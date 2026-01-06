Estados Unidos

Trump negó que el círculo íntimo de Maduro haya colaborado en su captura y reveló que “muchos querían hacer un acuerdo”

El mandatario estadounidense dijo que Delcy Rodríguez mantiene contacto y garantizó cooperación con las autoridades norteamericanas. “Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”, añadió

Guardar
Trump se dirige a la
Trump se dirige a la prensa tras el operativo en Venezuela que llevó a la detención del dictador venezolano y su esposa, con Rubio y Hegseth presentes (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que la operación militar estadounidense que derrocó al dictador venezolano Nicolás Maduro se llevó a cabo sin la participación del círculo cercano del líder chavista, aunque reconoció que “muchos querían hacer un acuerdo” para facilitar la transición.

La declaración se produjo pocas horas después de la captura de Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo y tráfico de armas.

Trump explicó en una entrevista con NBC News que el arresto del dictador no contó con comunicación previa con Delcy Rodríguez, quien fue juramentada este lunes por la Asamblea Nacional como jefa del régimen chavista.

No, eso no es el caso”, dijo Trump sobre una eventual coordinación con Rodríguez.

Señaló además que la dirigente chavista “ha estado cooperando” con funcionarios estadounidenses.

Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”, añadió.

El mandatario republicano insistió en que la acción se realizó conforme a su criterio y bajo su supervisión directa, pese a contar con un equipo de funcionarios designados para coordinar la intervención, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario de Defensa Pete Hegseth.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

En la entrevista, Trump destacó que las empresas estadounidenses podrían reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela en un plazo inferior a 18 meses.

Creo que podemos hacerlo en menos tiempo que eso, pero será mucho dinero. Se gastará una cantidad tremenda, y las compañías petroleras lo harán, y luego se les reembolsará por nosotros o a través de los ingresos”, señaló.

Las vastas reservas de crudo venezolano se estiman en más de 300.000 millones de barriles, que representan aproximadamente una quinta parte de las reservas globales conocidas.

A pesar del optimismo expresado por Trump, la industria petrolera estadounidense se mantiene cautelosa. Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips han mostrado reservas debido a la historia de nacionalizaciones y expropiaciones de activos en Venezuela, así como a la inestabilidad política y las sanciones vigentes.

Darren Woods, CEO de Exxon Mobil, recordó que la empresa fue expropiada en dos ocasiones y que la viabilidad económica de retornar al país requiere un análisis exhaustivo. La secretaria de Energía, Chris Wright, coordinará reuniones esta semana con ejecutivos de Exxon y ConocoPhillips para definir estrategias de inversión y reconstrucción.

Trump destacó que las
Trump destacó que las empresas estadounidenses podrían reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela en un plazo inferior a 18 meses (AP foto/Rogelio V. Solis)

Trump aseguró que la recuperación de la industria petrolera no solo beneficiará a las compañías estadounidenses, sino que también reducirá los precios del crudo a nivel mundial.

Tener una Venezuela que produzca petróleo es bueno para Estados Unidos porque mantiene bajo el precio del crudo”, afirmó, destacando que los precios de la gasolina ya se encuentran en mínimos desde marzo de 2021. Sin embargo, precisó que los ingresos potenciales podrían ser suficientes para reembolsar las inversiones realizadas por las empresas, sin comprometer fondos adicionales del gobierno estadounidense.

En relación con la política interna venezolana, Trump descartó la realización de nuevas elecciones en los próximos 30 días.

Tenemos que arreglar el país primero. No hay manera de que la gente pueda votar”, explicó.

Además, indicó que el gobierno estadounidense podría intervenir nuevamente si Rodríguez dejara de cooperar, aunque consideró que esto no será necesario. “Estamos preparados. De hecho, anticipábamos tener que hacerlo”, agregó.

El mandatario estadounidense también se refirió a reportes de prensa sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado. Negó que hubiera descartado su participación en un posible gobierno venezolano por haber recibido el Premio Nobel de la Paz el año pasado.

La ganadora del Premio Nobel
La ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana María Corina Machado (REUTERS/Leonhard Foeger)

No debería haberlo ganado”, afirmó, pero agregó que “eso no tiene nada que ver con mi decisión”.

La captura de Maduro y los planes de reconstrucción petrolera colocan a Venezuela en el centro de la geopolítica regional y del interés energético estadounidense.

La estrategia combinada de control político y apertura a la inversión privada busca restablecer la producción de crudo y al mismo tiempo debilitar la continuidad del régimen chavista, que ha dependido de décadas de control estatal sobre la industria y de apoyos internacionales para sostenerse frente a la presión externa.

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpVenezuelaNicolás MaduroCaptura de Nicolás MaduroDelcy RodríguezÚltimas Noticias AméricaNarcoterrorismoNarcotráfico

Últimas Noticias

El ex jefe de espionaje de Venezuela podría ser el testigo estrella en el juicio contra Nicolás Maduro

Hugo Carvajal busca una reducción de condena tras declararse culpable de delitos relacionados con el envío de cocaína, aunque no existe aún un acuerdo formal con las autoridades estadounidenses

El ex jefe de espionaje

Un asesor de Donald Trump aseguró que el régimen venezolano cumplirá con las exigencias de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro

Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, afirmó que funcionarios de Caracas enviaron mensajes reiterados a Washington comprometiéndose a aceptar “términos, demandas y condiciones” impuestas por EEUU

Un asesor de Donald Trump

Una intoxicación familiar, miles de víctimas y la prevención como obsesión: cómo Bill Marler transformó la seguridad alimentaria en Estados Unidos

El abogado impulsó cambios claves tras casos emblemáticos, forzó nuevas normas para la industria, despertó conciencia social y promovió hábitos más seguros frente a los riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos

Una intoxicación familiar, miles de

Grilletes, abucheos y un saludo de “happy new year”: los detalles de la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Los acusados no solicitaron libertad bajo fianza, quedando detenidos en el Metropolitan Detention Center mientras la justicia estadounidense avanza en el proceso por narcotráfico y armas

Grilletes, abucheos y un saludo

Wall Street ganó terreno tras la incursión de Estados Unidos en Venezuela

Los avances de esta jornada se producían a pesar de la incertidumbre causada en la escena geopolítica por el ataque de Estados Unidos a Venezuela el pasado fin de semana

Wall Street ganó terreno tras
DEPORTES
La impactante oferta que prepara

La impactante oferta que prepara el Chelsea para sacar a Vinícius del Real Madrid tras los silbidos que sufrió en el Bernabéu

El tenso momento que vivió Gabigol en su presentación en el Santos: la amenaza de la barra frente a los periodistas y dirigentes

Polémica en Brasil por la disputa por “Neymar 2.0″, el prodigio de 13 años: el club que se lo arrebató al Santos

La promesa de Anthony Joshua a los familiares de sus amigos que murieron en el trágico accidente en Nigeria

La romántica propuesta de matrimonio de Lucas Blondel en un yate que sorprendió a Morena Beltrán: “El 2026 empezó así de increíble”

TELESHOW
Lucía Salinas estrena “HUMO: el

Lucía Salinas estrena “HUMO: el delito invisible”, el documental sobre contrabando de cigarrillos

John, el sobrino de Ricardo Fort, reapareció en los medios apuntando contra Eduardo: “Me cerraron las puertas de la empresa”

Tini Stoessel mostró sus vacaciones en el Caribe junto a Rodrigo de Paul y sus amigas: todas las fotos

Las fotos más íntimas de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil: amor, amistad y mucha diversión

Camilota se animó a tirarse a la piscina y dejó una lección de vida: “El tiempo acá es limitado”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky reemplazó al jefe de

Zelensky reemplazó al jefe de seguridad de Ucrania y sumó una asesora económica canadiense

El petróleo y las acciones de las empresas de energía subieron tras la captura de Nicolás Maduro

Grilletes, abucheos y un saludo de “happy new year”: los detalles de la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Las alertas por frío extremo interrumpen vuelos, trenes y escuelas en varios países europeos

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar