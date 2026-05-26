“Algunos aprovechan la coyuntura”: experto en hidrocarburos alerta irregularidades en precios del balón de gas

Erick García, experto en hidrocarburos, analiza el alza en los precios de la gasolina y el GLP. Detalla las medidas de emergencia que prepara el gobierno para declarar el sector en emergencia y así combatir la especulación y el acaparamiento. | ATV Noticias

El constante incremento del precio del gas doméstico y de los combustibles en Perú mantiene en alerta a miles de familias, transportistas y pequeños negocios. En medio de este escenario, el Gobierno ya trabaja en un decreto de emergencia para el sector hidrocarburos, una medida que buscará reforzar la supervisión del mercado ante posibles casos de especulación y acaparamiento en la venta de GLP y gasolina.

El experto en hidrocarburos Erick García analizó la situación durante una entrevista con ATV Noticias y explicó que la propuesta del Ejecutivo apunta a darle mayores herramientas a Indecopi para intervenir frente a incrementos irregulares en los precios. Además, advirtió que la crisis internacional de combustibles y la dependencia peruana de productos importados continúan impactando directamente en el mercado local.

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Erick García explica por qué el Gobierno alista un decreto de emergencia

Gobierno asegura que crisis en ducto de Camisea no afectará precio del GLP doméstico. (Foto: Agencia Andina)

Durante la entrevista televisiva, García detalló que el Ejecutivo busca declarar en emergencia el sector hidrocarburos para reforzar la supervisión del mercado de combustibles ante posibles irregularidades en la comercialización.

El especialista indicó que existen distribuidores y establecimientos que podrían aprovechar la coyuntura internacional para incrementar los precios por encima de lo normal o restringir la venta de combustibles.

“Hay algunos locales que aprovechan la coyuntura y pueden subir más de lo normal o acaparar”, sostuvo.

García recordó además que el sector hidrocarburos funciona bajo libre competencia, por lo que los precios pueden variar dependiendo de la empresa y la ubicación. Como ejemplo, mencionó que a través de la plataforma Facilito se pueden encontrar balones desde 46 soles con algunas marcas, mientras otras distribuidoras venden el mismo producto entre 55 y 56 soles.

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“El sector hidrocarburos es un mercado de libre competencia”, explicó.

Crisis internacional y efectos en hogares y negocios

En relación con el GLP envasado, el ministro afirmó que no se prevén faltantes en el mercado ni alzas relevantes en su precio. Foto: Desde Adentro

Durante la conversación, el experto también vinculó el incremento del precio del GLP y la gasolina con el contexto internacional y la dependencia peruana de combustibles importados.

“Perú, pese a ser un productor y tener estos recursos naturales, compra al extranjero”, afirmó.

Según indicó, la crisis en Medio Oriente y la volatilidad internacional continúan presionando el mercado energético, generando nuevos incrementos que terminan impactando directamente en el consumidor final.

El aumento del balón de gas ya viene afectando a miles de familias, que deben destinar más dinero para cocinar y cubrir gastos básicos. Además, negocios que utilizan balones industriales, como restaurantes y lavanderías, también enfrentan mayores costos operativos y, en muchos casos, trasladan parte del incremento a sus clientes mediante el aumento de precios.

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Subsidios focalizados y expansión del gas natural

Precios del GLP se reducirán en 10%. Crédito: Composición Infobae/Andina

Consultado sobre posibles medidas para reducir el impacto económico, García señaló que cualquier subsidio debe ser focalizado y dirigido directamente a los sectores más afectados.

En el caso del diésel, utilizado principalmente por el transporte de carga interprovincial, explicó que el apoyo debería beneficiar directamente a transportistas y unidades vehiculares.

“El Ministerio de Economía está viendo la devolución del selectivo, un porcentaje, y eso les va a ayudar directamente a los transportistas”, comentó.

Respecto al GLP doméstico, recordó que actualmente existe el programa FISE, mediante el cual el Estado entrega vales de descuento para familias vulnerables.

El especialista también destacó que Lima y Callao concentran cerca del 50% de la demanda nacional de GLP pese a contar con acceso al gas natural, una alternativa considerablemente más económica.

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Sin embargo, cuestionó que en varios distritos todavía no avance la masificación del servicio debido a restricciones para la instalación de redes.

“Hay muchos distritos donde lamentablemente no se masifica el gas natural porque algunos alcaldes no quieren que se hagan redes”, afirmó.

Según explicó, el gas natural puede costar hasta la mitad de lo que actualmente pagan muchas familias peruanas por el balón de GLP.