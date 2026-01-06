Reportan disparos y detonaciones en las cercanías del Palacio de Miraflores, en Caracas

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes en las que se pueden ver y escuchar

Usuarios en redes sociales informan sobre detonaciones y ráfagas de disparos en las cercanías del Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo venezolano, en el centro de Caracas.

Según fuentes en la zona, la situación se desató alrededor de las 8:00 pm, hora local, cuando drones no identificados sobrevolaron el Palacio de Miraflores en pleno centro de la capital.

Reportan tiroteos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores

En respuesta, unidades de defensa antiaérea abrieron fuego contra los aparatos, generando una ola de disparos y pánico entre residentes y transeúntes.

También se reportó la presencia de hombres armados patrullando las calles.

Este episodio ocurre solo horas después de que Delcy Rodríguez fuera juramentada como nueva líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

Las sedes de los principales ministerios fueron evacuadas como medida de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades del régimen chavista no han emitido información oficial sobre el origen o las causas de los disparos.

Sin embargo, fuentes consultadas aseguran que la situación ha sido controlada y que el área en torno al Palacio de Miraflores permanece bajo estricta vigilancia.

El Palacio de Miraflores fue resguardado con vehículos blindados.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban el momento en que personas corr para resguardarse de los disparos, intentando cubrirse en negocios y portales mientras el estruendo de las armas retumbaba en el centro de Caracas

Noticia en desarrollo...