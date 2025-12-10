Perú

José Jerí: Presidencia del Perú saluda distinción de Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado a través de una carta

El mandatario peruano destacó la labor de la venezolana tras recibir el galardón en reconocimiento a su defensa de la democracia y los derechos humanos en su país

El escenario internacional apunta este año a María Corina Machado tras ser distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, según informó el propio Comité Noruego del Nobel.

Aunque la presencia de la opositora venezolana en la ceremonia de entrega del galardón se encuentra en duda, esta mención la obtuvo por “su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

De acuerdo con el comité, la premiada ha consolidado a la oposición, resistido la militarización del país y apoyado enérgicamente una transición pacífica, cumpliendo con los criterios que establece el testamento de Alfred Nobel.

La misma instancia resaltó la contribución de Machado para unir a una oposición históricamente dividida, logrando un proceso electoral supervisado que determinó la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Durante los últimos años, Venezuela atravesó un giro significativo de la democracia a una crisis humanitaria y política, proceso marcado por represión, persecución y denuncias de fraude.

En este contexto, la figura de Machado emergió no solo como líder, sino también como un símbolo de resistencia laica y civil, conservando en todo momento una apuesta por métodos pacíficos.

Según el comité, “la democracia es un prerrequisito para una paz duradera”, idea que sostiene la decisión de destacar a Machado en un mundo donde el retroceso democrático y la represión desafían los consensos tradicionales.

La líder opositora venezolana María
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Presidencia del Perú envía carta de saludo y reconocimiento

A puertas de la ceremonia, la Presidencia del Perú y el propio jefe de Estado, José Jerí, manifestaron oficialmente su felicitación a María Corina Machado a través de una carta.

El contenido, difundido por sus redes sociales oficiales, remarca el vínculo entre los valores democráticos de ambos países y subraya el impacto regional del proceso venezolano.

En la misiva, Jerí expresó, en nombre del Gobierno y pueblo peruano, su reconocimiento a la líder venezolana por su “firme compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales en la República Bolivariana de Venezuela”.

El mandatario expresó que el Perú comparte integralmente los principios que guían su actuación política, situando el caso venezolano como fuente de inspiración para la región sudamericana.

La carta menciona además el acompañamiento y aprecio del pueblo peruano en el proceso de reconstrucción democrática liderado por Machado y la esperanza en la consolidación de una Venezuela “libre, democrática y en paz”.

Así, la comunicación transmite los mejores deseos de éxito en la tarea de recuperar la institucionalidad y la tranquilidad social.

Carta de José Jería a
Carta de José Jería a María Corina Machado.

Este gesto se enmarca en una cadena de mensajes diplomáticos dirigidos a destacar la trascendencia del Nobel otorgado a figuras de América Latina con perfiles centrados en la defensa de los derechos humanos y la institucionalidad democrática.

El propio Comité Nobel recordó en su sesión que en los últimos años han sido reconocidos actores individuales y colectivos que desafían situaciones de represión y violencia, reafirmando la vigencia de la resistencia pacífica como motor de transformación.

En ediciones anteriores, el galardón distinguió a activistas japoneses de la paz y líderes como el propio González Urrutia, quien acompañó a Machado en la transición política venezolana.

