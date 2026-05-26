Gonzalo Bueno asegura presencia en ‘qualy’ de Wimbledon 2026 tras quedarse muy cerca de acceder al cuadro principal de Roland Garros

Gonzalo Bueno disputará la clasificación de Wimbledon 2026. Crédito: Difusión.

El crecimiento de Gonzalo Bueno en el circuito profesional sigue abriendo puertas de máxima importancia para el tenis nacional. El prometedor tenista trujillano ha asegurado matemáticamente su presencia en la fase de clasificación de Wimbledon 2026, lo que representará un hito notable para su joven carrera. El jugador nacional firmará así su tercera participación consecutiva en la ‘qualy’ de un Grand Slam, logrando competir en todos los cuadros preliminares de los Majors en lo que va de la presente temporada.

Este acceso directo a la hierba británica llega como justo premio a un rendimiento sostenido y en franco ascenso. El deportista de 22 años viene de concretar una notable actuación en las canchas de arcilla de Roland Garros, certamen donde encadenó triunfos valiosos, alcanzó el decisivo tercer partido de la fase previa y se quedó a tan solo un paso de ingresar al cuadro principal del certamen parisino.

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El ranking internacional ha respaldado el esfuerzo del trujillano en las últimas semanas. En la reciente actualización del escalafón de la ATP, Bueno apareció oficialmente en el puesto 183 del mundo, una ubicación de privilegio que le otorga la tranquilidad necesaria para planificar su viaje con destino al prestigioso All England Lawn Tennis and Croquet Club, en la capital del Reino Unido.

El tenista peruano venció en sets corridos al francés Florent Bax y avanzó a la segunda ronda de la fase clasificatoria. (Video: Tenis al Máximo)

Tras confirmarse su ingreso al tercer Grand Slam del año, resta resolver cómo estructurará el tenista su preparación para habituar sus golpes a las particulares condiciones del césped. Al ser una superficie veloz y de pique bajo, el deportista cuenta con opciones concretas en el Reino Unido para disputar torneos de la categoría Challenger que le sirvan de adaptación, figurando en el radar eventos tradicionales como el Birmingham Open, el Ilkley Open y el Nottingham Open.

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El balance de Bueno en las ‘qualyes’ de Grand Slam

Gonzalo Bueno ha demostrado una notable capacidad de evolución y madurez a medida que ha ido estrenándose en las grandes citas del tenis mundial. La segunda raqueta del Perú disputó por primera vez una fase clasificatoria de esta envergadura a principios de año en el Australian Open, escenario donde dio un tremendo golpe a nivel internacional al derrotar en su debut al experimentado Nikoloz Basilashvili, quien llegaba como la tercera siembra del cuadro.

Sin embargo, fue sobre el polvo de ladrillo de Roland Garros donde el trujillano firmó su rendimiento más alto y exhibió su mejor versión competitiva. Tras asimilar la experiencia vivida en Australia, el peruano se despachó con notables e inapelables victorias ante el francés Florent Max y el ucraniano Vitaliy Sachko. Lamentablemente, luego de tres intensos sets de batalla ante el británico Toby Samuel, se despidió con la frente en alto en el último peldaño de la clasificación.

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Gonzalo Bueno buscó acceder al cuadro principal de Roland Garros 2026, pero se quedó muy cerca. Crédito: Instagram

Gonzalo Bueno debuta en Vicenza

Antes de emprender el viaje rumbo a las canchas de césped británicas, el jugador nacional continuará sumando rodaje en el circuito de tierra batida en Europa. El peruano saltará a la cancha como la sexta siembra del cuadro principal en el exigente Challenger 75 de Vicenza, en Italia, buscando recuperar buenas sensaciones e intentar pelear por los puestos de vanguardia del torneo.

Su estreno oficial en el certamen italiano se producirá este martes 26 de mayo frente al tenista local Tommaso Compagnucci, un rival de cuidado que llega con ritmo tras superar con éxito la fase de clasificación. El compromiso está programado para disputarse a las 04:40 horas aproximadamente de Perú, y todos los aficionados nacionales podrán seguir las acciones en vivo a través de la transmisión oficial de la plataforma gratuita Challenger TV.

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