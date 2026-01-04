Mónica Sánchez y Tatiana Astengo expresan su preocupación por el incierto futuro de Venezuela bajo el mando de Donald Trump.

La coyuntura internacional tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y la posterior intervención de Estados Unidos ha generado un intenso debate tanto en el ámbito político como en el espectáculo peruano. Las actrices Mónica Sánchez y Tatiana Astengo se sumaron a las voces que cuestionan el rumbo que podría tomar el país sudamericano bajo la administración temporal anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Ambas figuras destacaron el sufrimiento de la población venezolana, pero también manifestaron inquietud ante el tipo de democracia y estabilidad que podría instaurarse tras la operación militar y el control extranjero.

Mónica Sánchez: “¿Eso puede traer la paz a una nación?”

Tras conocerse la captura de Nicolás Maduro y la decisión de Donald Trump de asumir la dirección provisional de Venezuela, Mónica Sánchez utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de empatía con el pueblo venezolano y, al mismo tiempo, de escepticismo respecto a la intervención extranjera.

“Mi estupor por la impunidad escalofriante con la que actúa Trump. Un presidente que trayendo el historial violento que trae, hoy toma el control de un país y amenaza a otro con hacer lo mismo, es totalmente desafiante. Desconoce incluso a aquellos que podrían considerar aliados en Venezuela”, escribió la actriz.

Sánchez lamentó el impacto humanitario que ha dejado la crisis venezolana, recordando a los millones que se vieron obligados a abandonar su país. “Hermanos venezolanos que se vieron desterrados y arrojados a vidas sin derechos ni calidad, nadie lo merece”, enfatizó.

Sin embargo, su mensaje fue especialmente crítico con el nuevo escenario. “¿Eso es democracia? ¿Eso puede traer la paz a una nación? Desconocer a sus propios líderes y autoridades, además de intervenir y tomar el control del petróleo y economía”, cuestionó. La actriz advirtió sobre los intereses económicos detrás de la operación, señalando: “La percepción de Estados Unidos ante una democracia o una dictadura depende si esa democracia, o esa dictadura, le entrega sus recursos naturales. Van por todo. Y más nos vale estar atentos y despiertos. El dinero no lo mueven ideologías. El dinero no tiene bandera”.

Sánchez también puso énfasis en el riesgo de que se repitan intervenciones similares en otros países de la región. “Estemos alertas, porque hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro país. No podemos normalizar que el poder internacional decida el destino de los pueblos”, puntualizó en sus publicaciones.

Tatiana Astengo: “Me preocupa esta demostración de poder”

Por su parte, Tatiana Astengo celebró el fin del régimen de Maduro, pero fue igualmente cautelosa respecto al futuro de Venezuela bajo la administración directa de Donald Trump. En sus redes sociales, la actriz, conocida por su papel de ‘Reina Pachas’, expresó: “Finalmente la caída del dictador abusivo de Maduro se dio. Me uno y celebro con todos los venezolanos que ahora mismo festejan este momento. Toda dictadura debe ser repudiada”.

A pesar de la alegría por el fin de la dictadura, Astengo manifestó inquietud por el proceso de transición y la magnitud de la intervención estadounidense. “Me preocupa esta demostración de ‘poder’ de Trump y lo que está detrás”, advirtió. La actriz subrayó que, si bien el autoritarismo no puede ser tolerado, corresponde vigilar atentamente las motivaciones y consecuencias de estas operaciones internacionales.

Astengo recordó que la historia de América Latina está marcada por episodios donde la injerencia extranjera ha tenido efectos ambiguos o negativos sobre la soberanía y el bienestar de los pueblos. “Seguiremos atentos”, sentenció, dejando claro que la vigilancia ciudadana y el debate sobre los límites del poder internacional son fundamentales en este tipo de contextos.

Las opiniones de ambas actrices han sido ampliamente compartidas y debatidas en redes sociales, donde usuarios y seguidores han abierto espacio para reflexionar sobre la soberanía nacional, la democracia y el papel de los intereses económicos en las decisiones geopolíticas.

El futuro de Venezuela, tras la caída de Maduro y la administración provisional de Trump, continúa siendo incierto. Mientras tanto, voces como las de Mónica Sánchez y Tatiana Astengo instan a la opinión pública a no dejarse llevar por triunfalismos y a mantener la mirada crítica en defensa de la autonomía de los pueblos y el respeto a los derechos humanos.