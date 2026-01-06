Perú

José Jerí descarta cambios en el gabinete mientras los crímenes aumentan bajo su estado de emergencia

El presidente interino ratificó la continuidad de su plancha ministerial y defendió el estado de emergencia en Lima y Callao, mientras alista un nuevo plan de seguridad

Guardar
Fuente: Latina

El presidente interino José Jerí descartó este lunes realizar cambios en el gabinete, pese al incremento de crímenes durante el estado de emergencia impuesto en Lima y Callao, una medida que se mantendrá por “el tiempo que sea necesario” para continuar la lucha de las autoridades contra el crimen organizado y la delincuencia común.

Consultado por un grupo de periodistas sobre la posibilidad de reemplazar a alguno de sus ministros, respondió: “Para nada”. Negó incluso un relevo en el Ministerio del Interior, a pesar de que al menos seis personas, entre ellas dos adolescentes, fueron asesinadas en la capital durante la jornada previa.

El mandatario informó que su gestión ya recibió las propuestas del FBI (Buró Federal de Investigaciones) y que se encuentra en la etapa final de elaboración del nuevo plan de seguridad ciudadana. “Nos han entregado las propuestas del FBI, que ha sido producto de unas reuniones de semanas anteriores. Entonces, ya estamos en la etapa final de elaboración del plan de seguridad ciudadana”, dijo.

“El estado de emergencia es un mecanismo, es una herramienta que te permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia. Hay que tener en claro que las restricciones o las vulneraciones a los derechos que se dan en un estado de emergencia son muy puntuales, son muy específicos. Más allá de ello, no afecta el normal desempeño o no debería afectar el normal desempeño de la población en su día a día”, sostuvo.

El gobierno se encuentra en
El gobierno se encuentra en la etapa final de elaboración del nuevo plan de seguridad ciudadana, con propuestas recibidas del FBI

El plan de seguridad no contemplaría modificaciones a la ley N.º 32108, que exige la presencia de un abogado del investigado durante los allanamientos y que, según críticos, retrasa las diligencias.

Al ser interrogado sobre una eventual derogatoria de las llamadas leyes ‘pro-crimen’, respaldadas por Jerí cuando era congresista, o sobre un posible mea culpa, el jefe de Estado negó cualquier cambio de postura.

“No hay un cambio de opinión hasta que terminemos de analizar, como lo está haciendo el Ministerio de Justicia, en las diferentes actividades que están convocando, que han convocado y que seguirán convocando para poder analizarlas”, dijo.

Cuestionamientos

De acuerdo con el Colegio de Abogados de Lima, al menos 13 leyes y un decreto legislativo aprobados por el Legislativo actual “atentan contra la seguridad ciudadana y protegen el crimen organizado e impiden el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho” en el país.

Fuente: El Comercio

Las normas cuestionadas restringen la colaboración eficaz mediante plazos fijos y cortos para su culminación, excluyen la detención preliminar en casos sin flagrancia, limitan la duración de la prescripción penal al impedir que su suspensión exceda un año, y dificultan la persecución de delitos complejos como la corrupción y el lavado de activos.

Entre las iniciativas que Jerí respaldó figuran la eliminación de la detención preliminar sin flagrancia, la protección de partidos políticos ante procesos por crimen organizado y cambios que obstaculizan la incautación de bienes de origen ilícito. También apoyó la prórroga de procesos de regularización minera, medida señalada como favorable a la minería informal.

Ninguna de estas leyes ha sido derogada por su gobierno, lo ha motivado movilizaciones de estudiantes universitarios, gremios laborales y organizaciones civiles en varios puntos de Lima, con numerosa presencia policial.

Las declaraciones del mandatario se produjeron durante una visita inopinada que realizó por la noche a la vivienda del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, quien fue víctima del quinto atentado con explosivos en lo que va de su gestión.

Temas Relacionados

José Jeríperu-politicaEstado de emergenciaLimaCallao

Más Noticias

Teófilo Cubillas, acompañado de Ricardo Gareca y Edwin Oviedo, visitó el Vaticano para obsequiarle camiseta de antaño de Perú al papa León XIV

El histórico ‘10′ de la selección peruana enrumbó hacia la sede del Vaticano, en un viaje gestionado por el antiguo titular de la FPF, para sostener una breve reunión con Robert Prevost

Teófilo Cubillas, acompañado de Ricardo

Gobernador del Cusco exige sanciones tras choque de trenes a Machu Picchu que dejó un fallecido y más de 100 heridos

La autoridad regional advirtió que nuevos accidentes o paralizaciones son “inviables e innegociables” para el Cusco y el país

Gobernador del Cusco exige sanciones

Tomás Gálvez desactiva equipos especiales: ¿Cómo afecta esta decisión a las investigaciones de estos grupos de trabajo?

Entre los casos se encuentran los relacionados con expresidentes, el caso Cuellos Blancos del Puerto, que investiga una red de corrupción judicial de alto nivel, y las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte

Tomás Gálvez desactiva equipos especiales:

Clubes de la Liga 1 avalan ampliación de cupo de extranjeros en sus plantillas para la temporada 2026

A días de iniciada la pretemporada, las escuadras tendrían la opción de sumar un futbolista más del exterior y completar sus planteles para encarar el curso

Clubes de la Liga 1

“Si quieres vivir tienes que pagar”, la nueva amenaza de extorsionadores que aumentaron ataques extorsivos y triplican el cobro de cupos

El sector enfrenta un incremento drástico en el cobro de cupos por parte de bandas criminales, lo que ha provocado asesinatos, ataques y suspensión de rutas en varios distritos de la capital

“Si quieres vivir tienes que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Domingo Pérez advierte que

José Domingo Pérez advierte que cierre de Lava Jato afectará investigaciones y evita responder a Gálvez: “No quiero descender a ese nivel”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Renzo Reggiardo califica de “lamentable” la agresión de Kira Alcarraz a un fiscalizador del SAT y recuerda: “Los cargos son efímeros”

ENTRETENIMIENTO

Antonio Pavón celebra sus 44

Antonio Pavón celebra sus 44 años con serenata junto a su novia Joi Sánchez y su hijo en España: “por más aventuras juntos”

Mayra Goñi y su regreso a la TV como protagonista de la telenovela ‘Valentina Valiente’: “Es un sueño cumplido”

Brunella Torpoco se coloca en el puesto 1 del Top 50 Perú Tropical con su “Mix Chelero 4”

Jazmín Pinedo responde a críticas y defiende su trayectoria en América TV: “Hay que ser un poco más empáticos”

Sam Smith agradecido con Perú tras su reciente visita: “Mi corazón está desbordado de gratitud, este viaje ha sido pura magia”

DEPORTES

Clubes de la Liga 1

Clubes de la Liga 1 avalan ampliación de cupo de extranjeros en sus plantillas para la temporada 2026

Pedro García hizo crucial revelación sobre la transmisión de los partidos de Universitario en la Liga 1: “Vi una posibilidad de entendimiento”

Perú vs España EN VIVO HOY por la Kings League Word Cup 2026: minuto a minuto del duelo de la fecha 2 del torneo

Programación de la fecha 1 de la Liga peruana de vóley, fase 2: partidos, horarios y canal TV

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato