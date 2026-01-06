Solo un tercio de venezolanos estaría dispuesto a regresar a su país bajo las condiciones migratorias y de seguridad actuales

Venezolanos toman las calles de Lima para celebrar la caída de Nicolás Maduro. - Crédito: Infobae / Carlos Díaz

Solo uno de cada tres ciudadanos venezolanos que residen fuera de su país -ya sea de forma regular o irregular- consideraría regresar a Venezuela bajo las condiciones actuales de seguridad y en un contexto político como el actual, incluso cuando el dictador, Nicolás Maduro, fue capturado por fuerzas de Estados Unidos.

Según Nancy Arellano, fundadora de Veneactiva, la posibilidad de que los ciudadanos venezolanos regresen a su país tiene como condición básica que se recuperen las garantías de seguridad y se restablezca pleno del Estado de Derecho en Venezuela.

Durante su entrevista con Canal N, Arellano señaló que el primer paso para restablecer la confianza de los ciudadanos venezolanos que escaparon del régimen dictatorial, sería la liberación de casi 1.000 presos políticos. Sostuvo que, en ausencia de este tipo de medidas, la falta de democracia y los riesgos persistentes continúan bloqueando el retorno voluntario de la diáspora.

Venezolanos celebran el anuncio del presidente Donald Trump de que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, había sido capturado y trasladado fuera de su país, en Lima, Perú, el sábado 3 de enero de 2026. (AP Foto/Martin Mejia)

“Cuando yo hablo del 30 % es teniendo las condiciones mínimas de seguridad y restablecimiento del orden constitucional y teniendo las fuerzas del orden al servicio del Estado, recuperando el monopolio de la fuerza coactiva, que en este momento no existe en Venezuela.”

Entre los factores que complican el regreso, Arellano advirtió sobre la influencia y control territorial de grupos paraestatales vinculados al poder oficial. Esta situación representa un peligro para quienes han expresado su apoyo a los recientes cambios políticos, pues podrían ser objeto de persecución o represalias si intentan regresar.

“Venezuela se ha convertido en un estado híbrido, al coludirse el poder estatal con el poder criminal, con mecanismos paraestatales de control territorial, que es lo que representa una amenaza hemisférica, una amenaza en la región. Entonces, esta situación tiene varias capas de resolución para garantizar las condiciones necesarias para un retorno seguro de los venezolanos"

La entrevistada destacó además las dificultades administrativas asociadas a la denominada “bóveda de cristal”, un sistema de identidad digital asesorado por empresas chinas. Según su análisis, este mecanismo permite al gobierno restringir los derechos civiles de los opositores hasta declararles la “muerte civil”, lo que obstaculiza tanto la obtención de documentos de viaje como la realización de cualquier trámite oficial relacionado con el retorno.

La comunidad venezolana en Perú tomó las calles cercanas a la Embajada de Venezuela en Lima para celebrar la caída de Nicolás Maduro. - Crédito: Infobae / Clara Giraldo

Arellano describió en Canal N el panorama venezolano como un escenario prepolítico y alertó sobre la vulneración del orden constitucional tras recientes fallos del Tribunal Supremo de Justicia. Según indicó, la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada carece de base legal de acuerdo con la Constitución, lo que incrementa la incertidumbre jurídica y política en el país.

Presidentes de Perú y Chile se reúnen para evaluar corredor humanitario

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegará hoy al Perú como parte de su gira sudamericana para reunirse con el presidente José Jerí, con quien ya hubo conversaciones previas, para discutir una agenda centrada en la crisis migratoria de ciudadanos venezolanos.

Según el medio chileno Radio Bio Bio, el tema central de la visita de Kast será el planteamiento de un corredor humanitario a favor de los ciudadanos venezolanos. Esto en medio de un contexto en el que varias situaciones han entrado en juego: las posturas coincidentes de Kast y Jerí sobre la migración irregular, la lucha contra la criminalidad, e incluso la caída del dictador venezolano, Nicolás Maduro.