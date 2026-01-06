Perú

Gobernador de Tacna rechaza envío de 100 criminales al penal de Challapalca: “No somos el basurero del Perú”

Luis Torres envió un oficio al presidente José Jerí y le sugirió la reapertura del penal El Frontón para albergar a los criminales más peligrosos del Perú

Guardar
Hallan sin vida a interno
Hallan sin vida a interno en Challapalca: INPE activa protocolos y Fiscalía investiga. Infobae Perú / Captura: IG

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres, expresó su molestia luego de conocer que 100 presos, considerados como criminales de alta peligrosidad, fueron enviados ayer al penal de Challapalca procedentes de diversos centros penitenciarios del Perú, pese a que, según él, no se reúnen las condiciones de seguridad suficientes para su estadía.

En un oficio enviado directamente al presidente José Jerí y con fecha 5 de enero del 2026, el gobernador Torres rechazó esta decisión y sostuvo que la decisión adoptada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no es una solución al problema de inseguridad ciudadana, isno que podría generar consecuencias para los ciudadanos.

“Dicha medida no constituye una solución a la problemática de la inseguridad ciudadana, sino que representa un simple traslado del problema hacia la región sur del Perú, lo cual afectaría directamente las actividades socioeconómicas y el orden público”, indica el documento oficial

Además, el gobernador de Tacna afirmo que incluso el penal de Challapalca, no tiene las condiciones de un penal de máxima seguridad, pese a que en teoría es uno de los tres que tiene el INPE bajo su administración. Esto debido al reciente hallazgo de equipos de comunicación clandestinos que benefician a los internos e incluso de asesinatos cometidos al interior de esta sede.

Hallan sin vida a interno
Hallan sin vida a interno en Challapalca: INPE activa protocolos y Fiscalía investiga. Infobae Perú / Captura: IG

“Tacna no es el basurero del Perú”

Por otro lado, el reclamo del gobernador regional se sostiene en que la reubicación de internos podría tener como alternativa una eventual reapertura del penal El Frontón, que dejó de funcionar en 1986. Esto pese a que en varias ocasiones se ha indicado que retomar la actividad en este recinto supondría más gastos al Estado que beneficios reales.

“Tacna no es el basurero del Perú”, indicó la autoridad regional, que además afirmó que espera una respuesta de parte del mandatario para que se tomen en cuenta los reclamos de los ciudadanos de esta región del Perú.

Nuevas condiciones en Challapalca

El penal de Challapalca tiene capacidad para 215 internos y, hasta hoy, albergaba aproximadamente a cien. “Faltaban cerca de cien internos para cubrir el cupo total. Las gestiones anteriores no realizaron los traslados necesarios para llenar este penal. Nosotros estamos completando ese proceso con este grupo, conformado justamente por internos de extrema peligrosidad, que deben recibir el mismo trato”, precisó Paredes.

En un operativo sorpresa, el INPE trasladó a 100 reos considerados de alta peligrosidad desde el penal de Lurigancho y otros centros de Lima al penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado a más de 4,800 m s. n. m. Video: Exitosa TV

Respecto a las restricciones en Challapalca, el presidente del INPE indicó en: “Tendrán dos horas de patio al día. Antes, en otros penales, podían salir a los pasadizos adyacentes al patio, pero en Challapalca permanecerán en su celda y solo podrán acceder al patio durante ese lapso. El resto del tiempo, deberán permanecer veintidós horas encerrados”.

La ola delictiva no cesa, por lo que se consultó a Paredes sobre la coordinación con el presidente de la República para intensificar los operativos en los centros penitenciarios. “Tuvimos una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente y el ministro de Justicia. La orden fue clara: los operativos continuarán. No hay duda de que, en cualquier momento, se anunciará un nuevo traslado de internos de extrema peligrosidad a penales de máxima seguridad”, afirmó Paredes.

Temas Relacionados

TacnaChallapalcaINPEInseguridad CiudadanaJosé Jerí

Más Noticias

Universitario lidera tabla de asistencias en Liga 1 por cuarto año consecutivo: ¿Cuántos hinchas llevaron Alianza Lima y Sporting Cristal?

Los ‘cremas’ volvieron a encabezar el ranking. La presencia de sus fanáticos en el estadio Monumental de Ate fue crucial para el tricampeonato

Universitario lidera tabla de asistencias

JNE lanza reglamento para encuestas 2026: Multas y registro de infractores para encuestadoras que mientan u omitan datos

Con el objetivo de garantizar la transparencias en las Elecciones 2026, el JNE sancionará a las encuestadoras y medios de comunicación

JNE lanza reglamento para encuestas

José Ugaz advierte que desactivación de equipos especiales favorece a investigados rumbo a las Elecciones 2026

El exprocurador anticorrupción alertó que la medida impacta investigaciones clave en pleno inicio de la campaña electoral

José Ugaz advierte que desactivación

Verano 2026: Solo 24 playas del norte del Perú fueron consideradas como saludables y aptas para bañistas, según el Minsa

Según el estudio de Digesa, la región Lambayeque no cuenta con playas en condiciones de salubridad adecuadas para recibir a los veraneantes

Verano 2026: Solo 24 playas

Recuperan casi 10 kilos de oro de origen ilegal valorizados en más de 2 millones de soles

La investigación, dirigida por el fiscal Luis Aguirre Naupari, determinó que la tenencia del oro por parte de Viviana Lujambio carecía de justificación legal y trazabilidad, elementos clave para identificar el origen ilícito del mineral

Recuperan casi 10 kilos de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Ugaz advierte que desactivación

José Ugaz advierte que desactivación de equipos especiales favorece a investigados rumbo a las Elecciones 2026

Abogado de deudos de víctimas en protestas tras desactivación de equipo especial: “Es un día negro para el Ministerio Público”

Mario Vizcarra anuncia apelación tras tacha de su candidatura por condena de peculado: “Buscan sacarme de carrera”

Alejandro Salas acusa de “incongruente” al JEE por dejar fuera a ‘Perú Primero’ luego de admitir candidatura de Mario Vizcarra

Tomás Gálvez cumplió su amenaza y desactivó los equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos: “Ya están disueltos”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug asegura que sigue

Melissa Klug asegura que sigue separada de Jesús Barco: “Veo muy lejano recuperar la familia”

Madre de Santiago Suárez se refiere a la venta de marcianos de su hijo tras dejar la TV: “Cualquier trabajo bueno dignifica”

Jota Benz sorprende a Angie Arizaga con propuesta de matrimonio ante el Coliseo Romano: “mil veces sí”

Santiago Suárez se sincera, entre lágrimas, tras denuncia de abuso sexual: “Mi vida quedó en pausa, desaparecieron los proyectos”

Monique Pardo vende reliquias de su pasado artístico para poder vivir: “La antigüedad más preciada soy yo”

DEPORTES

Supercopa de España EN VIVO:

Supercopa de España EN VIVO: partidos, fechas, horarios y canal TV de transmisión en Perú

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato

Felipe Chávez anotó su primer gol con el equipo profesional del Bayern Múnich: el peruano tuvo gran definición de ‘9′

Perú vs España EN VIVO HOY por la Kings League Word Cup 2026: minuto a minuto del duelo de la fecha 2 del torneo

Universitario vs Soan: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026