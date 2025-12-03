Perú

Sunedu busca endurecer las reglas de calidad para la educación virtual y semipresencial en universidades

Se ha publicado el proyecto de reglamento que fija criterios mínimos para programas a distancia y semipresenciales, y se abrió una consulta pública para recibir aportes de universidades y ciudadanos

Guardar
Dos universidades privadas cerrarán en
Dos universidades privadas cerrarán en Perú en agosto de 2025: así afectará a sus estudiantes

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) dispuso la publicación del proyecto de ‘Reglamento de Condiciones Básicas de Calidad para la prestación del servicio educativo superior universitario en la modalidad semipresencial y a distancia’, con el objetivo de recibir aportes de la ciudadanía y de las instituciones del sector. La medida fue oficializada mediante la Resolución de Superintendencia N.º 056-2025-SUNEDU, emitida el 2 de diciembre en el diario oficial El Peruano.

El proyecto normativo, elaborado por la Dirección Técnico Normativa Superior Universitaria (Dirtensu), busca endurecer los requisitos que deben cumplir las universidades para ofrecer programas en estas modalidades, en un contexto en el que la educación remota y combinada continúa expandiéndose con el apoyo de tecnologías digitales, inteligencia artificial y plataformas académicas especializadas.

La propuesta surge ante un contexto en el que el 41% de estudiantes universitarios manifestó insatisfacción con la adaptación de los cursos a la virtualidad en 2020. Además, un estudio advierte sobre el inadecuado desempeño pedagógico-digital docente, ya que solo el 24% de universidades implementó estrategias formales de capacitación en metodologías activas y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Regulación de componentes presenciales y tecnológicos

Según la Ley Universitaria, las modalidades semipresencial y a distancia requieren garantizar interacción docente-estudiante mediante herramientas tecnológicas certificadas. El proyecto plantea una lista abierta de escenarios que constituyen componentes presenciales, permitiendo que cada universidad defina —en ejercicio de su autonomía académica— qué actividades deben realizarse obligatoriamente de manera física, especialmente en carreras que demandan prácticas, laboratorios o supervisión directa.

Asimismo, la propuesta desarrolla estándares para plataformas virtuales, gestión académica digital, capacitación docente en uso de TIC, mecanismos de evaluación continua y encuestas de satisfacción para estudiantes y profesores.

El reglamento también establece obligaciones para las universidades: remitir a la Sunedu el listado de programas a distancia que incluyan actividades presenciales obligatorias, registrar su oferta académica y garantizar infraestructura acorde a los requerimientos de cada especialidad.

Sustento técnico y legal

La Dirtensu sustentó el documento a través de los Informes N.º 00330-2025 y 00344-2025, en los que concluye que la propuesta se ajusta al marco legal vigente y consolida la capacidad reguladora de la Sunedu en el aseguramiento de la calidad.

La Oficina de Asesoría Jurídica también emitió una opinión favorable respecto a la viabilidad normativa, destacando que el proyecto no requiere Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) al no crear nuevos procedimientos administrativos, aunque sí se formuló en coherencia con el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) Ex Ante.

Asimismo, el Consejo Directivo de la Sunedu que es el órgano encargado de aprobar documentos normativos, señala que el crecimiento acelerado y desordenado de la oferta educativa a distancia y semipresencial ha provocado riesgos de baja calidad y desigualdad. Este proceso ocurrió sin un marco regulatorio robusto y sin mecanismos de aseguramiento de calidad específicos, lo que condujo a una heterogeneidad pedagógica y tecnológica.

Carreras que requieren presencialidad, según Sunedu

Foto 0: La conmemoración internacional
Foto 0: La conmemoración internacional del 12 de noviembre busca visibilizar la gravedad de la neumonía, enfatizando la importancia de la prevención, la vacunación y el acceso equitativo a tratamientos en todo el mundo (Freepik)

La resolución emitida porSuneduestablece la eliminación de las prácticas a distancia para carreras que requieren presencialidad, como respuesta directa a problemas detectados durante la pandemia. El término“coronateaching”ilustra ese periodo, cuando docentes trasladaron las clases presenciales al entorno virtual sin adaptar metodologías ni estrategias pedagógicas, lo que afectó la calidad de la formación práctica en disciplinas donde la experiencia presencial resulta indispensable.

Con el nuevo reglamento de condiciones básicas de calidad para la educación universitaria semipresencial y a distancia, existen reglas específicas para las carreras que requieren componentes presenciales obligatorios, como prácticas, laboratorios, talleres o clínicas. Entre las carreras que exigen presencialidad se encuentran Medicina, Odontología, Enfermería, Obstetricia, Veterinaria, Farmacia, Psicología clínica, Nutrición, Terapia física, diversas especialidades de Ingeniería, Arquitectura, Ciencias de la salud, Ciencias experimentales y algunas áreas de Educación.

El listado de materias académicas que requieren componentes presenciales lo elabora el departamento académico de cada universidad, para ser aprobado por el titular de la institución y remitido a SUNEDU para su autorización y publicación.

Plazo para comentarios

La Sunedu abrió un periodo de 15 días calendario para recibir opiniones, sugerencias y aportes sobre los siete anexos del proyecto y su exposición de motivos. Los interesados podrán enviar sus aportes desde el día siguiente a la publicación de la resolución en El Peruano a través de:

  • Mesa de partes presencial: Calle Aldabas 337, Santiago de Surco, Lima (8:00 a 16:30 horas).
  • Correo electrónico: notificaciones-dirtensu@sunedu.gob.pe
  • Formulario virtual: enlace habilitado en el portal institucional.

La Dirtensu será la encargada de procesar los comentarios y elaborar la versión final del reglamento, que establecerá el nuevo marco de Condiciones Básicas de Calidad aplicable a las modalidades semipresencial y a distancia en las universidades del país.

La resolución dispone además que el proyecto completo, junto con sus anexos y exposición de motivos, sea publicado en el Portal Institucional de la Sunedu el mismo día de su difusión en el diario oficial.

Temas Relacionados

Sunedueducación virtualsemipresencialuniversidadesperu-noticias

Más Noticias

JNJ abre investigación contra el fiscal Henry Amenábar tras ser detenido con presunto soborno

A través de un comunicado, la institución que preside Gino Ríos afirma que “lamenta” y “rechaza enérgicamente todo acto de corrupción”

JNJ abre investigación contra el

Kenji Fujimori, molesto, ratifica su rechazo a Keiko y a cualquier candidato al 2026: “La política apesta, no me jod*n”

El excongresista aseguró que dejó atrás cualquier vínculo con la política y enfatizó que no respaldará a ningún candidato, incluida su hermana Keiko

Kenji Fujimori, molesto, ratifica su

Canastas Navideñas 2025: ¿Cuántos víveres puedo comprar para armar una de 30, 50 y 100 soles?

Como es tradición en Perú cada año, las familias ya vienen adquiriendo las conocidas canastas navideñas, que incluyen productos como leche, aceite, panetón, arroz y avena

Canastas Navideñas 2025: ¿Cuántos víveres

Ni CrossFit ni Pilates: qué tipo de ejercicio realizan las personas que tienen una vida longeva

El movimiento diario no es solo una recomendación general, sino una estrategia clave para vivir más años y con mejor calidad

Ni CrossFit ni Pilates: qué

Estos son los 9 tipos de vulva, según la forma de los labios vaginales

En la vida real cada vulva es única como lo es el rostro de cada mujer. Cada vulva tiene las mismas partes, pero es diferente una de otra en forma, tamaño y color

Estos son los 9 tipos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ abre investigación contra el

JNJ abre investigación contra el fiscal Henry Amenábar tras ser detenido con presunto soborno

Kenji Fujimori, molesto, ratifica su rechazo a Keiko y a cualquier candidato al 2026: “La política apesta, no me jod*n”

Caso Betssy Chávez: Perú sugiere fijar lineamientos y mayor transparencia cuando un Estado otorgue asilo diplomático

Ministro del Interior afirma que toda la frontera Perú - Chile tiene luces y está cubierta por la Policía Nacional

Susel Paredes defiende trayectoria de Delia Espinoza: “Es una abogada que sí hizo su tesis”

ENTRETENIMIENTO

La cumbia peruana conquista Spotify

La cumbia peruana conquista Spotify Wrapped: Grupo 5, Corazón Serrano y Agua Marina entre los favoritos del Top Artistas Perú 2025

A puertas de las elecciones, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga lanzan ‘El Primer Damo’, una sátira política

Jorge Luna celebra que ganó dos Récords Guinness: “Un sueño más cumplido”

Samantha Batallanos se molesta con Magaly Medina por exponer fachada de su Penthouse: “Me dio susto”

Gisela Valcárcel comparte abrazo con Susana Umbert y saludó de beso a Karla Tarazona tras regresar a Panamericana

DEPORTES

Hernán Barcos firmó un mural

Hernán Barcos firmó un mural dedicado a su imagen en La Victoria cumpliendo el sueño de una familia aficionada por Alianza Lima

Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Pedro García criticó a Alianza Lima por no renovar a Hernán Barcos tras gol ante Sporting Cristal: “No se consideró que es el solucionador de probemas”

Así se resolvió el contrato de Christian Cueva con Emelec: rápido acuerdo, primas por pagar y futuro incierto

Sorteo del Mundial 2026: día, hora y canal TV en Perú del evento de selecciones organizado por FIFA