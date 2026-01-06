BCR cambia las reglas para que bancos y cajas obtengan liquidez con créditos: ¿qué deben hacer ahora las entidades financieras?

La nueva normativa de CPP impone un límite del 70% del saldo de créditos como máximo aceptado por el BCRP en cada operación.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) introdujo una actualización en las reglas que regulan las operaciones con Certificados de Participación Preferente (CPP), instrumentos financieros que las entidades financieras pueden usar para obtener liquidez y fortalecer sus operaciones de crédito.

Las nuevas disposiciones buscan transparentar y ordenar el uso de estos certificados, que se han convertido en una herramienta clave dentro del sistema financiero nacional.

BCR modifica reglas de los Certificados de Participación Preferente

Los Certificados de Participación Preferente son títulos respaldados por un conjunto de créditos que una entidad financiera entrega como garantía en un fideicomiso.

dinero - soles

El BCRP compra temporalmente esos certificados y otorga dinero en moneda nacional a la entidad, que debe recomprarlos en una fecha futura pagando el monto inicial y los intereses acordados.

Este mecanismo permite que los bancos, financieras y cajas municipales consigan recursos inmediatos sin vender definitivamente sus activos.

¿Las restricciones al uso de los Certificados de Participación Preferente aumentan?

De acuerdo con la Circular N° 0001-2026-BCRP, publicada el 6 de enero de 2026, el BCR solo podrá adquirir CPPs que representen hasta el 70% del saldo total de los créditos incluidos en el fideicomiso.

Además, cada fideicomiso puede emitir solo una vez estos certificados, y la recompra debe realizarse según las condiciones pactadas. En el caso de incumplimiento, la entidad participante podría quedar impedida de participar en futuras operaciones.

Las entidades interesadas en operar con CPP deberán firmar un contrato marco y presentar documentos que acrediten la capacidad legal de sus representantes.

Cada operación específica también requiere un contrato adicional y la entrega de certificados emitidos por un fideicomiso en garantía, lo que refuerza la seguridad jurídica del proceso.

El incumplimiento de los nuevos compromisos para CPP excluye a las entidades de futuras operaciones ante el Banco Central de Reserva del Perú.

Requisitos clave para los créditos usados como garantía

Entre los requisitos para los créditos incluidos en el fideicomiso, se exige que los deudores tengan una clasificación 100% normal, un historial crediticio mínimo de 2 años y que los préstamos hayan sido desembolsados completamente.

Los créditos no pueden estar ligados a empresas relacionadas con la entidad financiera ni estar sujetos a otras garantías o gravámenes. El fideicomiso debe sustituir los créditos que pierdan calidad durante la operación, garantizando así la solidez de los valores entregados al BCRP.

El proceso para acceder a estos recursos puede realizarse tanto por subasta como de forma directa. Las tasas de interés aplicables pueden ser propuestas por las entidades en las subastas, o determinadas por el BCRP en las operaciones directas.

Bancos en Perú. - Crédito Andina

La circular también detalla los procedimientos para la presentación y adjudicación de propuestas y las penalidades que enfrentan quienes incumplan los acuerdos.

¿Desde cuándo rigen los nuevos requisitos del BCR?

De acuerdo con el máximo ente emisor, los cambios buscan que bancos, financieras y cajas municipales dispongan de reglas claras para obtener liquidez con respaldo de sus carteras de crédito.

Al mismo tiempo, el BCR refuerza el control y la transparencia de estas operaciones, lo que contribuye a la estabilidad del sistema financiero. El nuevo marco normativo reemplaza las reglas anteriores y entró en vigor desde hoy.

Las entidades que quieran participar en estas operaciones deben cumplir con los nuevos requisitos y procedimientos, lo que implica una adaptación interna para seguir utilizando los Certificados de Participación Preferente como herramienta de financiamiento.