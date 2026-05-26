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Teófilo Cubillas visitó el Estadio do Dragão y el Museo Porto, del que es ídolo absoluto, durante su viaje a Portugal

El ‘Nene’ fue recibido como la leyenda que es. Recorrió cada uno de los pasillos de la institución, se retrató con su estatua y dejó su rúbrica en el Libro de Honor

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Teófilo Cubillas junto a su estatua en el Museo del FC Porto. - Crédito: @FCPorto
Teófilo Cubillas junto a su estatua en el Museo del FC Porto. - Crédito: @FCPorto

Teófilo Cubillas ha regresado, fugazmente, a uno de los lugares que más feliz lo hizo: Portugal. Durante su etapa de futbolista connotado, el ‘10’ histórico de la selección peruana deleitó al territorio luso con un juego ardiente y esplendoroso al representar al tradicional FC Porto durante tres periodos (1973-1976).

Su breve desembarco tenía un motivo prioritario: recordar viejos tiempos en su visita al Museo Porto. En sus pasillos, de hecho, se ha levantado una enorme figura metálica del ‘Nene’, con lo que se confirma el estatus de leyenda del peruano dentro de la institución ‘dragão.

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Teófilo Cubillas posando dentro del estadio Do Dragao. - Crédito: FC Porto
Teófilo Cubillas posando dentro del estadio Do Dragao. - Crédito: FC Porto

La visita de Cubillas no solo se limitó a retratarse con su imagen representada en la venerada estatua, también se dio un tiempo para recorrer el campo del estadio Do Dragão, remozado escenario en el que actúa de local el Porto desde hace más de dos décadas y que reemplazó al viejo estadio das Antas, en el que Teófilo ofreció grandes exhibiciones goleadoras.

De nuevo en los interiores de la entidad portuguesa, el máximo goleador de Perú de todos los tiempos en las Copas del Mundo (10) recorrió las estanterías repletas de galardones locales e internacionales y finalmente firmó el Libro de Honor, en cuyas páginas se ubican las firmas de las leyendas máximas del FC Porto.

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Teófilo Cubillas participó del sorteo del Mundial de Clubes 2025

Mito

A partir de su memorable presentación con Perú en el Mundial 1970, donde fue condecorado como el mejor futbolista joven de la cita y bautizado por el propio Pelé como su sucesor, Teófilo Cubillas ganó una importante notoriedad por todo el globo. De ahí que clubes europeos se interesan en su figura.

Su primera aventura en el ‘Viejo Continente’ fue el Basilea, que pagó una suma millonaria para la época con la única consigna de tenerlo en sus filas. No obstante, su experiencia fue desagradable debido a las fuertes inclemencias climatológicas en Suiza. Apenas se mantuvo seis meses, aunque logró levantar el título liguero.

Teófilo Cubillas visitando el Museo FC Porto. - Crédito: @FCPorto
Teófilo Cubillas visitando el Museo FC Porto. - Crédito: @FCPorto

Buscando un club de mayor renombre, que actuara dentro de un clima agradable, Cubillas fichó por el FC Porto, en cuyas filas disfrutó el máximo nivel de su espléndido fútbol. Durante tres periodos demostró genialidades con el balón en sus pies. Los registros consignan que anotó 66 goles en 110 apariciones.

Para su estantería personal, el ‘Nene’ se llevó una Copa de Portugal (1976-1977) y dos subcampeonatos de Liga. Aunque no pudo trascender en materia de títulos, el histórico peruano dejó una huella imborrable entre los miles de simpatizantes del FC Porto.

El 'Nene' marcó ante los escoceces uno de los mejores tantos en la historia de las Copas del Mundo. (Video: FIFA)

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Teófilo Cubillas alterna su residencia entre Perú y Miami, desplazándose regularmente para cumplir con sus compromisos como Embajador de Alianza Lima y figura representativa de la FIFA. Dentro de sus actividades, mantiene una presencia activa en ambos países, asistiendo a eventos y representando a las instituciones que lo han designado como referente.

A su vez, Cubillas desempeña funciones de Embajador en el FC Porto, club en el que dejó una huella significativa durante su etapa como futbolista a mediados de los años setenta. Su paso por el conjunto portugués es recordado con aprecio, lo que justifica su vínculo institucional actual con la entidad.

Teófilo Cubillas es el mejor futbolista de todos los tiempos en Perú. - Crédito: AFP
Teófilo Cubillas es el mejor futbolista de todos los tiempos en Perú. - Crédito: AFP

A los 77 años, Teófilo Cubillas exhibe un estado de salud óptimo. Lejos de optar por el retiro, continúa participando en actividades públicas y trasladando su experiencia y testimonio a diferentes escenarios, tanto en Perú como en el extranjero.

Reconocido como el futbolista más destacado en la historia de la selección peruana, el ‘NeneCubillas fundamenta su prestigio en los 10 goles que marcó en Mundiales, cifra que constituye su principal credencial deportiva a los ojos del planeta.

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