“Hay una felicidad que no se puede exteriorizar por miedo”: el sentir de los venezolanos en Perú tras caída de Maduro

Presidente de la ONG Unión Venezolana en Perúm detalla cómo la represión del gobierno ha silenciado a la población, que no puede expresar su descontento por temor a represalias. | Canal N.

En entrevista para Canal N, Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, describió la atmósfera de tensión que se vive en Caracas tras los últimos acontecimientos políticos. El activista señaló que, aunque la población rechaza mayoritariamente al régimen y existe un sentimiento de alivio por la salida de Nicolás Maduro, el temor a las represalias ha impedido que los ciudadanos manifiesten su alegría en las calles.

“Hay miedo. Mucha gente me ha preguntado ‘si la gente rechaza a Maduro, ¿por qué no sale a celebrar?’. No lo van a hacer porque hay mucho miedo. Hay una celebración reprimida, hay una felicidad que no se puede exteriorizar”, confesó Pérez. Según explicó, la represión es tan extrema que ciudadanos han sido condenados a 30 años de prisión solo por compartir mensajes en en WhatsApp.

Venezolanos toman las calles de Lima para celebrar la caída de Nicolás Maduro. - Crédito: Infobae / Carlos Díaz

El descontrol de los grupos armados en las calles

Pérez alertó sobre el comportamiento de los grupos paramilitares conocidos como colectivos, quienes habrían tomado el control de diversas zonas de la capital venezolana. Según su análisis, estos grupos han desarrollado una autonomía peligrosa que desafía incluso a los líderes que aún permanecen en el Palacio de Miraflores.

“Se ha perdido el control sobre esos colectivos revolucionarios que ya tienen una ‘vida orgánica’ propia y no le están haciendo caso absolutamente a nadie”, detalló el dirigente a Canal N. Pérez relató que estos grupos actúan como cuerpos policiales paralelos, instalando retenes ilegales y revisando celulares de civiles para monitorear comunicaciones, sembrando terror a pesar de los llamados a la calma de figuras como Delcy Rodríguez.

Esta situación de anarquía armada es lo que, según Pérez, obliga a que las negociaciones de transición involucren a quienes todavía ostentan el poder y fueron parte del régimen chavista. “Son quienes están en el poder y son los que pudiesen comenzar a adelantar con tutelaje internacional el plan de desarme de la población civil en Venezuela. Son más de doscientos mil colectivos que hoy están en las calles con armas largas y fusiles amedrentando a la gente”, subrayó.

Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, discute el liderazgo de María Corina Machado frente a la asunción de Delcy Rodríguez, y la necesidad de negociar con la estructura chavista para lograr una transición democrática. | Canal N

El silencio de Diosdado Cabello

La entrevista también puso énfasis en las evidentes fisuras dentro de la estructura de seguridad del régimen. Pérez calificó como “cantinflesca” la reciente activación de baterías antiaéreas en el Palacio de Miraflores contra drones de la propia Policía Nacional, lo que a su juicio demuestra una falta de mando unificado.

“Es tal la descoordinación en esta gente, en el manejo de la seguridad del país, que obviamente da respuesta a cómo las fuerzas militares estadounidenses entraron como Pedro por su casa en territorio venezolano”, señaló en Canal N. Para el activista, este desorden operativo contrasta con el “silencio peligroso” de Diosdado Cabello, figura clave del régimen de Maduro y quien ha desaparecido de la escena pública en los últimos días.

“Diosdado Cabello no está apareciendo en las calles, no está apareciendo en actividades públicas. Y eso nos preocupa, porque debe estar fraguando algo que, viniendo de él, no debe ser nada bueno”, advirtió. Mientras tanto, la represión contra la información continúa, reportándose la detención de periodistas que intentaban dar cobertura a los movimientos en la Asamblea Nacional.

Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, alerta sobre el inquietante silencio de Diosdado Cabello y los reportes sobre contactos entre altos mandos militares venezolanos y el Departamento de Estado de EE. UU. | Canal N

Finalmente, Pérez fue enfático al señalar que “los venezolanos hemos hecho todo lo que nos ha correspondido hacer. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Atropello, violación de derechos humanos, cárcel... solo no podíamos”, sentenció. Para el líder de la ONG, la situación actual exige una fuerza capaz de imponerse ante “los desmanes que comete esta revolución”.