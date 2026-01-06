Gobernador de Tacna rechaza envío de 100 criminales al penal de Challapalca: “No somos el basurero del Perú”

Hallan sin vida a interno en Challapalca: INPE activa protocolos y Fiscalía investiga. Infobae Perú / Captura: IG

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres, expresó su molestia luego de conocer que 100 presos, considerados como criminales de alta peligrosidad, fueron enviados ayer al penal de Challapalca procedentes de diversos centros penitenciarios del Perú, pese a que, según él, no se reúnen las condiciones de seguridad suficientes para su estadía.

En un oficio enviado directamente al presidente José Jerí y con fecha 5 de enero del 2026, el gobernador Torres rechazó esta decisión y sostuvo que la decisión adoptada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no es una solución al problema de inseguridad ciudadana, isno que podría generar consecuencias para los ciudadanos.

“Dicha medida no constituye una solución a la problemática de la inseguridad ciudadana, sino que representa un simple traslado del problema hacia la región sur del Perú, lo cual afectaría directamente las actividades socioeconómicas y el orden público”, indica el documento oficial

Además, el gobernador de Tacna afirmo que incluso el penal de Challapalca, no tiene las condiciones de un penal de máxima seguridad, pese a que en teoría es uno de los tres que tiene el INPE bajo su administración. Esto debido al reciente hallazgo de equipos de comunicación clandestinos que benefician a los internos e incluso de asesinatos cometidos al interior de esta sede.

“Tacna no es el basurero del Perú”

Por otro lado, el reclamo del gobernador regional se sostiene en que la reubicación de internos podría tener como alternativa una eventual reapertura del penal El Frontón, que dejó de funcionar en 1986. Esto pese a que en varias ocasiones se ha indicado que retomar la actividad en este recinto supondría más gastos al Estado que beneficios reales.

“Tacna no es el basurero del Perú”, indicó la autoridad regional, que además afirmó que espera una respuesta de parte del mandatario para que se tomen en cuenta los reclamos de los ciudadanos de esta región del Perú.

Nuevas condiciones en Challapalca

El penal de Challapalca tiene capacidad para 215 internos y, hasta hoy, albergaba aproximadamente a cien. “Faltaban cerca de cien internos para cubrir el cupo total. Las gestiones anteriores no realizaron los traslados necesarios para llenar este penal. Nosotros estamos completando ese proceso con este grupo, conformado justamente por internos de extrema peligrosidad, que deben recibir el mismo trato”, precisó Paredes.

En un operativo sorpresa, el INPE trasladó a 100 reos considerados de alta peligrosidad desde el penal de Lurigancho y otros centros de Lima al penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado a más de 4,800 m s. n. m. Video: Exitosa TV

Respecto a las restricciones en Challapalca, el presidente del INPE indicó en: “Tendrán dos horas de patio al día. Antes, en otros penales, podían salir a los pasadizos adyacentes al patio, pero en Challapalca permanecerán en su celda y solo podrán acceder al patio durante ese lapso. El resto del tiempo, deberán permanecer veintidós horas encerrados”.

La ola delictiva no cesa, por lo que se consultó a Paredes sobre la coordinación con el presidente de la República para intensificar los operativos en los centros penitenciarios. “Tuvimos una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente y el ministro de Justicia. La orden fue clara: los operativos continuarán. No hay duda de que, en cualquier momento, se anunciará un nuevo traslado de internos de extrema peligrosidad a penales de máxima seguridad”, afirmó Paredes.