Magaly Medina responde a Mónica Sánchez y critica participación de artistas en la Marcha Nacional: “Vayan a buscar un trabajo decente”

La conductora minimizó las opiniones de la actriz y criticó duramente a los actores que participaron en la manifestación, cuestionando sus intenciones

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

La polémica tras la Marcha Nacional del 15 de octubre viene causando diversas confrontaciones entre personajes del medio. Una de ellas entre Magaly Medina y Mónica Sánchez. La conductora de televisión, desestimó las críticas de Sánchez sobre su estilo periodístico con una frase contundente: “Me interesa un comino”, según dijo a Trome. Este intercambio, sumado a los calificativos empleados por Medina y otros conductores hacia los artistas que se manifestaron, ha generado una ola de reacciones en medios y redes sociales.

Magaly Medina responde a Mónica Sánchez

El origen de la controversia se sitúa en la cobertura de la marcha nacional realizada por La Roro Network, canal de streaming dirigido por Carlos Orozco. Durante la movilización, Mónica Sánchez, una de las actrices más visibles en la protesta, fue abordada por reporteros del canal y aprovechó la ocasión para lanzar una crítica directa: “Les deseo profundamente que no se conviertan en una versión de Magaly de las redes. Se les ve... saben, se les viraliza... Ustedes nos faltan el respeto con nombre y apellido, a mí me siguen faltando el respeto, se burlan de nosotros...”, declaró Sánchez, en alusión a la actitud de algunos comunicadores.

La respuesta de Magaly Medina no se hizo esperar. Consultada sobre el comentario de Sánchez, la conductora minimizó la importancia de la opinión de la actriz: “Viniendo de alguien que no me representa, me interesa un comino”, afirmó en declaraciones recogidas por Trome. Medina también marcó distancia con los hechos violentos ocurridos durante la marcha, subrayando la necesidad de calma en el país: “El país necesita cabeza fría, no alborotadores baratos”, sostuvo en la reciente edición de su programa ‘Magaly TV La Firme.

Por su parte, Sánchez defendió el carácter político de la movilización y la legitimidad de la protesta artística. “Todo es política. Toda acción que represente y defienda a tu país es política”, expresó la actriz, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos. La presencia de Sánchez y otros artistas en la marcha, que reunió a miles de ciudadanos en el centro de Lima, buscaba rechazar la continuidad del presidente interino José Jerí y exigir cambios profundos en el país.

Críticas de Magaly Medina y otros conductores a los actores en la marcha

La participación de figuras como Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Lucho Cáceres, Haydeé Cáceres, Bruno Odar y Saskia Bernaola, entre otros, en la marcha del 15 de octubre fue duramente cuestionada por Magaly Medina y otros conductores de televisión. Medina calificó a los artistas de “atorrantes” y “oportunistas”, acusándolos de buscar protagonismo mediático más que un compromiso real con la sociedad. “La que lava bandera y que a sí misma se hace llamar la salvadora del país”, ironizó Medina sobre Sánchez, y añadió: “Vayan a buscar un trabajo decente, pero no utilicen a cientos de jóvenes que motivaron a la violencia”.

La conductora también puso en duda la coherencia de los artistas, señalando que su activismo aparece solo en coyunturas específicas. “¿Los hemos visto desfilar contra la Villarán? ¿Contra Odebrecht? ¿Contra Castillo? No, salen ahora, llamándose a sí mismos demócratas”, cuestionó Medina en su programa, según Magaly TV La Firme. Además, responsabilizó a los manifestantes de incitar a la violencia, recordando que, según sus datos, 80 policías resultaron heridos y un manifestante falleció durante la protesta.

Rodrigo González, conductor de “Amor y Fuego”, se sumó a las críticas. En su espacio televisivo, González calificó a los artistas de “rojos miserables que solo aparecen para la foto” y cuestionó la autenticidad de su compromiso social. “¿Dónde estuvieron todo ese grupete de lava banderas, que siempre salen en momentos como este, cuando la izquierda robaba y sigue robando a sus anchas?”, preguntó González, haciendo referencia al aparente silencio de algunos actores en protestas pasadas.

Medina insistió en que los artistas olvidaron que los agentes también son peruanos y merecen consideración. Frente a estas acusaciones, los propios artistas defendieron su derecho a manifestarse y denunciaron la corrupción, la impunidad y la falta de representatividad política. Haydeé Cáceres declaró La República: “Lo que todos estamos pidiendo, lo principal, es que se vayan todos. Que se vaya la lacra del Congreso, porque eso no lo podemos permitir más”. Javier Masías, también presente en la marcha, expresó su malestar por la situación política y la mediocridad de la clase dirigente.

El contexto de la protesta estuvo marcado por la convocatoria de colectivos sociales, universitarios y gremiales, con una fuerte presencia de la Generación Z. Los manifestantes rechazaron la continuidad del Congreso y del presidente interino José Jerí, y denunciaron la inseguridad ciudadana, la corrupción y la impunidad.

