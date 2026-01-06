Venezuela

Reportan disparos y detonaciones en las cercanías del Palacio de Miraflores, en Caracas

Hasta el momento, el régimen chavista no ha proporcionado información sobre el origen de los proyectiles

Guardar
Usuarios de redes sociales compartieron imágenes en las que se pueden ver y escuchar

Usuarios en redes sociales informan sobre detonaciones y ráfagas de disparos en las cercanías del Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo venezolano, en el centro de Caracas.

Según fuentes en la zona, la situación se desató alrededor de las 8:00 pm, hora local, cuando drones no identificados sobrevolaron el Palacio de Miraflores en pleno centro de la capital.

Reportan tiroteos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores

En respuesta, unidades de defensa antiaérea abrieron fuego contra los aparatos, generando una ola de disparos y pánico entre residentes y transeúntes.

También se reportó la presencia de hombres armados patrullando las calles.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes en las que se pueden ver y escuchar

Este episodio ocurre solo horas después de que Delcy Rodríguez fuera juramentada como nueva líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

Las sedes de los principales ministerios fueron evacuadas como medida de seguridad.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes en las que se pueden ver y escuchar

Hasta el momento, las autoridades del régimen chavista no han emitido información oficial sobre el origen o las causas de los disparos.

Sin embargo, fuentes consultadas aseguran que la situación ha sido controlada y que el área en torno al Palacio de Miraflores permanece bajo estricta vigilancia.

Reportan tiroteos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores

El Palacio de Miraflores fue resguardado con vehículos blindados.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban el momento en que personas corr para resguardarse de los disparos, intentando cubrirse en negocios y portales mientras el estruendo de las armas retumbaba en el centro de Caracas

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

VenezuelaMiraflores23 de eneroDisparos en CaracasÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

El curioso saludo de Delcy Rodríguez a los embajadores de Irán, China y Rusia durante su juramentación como jefa del régimen

Analistas consideran que el gesto buscó reafirmar la continuidad de las alianzas estratégicas que han respaldado al chavismo frente a las exigencias de Estados Unidos por una transición democrática real

El curioso saludo de Delcy

El jefe del Pentágono reveló que Estados Unidos desplegó cerca de 200 militares en Caracas para capturar a Nicolás Maduro

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, precisó por primera vez el número de efectivos involucrados en la operación que derivó en la detención del mandatario venezolano y su traslado a Nueva York, en un operativo aéreo y terrestre sin precedentes en la región

El jefe del Pentágono reveló

El ex jefe de espionaje de Venezuela podría ser el testigo estrella en el juicio contra Nicolás Maduro

Hugo Carvajal busca una reducción de condena tras declararse culpable de delitos relacionados con el envío de cocaína, aunque no existe aún un acuerdo formal con las autoridades estadounidenses

El ex jefe de espionaje

Un asesor de Donald Trump aseguró que el régimen venezolano cumplirá con las exigencias de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro

Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, afirmó que funcionarios de Caracas enviaron mensajes reiterados a Washington comprometiéndose a aceptar “términos, demandas y condiciones” impuestas por EEUU

Un asesor de Donald Trump

Foro Penal pidió una amnistía general para los 863 presos políticos en Venezuela

La ONG de derechos humanos sostiene que la liberación inmediata de detenidos y perseguidos debe ser el primer gesto político tras la captura de Nicolás Maduro, sin que implique impunidad por crímenes de lesa humanidad

Foro Penal pidió una amnistía
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor en Chiapas: se registra

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Tonalá

Madre de familia es asesinada a balazos cuando se dirigía a su trabajo de madrugada en Lambayeque

Violencia acecha a empresarios mexicanos: asesinatos de Adrián Corona, Bernardo Bravo y más cimbran al sector

Pensión Mujeres del Bienestar: de cuánto es el aumento exacto este 2026 y cuánto cobrarán en enero las beneficiarias

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de enero: Línea 8 realiza rescate de una persona que cayó a zona de vías

INFOBAE AMÉRICA
El presidente de Azerbaiyán niega

El presidente de Azerbaiyán niega haber aceptado participar con tropas en la fuerza de estabilización en Gaza

Dell relanza su gama XPS con nuevos portátiles de 14 y 16 pulgadas ultrafinos y con hasta 27 horas de autonomía

Trump rechaza convocar elecciones a corto plazo en Venezuela y reitera que es él quien está al mando

Asus presenta el primer portátil 'gaming' de doble pantalla de 16 pulgadas ROG Zepyrus DUO y las gafas ROG XREAL R1

Así es el túnel submarino Rogfast, la megaobra que transformará la conectividad en Noruega

ENTRETENIMIENTO

“Stranger Things”: Los hermanos Duffer

“Stranger Things”: Los hermanos Duffer dan un adelanto del próximo spin-off de la serie

Los creadores de ‘Stranger Things’ defienden la escena de Will saliendo del armario y se enfrentan a las críticas tóxicas de los fans

Avatar regresa con una nueva entrega y conquista la taquilla mundial, pero los Oscar aún ignoran a sus actores

‘Stranger Things’ tendrá un documental sobre la última temporada

El final de ‘Stranger Things’ podría no ser el verdadero: Un noveno episodio llegaría a Netflix, según los fans