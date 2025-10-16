El pasado 15 de octubre, Mónica Sánchez fue una de las figuras más visibles en la Marcha Nacional convocada en Lima, donde diversos colectivos reclamaron al Estado medidas urgentes para frenar la inseguridad ciudadana. La actriz llegó junto a integrantes del gremio artístico y se unió al reclamo popular que reunió a cientos de ciudadanos en el centro de la capital.

Mientras avanzaba la movilización, Mónica Sánchez fue abordada por las cámaras de La Roro Network, el canal de streaming que conduce Carlos Orozco. El equipo buscaba recoger su opinión sobre las demandas sociales, pero la actriz dio un giro inesperado y utilizó el contacto para lanzar una crítica frontal contra el canal de YouTube.

Mónica Sánchez explota contra La Roro por críticas en su contra: “No se conviertan en la Magaly de las redes”

Durante su declaración, la artista lamentó la actitud de los integrantes de La Roro Network, a quienes acusó de poner en ridículo a quienes piensan distinto. “Ya estamos grandes, el país está que arde y por hacer un chistecito barato, no solo traicionan ideales que es importante defender, traicionan a su gremio los chicos que están en esa mesa”.

Mónica Sánchez también exigió respeto por parte del canal, subrayando la importancia del momento nacional y el papel de los comunicadores. “A mí me da vergüenza ajena. Con respeto les contestamos porque somos ciudadanos que merecemos respeto, exijo que tenga un decoro en un momento como este. Nadie les pide que pensemos iguales, pero en chistecito se faltan el respeto a ustedes mismos y se lo faltan a un gremio que pertenecen. No se hagan eso”.

Las palabras de la actriz rápidamente generaron debate en redes sociales y muchos usuarios interpretaron su descargo como una indirecta para Gabriel Calvo y el equipo del pódcast Nadie se salva, conocidos por sus críticas al papel de Sánchez en el debate de la ley del artista.

Gabriel Calvo y la vez que arremetió contra Mónica Sánchez

En junio de este año, Gabriel Calvo se refirió abiertamente a las tensiones que surgieron dentro de un grupo de WhatsApp creado para discutir la ley del artista en Perú, donde participaron más de 900 actores. En declaraciones al pódcast Nadie se salva, el actor describió el clima de discordia que motivó su salida casi inmediata del chat.

“Crearon un chat con 900 personas, donde agregaron un montón de gente… a los 10 segundos de formado ese chat me salí. ¿Por qué? Porque nadie se pone de acuerdo nunca”, expresó.

La finalidad del grupo era generar debate y buscar puntos de encuentro para respaldar mejoras en los derechos laborales del sector artístico, pero según Calvo, ese objetivo se vio obstaculizado por desacuerdos constantes y dificultades para establecer una comunicación fluida y transparente. El actor mencionó que surgieron acusaciones sobre filtraciones de información y decisiones sin acuerdo, lo que profundizó el malestar entre los miembros.

Las declaraciones de Gabriel Calvo en un podcast reavivan el debate sobre la gestión de la información y la falta de consenso entre los miembros del colectivo artístico (@laroronetwork1)

El conflicto se agudizó cuando Mónica Sánchez intervino en la conversación virtual. Calvo la señaló como responsable de ciertos roces internos y respondió sin rodeos a sus comentarios: “Que la señora Mónica Sánchez diga que eso me pinta de cuerpo entero, no sé de qué me pinta. ¿Qué le molesta? ¿Que haya dicho que hay un montón de gente que no me cae? Probablemente, no le caiga al 90% de las personas que están en ese chat y esa es la verdad. No me interesa. Pero si seguiré luchando por los derechos de los actores, así seguirá siendo”.

A pesar del ambiente divisorio, Calvo reafirmó su propósito de defender los derechos colectivos, aunque recalcó que su forma directa de compartir opiniones no implica falta de compromiso. Durante este proceso, otros actores también expresaron preocupación por la falta de claridad en la directiva de Inter Artis, la asociación dedicada a la defensa del gremio.