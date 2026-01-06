Perú

Presidente José Jerí anunció incremento de propinas para jóvenes del servicio militar: ¿cuánto subirán y desde cuándo?

Con esta medida, el jefe de Estado apunta a fortalecer la operatividad militar en el Perú y elevar la motivación de los jóvenes que prestan servicio al país

El presidente José Jerí anunció aumento de las propinas para el personal del servicio militar | Foto composiciión: Infobae Perú

El Gobierno del Perú anunció que en los próximos meses se aplicará un incremento escalonado de las propinas destinadas al personal que cumple el servicio militar, como parte de una política orientada a reforzar el rol y la motivación de las Fuerzas Armadas.

El anuncio fue realizado por el presidente José Jerí durante la ceremonia de saludo protocolar al nuevo comandante general del Ejército, Oswaldo Calle, desarrollada el último lunes 5 de enero en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. En ese marco, el mandatario resaltó la importancia estratégica del Ejército peruano en la defensa de la integridad territorial del país.

Jerí precisó que el aumento inicial de las propinas será del 50% y que, posteriormente, se ejecutará un plan que permita elevar este beneficio hasta el 100% en el corto plazo, seguido de mejoras continuas. “Vamos a elaborar un plan que permita, en el breve plazo posible, se incremente al 100% y luego un plan de mejoras continuas”, indicó.

Asimismo, explicó que esta medida se enmarca dentro del proceso de fortalecimiento de las capacidades disuasivas de las instituciones castrenses, el cual incluye convenios de cooperación orientados a la modernización del equipamiento y el armamento militar.

Todos los puestos ofrecidos son para trabajo en Lima. Foto: Ejército del Perú

Finalmente, el jefe de Estado subrayó que el fortalecimiento del servicio militar no solo pasa por mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, sino también por elevar la motivación de quienes sirven al país. “No solamente es tener mayor capacidad disuasiva, sino también fortalecer la motivación de quienes prestan el servicio militar”, concluyó.

Sobre el servicio militar en el Perú

El servicio militar en Perú es voluntario y está regulado por la Ley N.º 29248, Ley del Servicio Militar, que establece las condiciones para la incorporación voluntaria de ciudadanos, principalmente jóvenes entre 18 y 30 años, a las Fuerzas Armadas. El proceso de selección contempla exámenes médicos, pruebas físicas y psicológicas, así como la verificación de antecedentes, con el objetivo de asegurar la aptitud de los postulantes para cumplir funciones militares.

Desde el 1 de enero de 2026, el Poder Ejecutivo dispuso la inscripción obligatoria en el Registro Militar al cumplir 17 años. Este trámite administrativo permite al Estado contar con un padrón actualizado de ciudadanos en edad militar, pero no implica incorporación automática al servicio. La inscripción es un requisito de carácter informativo y no determina la obligación de prestar servicio militar, que sigue siendo una decisión personal.

En los últimos años, el reglamento del servicio militar se ha actualizado para fortalecer la planificación, organización y operatividad de las Fuerzas Armadas, así como para mejorar las condiciones y beneficios para quienes deciden prestar servicio de manera voluntaria. Estas reformas buscan incentivar la participación y asegurar mejores estándares de bienestar para los conscriptos.

El Servicio Militar Voluntario otorga a los licenciados beneficios como propinas mensuales, alimentación y alojamiento, atención médica integral y capacitación técnica durante el periodo de instrucción, que suele durar unos 12 meses. Además, los conscriptos reciben formación en valores cívicos y competencias laborales, lo que favorece su desarrollo personal y profesional.

Al culminar el servicio, los licenciados pueden acceder a programas de becas, facilidades para continuar estudios superiores y oportunidades laborales tanto en el sector público como privado, como parte de las políticas de reinserción y reconocimiento al personal que cumple con esta función. Estas medidas buscan facilitar la transición a la vida civil e impulsar la integración de los jóvenes al mercado laboral con mejores herramientas y respaldo institucional.

