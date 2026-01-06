Venezolanos aumentan remesas desde Perú ante miedo y desabastecimiento de alimentos en su país

Incentidumbre en Venezuela afecta económicamente a los venezolanos en Perú | Video: Latina Noticias

La captura de Nicolás Maduro ha comenzado a generar efectos directos en la vida cotidiana de los migrantes venezolanos que residen en el Perú, especialmente en el aspecto económico. La incertidumbre política y social que atraviesa Venezuela ha obligado a miles de familias a depender de mayores envíos de dinero desde el extranjero, incrementando la presión financiera sobre quienes trabajan fuera del país.

De acuerdo con testimonios recogidos por Latina Noticias, los migrantes venezolanos han tenido que aumentar el monto de las remesas que envían regularmente a sus familiares. Si antes los envíos oscilaban alrededor de los 200 dólares mensuales, hoy esa cifra se ha elevado a 300 e incluso 400 dólares, como respuesta al temor, el desabastecimiento y el nerviosismo que se vive en varias ciudades venezolanas.

Óscar Pérez, representante de la Unión Venezolana en el Perú, explicó que la situación se ha agravado debido a las amenazas de grupos afines al régimen. “Son colectivos revolucionarios que están amenazando a la gente con agredirla si no sale a protestar a favor de Nicolás Maduro y rechazar su captura”, señaló. Según indicó, este clima de tensión ha generado un nerviosismo generalizado que ha llevado a muchas familias a realizar compras masivas de alimentos para protegerse ante un posible desabastecimiento.

Este comportamiento ha tenido consecuencias inmediatas. Por un lado, los familiares en Venezuela exigen apoyo económico adicional para cubrir el aumento de precios y la escasez de productos básicos. Por otro, los migrantes en el Perú deben redoblar esfuerzos laborales para cumplir con estos envíos extraordinarios, afectando directamente su economía personal.

Cada 16 de junio se celebra el Día de las Remesas Familiares, destacando el esfuerzo de migrantes que apoyan a sus seres queridos y fortalecen las economías de sus países. (Andina)

Desabastecimiento de alimentos en Venezuela

Pérez advirtió que la compra masiva de alimentos ya está comenzando a generar problemas de abastecimiento en algunas zonas de Venezuela, lo que refuerza la necesidad de mayores remesas. “Este consumo de emergencia ha tenido que ser soportado por el envío de dinero adicional desde el exterior”, precisó.

Especialistas señalan que el impacto del operativo militar liderado por Estados Unidos en territorio venezolano no solo tiene consecuencias políticas, sino también sociales y económicas que se sienten fuera de sus fronteras. En el caso del Perú, donde reside una de las mayores comunidades venezolanas de la región, el efecto se traduce en mayor presión económica sobre una población migrante que, en muchos casos, ya se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Mientras la situación en Venezuela sigue siendo incierta, los migrantes venezolanos en el Perú continúan sosteniendo a sus familias a la distancia, enviando más dinero del habitual y enfrentando un escenario marcado por el temor, la inestabilidad y el sacrificio económico.

¿Cómo se dio la captura de Nicolás Maduro?

No hubo conmoción en los mercados por la detención de Nicolás Maduro, ni mucho menos. Puede decirse que la reacción de los inversores fue positiva (Reuters)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado por fuerzas militares y judiciales de Estados Unidos el 3 de enero de 2026 tras una operación en Caracas denominada Operation Absolute Resolve.

Según informes, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos durante un operativo que combinó acciones militares y judiciales en territorio venezolano.

Luego de ser arrestado, fueron trasladados a Estados Unidos, donde Maduro compareció ante una corte federal en Nueva York acusado de narcotráfico, narcoterrorismo y conspiración con armas ilegales. En su primera audiencia judicial, Maduro se declaró “no culpable”, calificó su detención de “secuestro” o “kidnapping” y reiteró que sigue siendo el legítimo presidente de Venezuela.

Con Maduro detenido en EE. UU., la vicepresidenta Delcy Rodríguez se proclamó presidenta interina en Caracas bajo la constitución venezolana, aunque con cuestionamientos legales y políticos.