Suheyn Cipriani, luciendo su banda y una sonrisa, es entrevistada por múltiples medios sobre las impactantes revelaciones de su difícil pasado en un evento público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación de Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026 viene causando sensación desde el inicio de la concentración en Bangkok, Tailandia. La modelo peruana no solo ha logrado destacar por su elegancia y dominio escénico, sino también por la poderosa historia personal que decidió compartir ante la prensa internacional, dejando impactados a los presentes.

En medio de la competencia que reúne a destacadas reinas de belleza de diferentes países, la representante peruana se perfila como una de las grandes favoritas para quedarse con la corona. Su desenvolvimiento en pasarela, su seguridad frente a cámaras y su naturalidad han sido ampliamente comentados por seguidores del certamen y especialistas en concursos internacionales.

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Sin embargo, más allá del glamour y los vestidos de gala, Suheyn Cipriani decidió mostrar una faceta mucho más íntima y humana durante una entrevista brindada en plena concentración del certamen. La peruana sorprendió al recordar los duros episodios que marcaron su infancia y parte de su vida personal, reafirmando el mensaje de resiliencia que busca transmitir desde la plataforma del Miss Grand International.

Suheyn Cipriani deslumbra en el Miss Grand All Stars 2026 y revela traumático episodio de su infancia. Captura: IG.

Todo comenzó cuando el entrevistador le comentó que muchas personas querían conocer más sobre ella y le preguntó qué aspectos de su vida aún no eran conocidos por los medios de comunicación. Fue entonces cuando Suheyn abrió su corazón.

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“Creo que mucha gente todavía no conoce mi historia de vida. Trabajo en televisión en mi país, tengo un podcast, hago redes sociales y tengo una historia de vida muy hermosa. Comparto mi testimonio. El año pasado revelé que fui víctima de abuso infantil, fui víctima de violencia doméstica y tuve que reinventarme muchas veces”, confesó la modelo peruana.

Sus declaraciones generaron un profundo impacto entre quienes seguían la entrevista, especialmente porque la candidata habló con serenidad y firmeza sobre los momentos más difíciles que enfrentó. Además, explicó que hoy busca convertir esa experiencia dolorosa en una fuente de inspiración para otras mujeres alrededor del mundo.

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Suheyn Cipriani deslumbra en el Miss Grand All Stars 2026 y revela traumático episodio de su infancia. Captura: IG.

“Y creo que ahora, con esta plataforma, quiero enseñarle a todas las mujeres que incluso cuando piensas que algo es imposible, puedes hacerlo posible con mucho esfuerzo. Los sueños sí se hacen realidad”, expresó emocionada.

La confesión de Suheyn recordó las revelaciones que hizo anteriormente en el programa ‘El Valor de la Verdad’ en agosto de 2025, donde habló públicamente sobre el abuso y la violencia que sufrió en distintas etapas de su vida. Ahora, desde un escenario internacional, la modelo volvió a tocar el tema para enviar un mensaje de fortaleza y superación.

Más adelante, la peruana explicó que llega al Miss Grand International All Stars siendo una mujer completamente distinta a la que participó años atrás en otros concursos de belleza.

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Suheyn Cipriani deslumbra en el Miss Grand All Stars 2026 y revela traumático episodio de su infancia. Captura: IG.

“Ahora soy una mujer totalmente diferente. Creo que hoy puedo impactar a través de mis palabras. Puedo hablar en público, puedo dominar el escenario. Me siento una persona totalmente distinta. Creo que ya soy una estrella buscando convertirse en una superestrella y sé que esta plataforma es la indicada para lograrlo”, afirmó.

La seguridad y autenticidad de Suheyn han sido precisamente algunos de los aspectos más destacados por los seguidores del certamen. Cuando le preguntaron qué la diferencia de otras candidatas latinas, la peruana respondió con sinceridad.

Desde Tailandia, Suheyn Cipriani habló sobre el abuso infantil y la violencia doméstica que sufrió antes de convertirse en reina de belleza. TikTok Hey Adam.

“Creo que soy muy natural. Soy muy yo misma. No trato de imponer nada. Todo el tiempo estoy disfrutando. Por eso soy muy tranquila. A veces la gente me dice: ‘Eres muy calmada’, pero así es mi personalidad. Me gusta disfrutar y ser feliz”, sostuvo.

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Luego añadió: “Todo lo que hago, lo hago con el corazón y creo que por eso la gente se está enamorando de mí, porque sienten que soy real”.

Suheyn Cipriani deslumbra en el Miss Grand All Stars 2026 y revela traumático episodio de su infancia. Captura: IG.

Otro momento que llamó la atención fue cuando habló de la relación cercana que mantiene con varias de las participantes del concurso. Lejos de mostrar rivalidad, Suheyn destacó la buena convivencia y el compañerismo dentro de la concentración.

“Estoy muy sorprendida porque casi todas las chicas son muy cercanas a mí. Japón, es muy cercana. México es mi compañera de cuarto y hablo muchísimo con Cassini. También con Vanessa, de Colombia”, relató.

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Incluso recordó una divertida anécdota relacionada con la colombiana Vanessa, quien quedó sorprendida al enterarse de que Suheyn es madre.

“Hicimos un TikTok muy divertido porque descubrió que yo era mamá y me dijo: ‘¿Qué? ¿Eres mamá?’. Y yo le respondí: ‘Sí, soy mamá’”, contó entre risas.La modelo peruana también destacó el ambiente humano que existe dentro del Miss Grand International All Stars 2026.

Con esta emotiva entrevista, Suheyn Cipriani no solo reafirma su favoritismo en el Miss Grand International All Stars 2026, sino también demuestra que detrás de una reina de belleza existe una mujer marcada por el dolor, pero también por la fortaleza, la perseverancia y las ganas de inspirar a otras personas con su historia de vida.

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Suheyn Cipriani deslumbra en el Miss Grand All Stars 2026 y revela traumático episodio de su infancia. Captura: IG.