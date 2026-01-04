México

Los cargos que unen a Maduro con El Chapo Guzmán y los vuelos para traficar cocaína

El dictador venezolano suma múltiples acusaciones

(Photo by Juan BARRETO
(Photo by Juan BARRETO / AFP)

Nicolás Maduro fue detenido por el gobierno de Estados Unidos en Venezuela y trasladado a una prisión de Brooklyn, Nueva York. Tras una operación, donde también fue capturada su esposa, se hicieron públicas nuevas acusaciones contra el dictador en la que se le relaciona con El Chapo Guzmán, se le señala de vender pasaportes a capos de la droga mexicanos y utilizar vuelos diplomáticos para transportar dinero del narcotráfico.

En un documento desclasificado el día de hoy, se detallan acusaciones que hasta antes de su captura eran inéditos.

¿Qué dice el documento?

Divulgan nuevas imágenes de Nicolás
Divulgan nuevas imágenes de Nicolás Maduro detenido en Nueva York (X)

Según la acusación recogida en la Corte, entre los años 2006 y 2008, periodo en el que Maduro se desempeñaba como Ministro de Relaciones Exteriores bajo el gobierno de Hugo Chávez, se implementó un sistema para facilitar el movimiento de dinero ilícito.

Cuando los narcotraficantes necesitaban mover dinero de México a Venezuela, Maduro Moros facilitaba el uso de aviones privados bajo cobertura diplomática, para asegurarse que no fueran revisados por agencias policiales o militares”.

Aparentemente, Maduro contactaba a la Embajada de Venezuela en México para anticipar la llegada de misiones diplomáticas especiales. Durante estas operaciones, narcotraficantes se reunían con el embajador venezolano mientras que el dinero procedente de la venta de drogas era cargado en aeronaves que luego retornaban a Venezuela protegidas por inmunidad diplomática. Este mecanismo, según el Departamento de Justicia, permitió el traslado seguro de grandes sumas de dinero proveniente del narcotráfico.

El Chapo y los Zetas

REUTERS/Juan Gonzalez
REUTERS/Juan Gonzalez TPX IMAGES OF THE DAY

El documento menciona explícitamente a los Cárteles de Sinaloa y Los Zetas como beneficiarios de la exportación de cocaína colombiana facilitada por la red liderada por Maduro, no solo durante la administración de Chávez sino a lo largo de todo su mandato. La acusación detalla que en 2011, Joaquín “El Chapo” Guzmán financió laboratorios de producción de cocaína en Colombia, con la colaboración de guerrilleros de las FARC, señalados como aliados del régimen chavista en el denominado Cártel de los Soles.

El documento judicial deja claro que Maduro perdió las elecciones más recientes pero se mantuvo en el poder por la fuerza. Además de los cargos por narcotráfico y lavado de dinero, la acusación señala la presunta venta de pasaportes venezolanos a capos de la droga mexicanos, facilitando su movilidad internacional y eludir controles de seguridad.

Aquí puedes leer todo el documento:

https://www.justice.gov/opa/media/1422326/dl

