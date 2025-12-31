BCRP hace la última compra de dólares del 2025: ¿Cuánto acumularon las 14 intervenciones?

Estas fueron las catorce compras de dólares que realizó el BCRP este 2025. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

En la última sesión cambiaria del año el Banco Central de Reserva del Perú reportó el precio del dólar temprano este miércoles 31 de diciembre: finalmente, el dólar cerró a un valor de S/ 3,3640.

Sin embargo, además de este reporte, el BCRP también registró una última compra de dólares. Como se sabe, desde noviembre el banco ha vuelto a intervenir en el mercado con compras de millones de dólares que, según el mismo Julio Velarde, presidente de la institución, se debe a que están buscando que el sol no se aprecie tan fuertemente.

Así, con esta última compra de US$ 180 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3630 por dólar, el BCRP ha acumulado desde noviembre una suma de US$ 2.456 millones comprados.

El dólar bajaría con más fuerza sin la intervención del BCRP. - Crédito Composición infobae Perú/BCR/Freepik

Las compras del BCRP

Aquí, una por una, las catorce compras de millones de dólares que realizó el BCRP, en lo últimos dos meses:

Miércoles 5 de noviembre: El Banco Central compró US$ 27 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3660 por dólar Martes 11 de noviembre: El Banco Central compró US$ 77 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3625 por dólar Miércoles 26 de noviembre: El Banco Central compró US$ 171 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3649 por dólar Jueves 27 de noviembre: El Banco Central compró US$ 78 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3649 por dólar Viernes 28 de noviembre: El Banco Central compró US$ 157 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3635 por dólar Miércoles 3 de diciembre: El Banco Central compró US$ 51 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar Miércoles 17 de diciembre: El Banco Central compró US$ 289 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3677 por dólar Jueves 18 de diciembre: El Banco Central compró US$ 240 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3670 por dólar. Viernes 19 de diciembre: El Banco Central compró US$ 150 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3670 por dólar Lunes 22 de diciembre: El Banco Central compró US$ 323 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3667 por dólar Martes 25 de diciembre: El Banco Central compró US$ 140 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3650 por dólar Miércoles 24 de diciembre: El Banco Central compró US$ 137 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3640 por dólar Martes 30 de diciembre: El Banco Central compró US$ 436 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3628 por dólar Miércoles 31 de diciembre: El Banco Central compró US$ 180 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3630 por dólar.

Como se recuerda, el BCRP no intervenía en el precio del dólar de este modo desde el 2020, en la época de la pandemia por COVID-19.

Julio Velarde reveló por qué el BCRP compra dólares. - Crédito Captura de BCRP

¿Por qué el BCRP compra dólares?

El mismo Julio Velarde, en su informe de inflación de diciembre, reveló qué hay detrás de esta compra de dólares del BCRP.

“Este año hemos intervenido con cierta fuerza en el mercado cambiario. Nos hemos apreciado: el sol se ha fortalecido bastante, a pesar de la intervención del BCRP, comprando dólares, tanto spots como derivados. (...) Estamos interviniendo para que no se aprecie el tipo de cambio tan rápido”, acotó.

Por otro lado, en palabras del exministro de Economía Luis Miguel Castilla, la compra de dólares por parte del BCRP no busca revertir la tendencia de fondo, sino moderar la velocidad con la que esta se manifiesta. No busca que la tendencia sea al alza, sino solo moderar esta bajada. Es decir, si el BCRP no intervendría en el tipo de cambio, este podría disminuir con más fuerza.