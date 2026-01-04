Julio Velarde, el retiro de AFP y lo que más resaltó en la economía peruana en 2025

Varios de los hitos en economía tienen que ver con el BCRP y Julio Velarde. - Crédito Composición Infobae/Andina/Daniel Bracamonte/Infobae/Paula Elizalde

Este 2025 la agenda económica peruana ha estado marcada, como es usual, por las medidas tomadas por el Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las entidades que manejan diferentes temas microeconómicos y macro del ámbito local.

Sin embargo, este año también el Congreso ha tenido gran incidencia en legislar sobre estos temas, desde la Comisión de Economía del parlamento, proponiendo proyectos de ley y aprobando dictamenes, sobre los cuales, desde el Consejo Fiscal, se ha criticado que supongan un gran impacto fiscal al país.

Esto, también, frente a un Ministerio de Economía con menos influencia y más leniente con las medidas del Congreso (inclusive Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, lo ha reconocido), ha creado un panorama donde las medidas de aumentos y desembolsos de dinero se han hecho comunes. La más resaltante: el octavo retiro de AFP.

Los desembolsos de dinero

Una de las noticias más buscadas por los trabajadores peruanos, casi sin duda, fue la del retiro de AFP. Como se recuerda, en septiembre de 2025 se aprobó en tiempo recorda el octavo acceso a las pensiones, que ha permitido que millones de afiliados saquen hasta 4 UIT de sus fondos en las cuentas individuales en Prima, Integra, Profuturo y Habitat. Este proceso irá hasta el viernes 16 de enero de 2026, última fecha para solicitar el monto.

Este es uno de los grandes desembolsos de dinero para trabajadores que se volvió a aprobar este año (es el octavo acceso, después de todo). El otro, que también ‘repitió plato’ fue el retiro de CTS, medida que permite sacar todo el monto que reciben los trabajadores privados en mayo y noviembre, el que estará vigente hasta fines del 2026 (y luego se podrá sacar siempre la mitad del monto).

Reforma de pensiones

Pero, como se recuerda, el apoyo y aceleración de la aprobación del retiro de AFP se dio en el marco de la publicación del reglamento tentativo de la reforma de pensiones (aprobada en 2024). El proyecto de resolución del MEF señalaba que se iba a prohibir nuevos accesos al estilo del retiro de AFP y se iba a obligar a los trabajadores independientes a descontársele un porcentaje de sus pagos para que vaya a una cuenta AFP.

Tras estas propuestas, hubieron protestas sociales de diferentes sectores, que hicieron que el gobierno en ese tiempo (el de Dina Boluarte) cambiará de posición y facilitará la promulgación de la Ley del retiro de AFP, que también consiguió apoyo rápido del Congreso luego de esto: tanto así que se aprobó en la Comisión de Economía y en el Pleno el mismo día.

Aún queda pendiente, sin embargo, el ver cómo se aplicará la pensión por consumo, que hará que un porcentaje de los pagos de consumo de los trabajadores vayan también para su fondo de AFP (pero que será sacado del IGV que normalmente iría al Gobierno).

Devoluciones Fonavi en 2025 y 2026

Otros de los casos de desembolsos que han sido tendencia este año ha sido el de las devoluciones del Fonavi, el extinto fondo de vivienda del Estado al que miles de trabajadores aportaron en las décadas de los 80 y 90.

Como se recuerda, este año se siguió con las devoluciones y se aprobaron los grupos de pago de los grupos de Reintegro 3 y 4 y la Lista 22, por los que se desembolsan S/1.085.021.714,7, en total. Sin embargo, aún está pendiente que se resuelva el presupuesto necesario para continuar con los pagos, de lo contrario podrían no haber más devoluciones hasta nuevo aviso.

La nueva RMV

Asimismo, desde el 1 de enero de 2025 Perú tuvo un nuevo sueldo mínmo (remuneración mínima vital) de S/1.130, que es lo mínimo que ganan los trabajadores que laboran en Perú en el sector formal.

Sin embargo, no hay noticias sobre un nuevo aumento de la RMV. Es más, está pendiente que el Consejo Nacional de Trabajo se reúna para establecer la forma en que el sueldo mínimo suba a futuro, que se espera que sea de forma sostenida mediante el avance de la inflación y más indicadores de productividad.

El “debate” de los 16 feriados

Además, frente a las opiniones del sector empresarial, por la afectación de la productividad frente al aumento del sueldo mínimo, el gobierno de Dina Boluarte, con Daniel Maurate en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, planteó evaluar la cantidad de feriados que existen en Perú.

Sin embargo, esto se ‘cayó’ rapidamente, a pesar de que inclusive la Defensoría del Pueblo mandó su propuesta para reducir los feriados al Congreso. Tras el poco apoyo de congresistas por agendar estos debates y opiniones en contra desde organizaciones eclesiásticas, e inclusive el mismo Ministerio de Defensa, las medidas no han progresado.

Es más, luego de este ruido, desde el Congreso se planteó aprobar un nuevo feriado nacional para 13 de octubre de cada año en conmemoración de la Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca, lo que harían que se suba la cantidad a 17 días libres al año.

Tipo de cambio

Este año uno de las noticias más relevantes también ha sido el cambio en el tipo de cambio. Desde el 1 de enero de 2025, a la fecha (cierre del 29 de diciembre), el precio del dólar ha caída S/0,38.

Es decir, el sol se ha apreciado fuertemente este año, frente al valor del dólar, tanto que inclusive se ha apreciado más que monedas como el yuan (China) y el yen (Japón). Frente a esto, si bien se espera que el 2026, año electoral, el sol se deprecie, aún es pronto para ver algún cambio en la tendencia del dólar.

Cuatro ministros de Economía en un año

Asimismo, si bien no ha sido una noticia en el año en sí, el constante cambio de ministros de Economía muestra también parte de la debilidad institucional en el país.

El 2025 empezó con el último mes en que José Arista, el segundo ministro de Economía del gobierno de la expresidenta Dina Boluarte. Luego de esto, el 31 de enero entró José Salarid (quien antes estaba en Proinversión), pero no duró ni cuatro meses en el cargo, hasta que Boluarte decidió nombrar en el cargo al ministro de Transportes de ese momento, Rául Pérez-Reyes, quien se quedó hasta que vacaron a la expresidenta.

Luego de esto, el 10 de octubre Denisse Miralles, la actual, entró a liderar el ministerio bajo el gobierno de José Jerí. En total, han habido cuatro ministros de Economía en 2025, lo que muestra no solo la poca institucionalidad del Perú actual, sino también que desde el gobierno no se logra la suficiente continuidad para medidas y hacerle frente a un Congreso que sigue aprobando medidas que supondrán un impacto fiscal a futuro.

Esto, además, se ha dado en un año en que, en su mayoría, Perú tuvo a su mandataria con menor aprobación en los últimos años. En el ámbito económico, además de no haber puesto suficiente pare al Congreso por las medidas que aprobaron, la expresidenta Dina Boluarte se adjudicó en varias ocasiones los logros del Banco Central de Reserva del Perú, la entidad más respetada del país, y que es encabezada por Julio Velarde, para algunos, el personaje del año este 2025.

La labor del BCRP y Julio Velarde

Este año, sin duda, el personaje económico más destacado ha sido Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva. No solo Velarde Flores ha recibido innumerables reconocimientos de universidad y otras entidades del país, sino que, al menos una vez al mes (en su informe de la inflación), ha dado su opinión y crítica frente a las medidas económicas del Congreso y el estado de la economía peruana y mundial.

Inclusive, invitado por el Congreso para opinar de distintos temas, ha tenido que explicar a parlamentarios que hacían preguntas no pertinentes a las labores del BCRP, de qué se trata realmente el trabajo de su institución. Recientemente también criticó las medidas de retiro ONP que se siguen proponiendo desde el parlamento.

Es más, este año el presidente del BCRP develó que su interés no está necesariamente en continuar como presidente del BCRP para el 2026. Pero igual dejó abierta la posibilidad, señalando en unas últimas declaraciones, que es muy pronto para saber inclusive quién asumiría la presidencia del Perú. Como se sabe, el presidente designa a la cabeza del Banco Central de Reserva, y por la confianza que da este personaje al mercado y a los peruanos, este podría ratificarlo en el cargo si Julio Velarde acepta.

