es un problema grave en regiones rurales e indígenas. En la provincia de Condorcanqui (Amazonas), hasta marzo de 2025 se registraron más de 600 denuncias contra docentes y trabajadores administrativos por delitos sexuales. Aunque el Minedu separó a 780 personas del sistema educativo por estos delitos, la lentitud de los procesos judiciales y la falta de recursos dificultan la protección y el acompañamiento a las víctimas. Rosemary Pioc Tenazoa, lideresa awajún, subraya la urgencia de apoyo psicológico y la presencia de intérpretes en las fiscalías.

Awajun

La precariedad en la comprensión lectora y el limitado acceso a bibliotecas escolares constituyen otra debilidad. Ojo Público documenta que en 2024 hubo un retroceso en comprensión lectora en cuarto y sexto de primaria, agravado por el cierre de bibliotecas municipales y la escasez de espacios de lectura en los colegios. Apenas el 8% de las escuelas públicas y menos del 1% de las privadas tienen biblioteca escolar, lo que limita las oportunidades de aprendizaje autónomo y recreativo.

En el ámbito digital, la pandemia aceleró la conectividad y el uso de plataformas virtuales, pero la brecha digital sigue siendo profunda. Aunque el 90% de los jóvenes reporta acceso a internet, la diferencia en el uso de computadoras y tabletas entre hogares ricos y pobres supera los 26 puntos porcentuales. El acceso temprano a la tecnología sigue siendo un privilegio urbano, y la educación virtual aún no logra compensar la presencialidad, especialmente en zonas rurales.

La transición de los jóvenes al mercado laboral es otro reto. Perú ocupa el quinto lugar mundial en proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan (21%), según la OCDE. La tasa de empleo adecuado en el grupo de 14 a 24 años ha caído de manera sostenida, evidenciando la desconexión entre la educación y el empleo.

desempleo - chubb

Finalmente, la gobernabilidad educativa enfrenta tensiones institucionales. El conflicto entre universidades públicas y el Ejecutivo por el control de la SUNEDU genera incertidumbre y amenaza la garantía de calidad en la educación superior. La Junta Nacional de Rectores cuestiona la legitimidad de la reciente designación del superintendente y anuncia acciones legales para defender la autonomía universitaria.

Perspectivas a futuro para la educación en el Perú

El futuro de la educación peruana dependerá de la capacidad para sostener y profundizar las reformas, cerrar brechas y asegurar la calidad a largo plazo. El calendario escolar 2026, estructurado en 36 semanas lectivas y ocho de gestión institucional, permitirá una organización más eficiente y una evaluación continua de las estrategias implementadas.

Según Young Lives, las desigualdades educativas surgen antes de los cinco años de edad, por lo que urge implementar programas de intervención temprana y recuperación de aprendizajes en la primera infancia. La equidad de género en el acceso a carreras STEM y la reducción del embarazo adolescente también deben ser prioridades, vinculadas a la educación sexual integral y los sistemas de apoyo a madres jóvenes.

La consolidación de la SUNEDU y la garantía de calidad universitaria requerirán acuerdos políticos estables y la recuperación de la autonomía institucional.

La Sunedu es el organismo estatal de Perú responsable de velar por la calidad y supervisión de la educación superior en las universidades del país. Foto: difusión

La digitalización y la formación técnica seguirán siendo ejes centrales. El reto será ampliar la conectividad y garantizar que los recursos tecnológicos se traduzcan en aprendizajes significativos y competencias laborales reales, especialmente en zonas rurales y vulnerables. La expansión de la formación técnico-productiva desde la secundaria y la articulación con el sector empresarial permitirán a los jóvenes acceder a empleos de calidad y reducir la proporción de quienes ni estudian ni trabajan.

Finalmente, la educación peruana deberá construir entornos seguros, inclusivos y libres de violencia, donde la diversidad cultural y lingüística sea reconocida y protegida. Solo así el sistema educativo podrá ofrecer oportunidades reales de desarrollo para las nuevas generaciones y contribuir a un país más justo y competitivo.